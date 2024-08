- Considerando la posibilidad de que un chatbot de IA asuma el papel de alcalde en los Estados Unidos.

Los habitantes de Cheyenne, la ciudad principal del estado estadounidense de Wyoming, votarán en las primarias municipales el martes. Si eligen a Victor Miller, él garantiza que delegará todas las decisiones políticas a un chatbot de IA. Eso es lo que ha prometido hasta ahora. A principios de este año, Miller, junto con su chatbot de IA personal llamado "Vic" (Ciudadano Integrado Virtual), declaró su candidatura para alcalde de Cheyenne en el medio de noticias CNN.

La inteligencia artificial ha jugado un papel fundamental en la vida de Miller, según compartió con los medios. Lo ayudó a redactar su currículum, por ejemplo. Ahora, él desea llevar esto un paso más allá para ayudar a su ciudad. "Realmente quiero que esto suceda", afirma Miller. En una entrevista con la estación local Your Wyoming Link, incluso permitió que la voz de la IA respondiera en su lugar en parte del tiempo. Esto indica que su campaña política es una mezcla innovadora. Mientras que "AI Vic" proporciona soluciones basadas en datos, Victor Miller actúa como el alcalde oficial.

La campaña de Miller en la ciudad de 64,000 personas ha generado conversaciones en su estado. "Las leyes del estado de Wyoming establecen explícitamente que un bot de IA no puede presentarse a las elecciones", dijo el Secretario de Estado Chuck Gray al canal de noticias NewsNation en junio. Le había comunicado esto claramente a Miller. "Estamos investigando cómo proceder y qué acciones podemos tomar. Esto es una tendencia preocupante en nuestro país", advirtió Gray.

Políticos en el extranjero también buscan utilizar IA

La investigación iniciada por Gray no disuadió a Miller. Las autoridades de la ciudad de Cheyenne consideraron que simplemente estaba buscando consejos y orientación del chatbot de IA. En última instancia, él es el candidato a alcalde en sí mismo.

Si Miller gana, sería un primer en las elecciones de EE. UU. Sin embargo, este fenómeno no se limita solo a los Estados Unidos. En el Reino Unido, el empresario y político Steve Endacott causó revuelo cuando presentó "AI Steve", un avatar digital generado por KI de sí mismo. Él pretendía convertirse en el primer MP asistido por IA en las elecciones parlamentarias británicas del 4 de julio. Sin embargo, "AI Steve" solo recibió 179 votos y falló.

Todavía está por verse si los políticos dependerán pronto de ChatGPT para las decisiones. Iniciativas como las de Miller y Endacott sonlikely to gain traction in the future. Las elecciones municipales en Cheyenne sirven como otra prueba para ver si los ciudadanos están listos para este cambio también.

