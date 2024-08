- Consejos para el domingo

20:15, ProSieben, Freelance, Acción-Comedia

Después de que Mason Pettits (John Cena) es despedido de su unidad especial debido a un intento fallido de asesinato de un dictador, tiene que conformarse con un trabajo de oficina aburrido. Así que una oferta de un antiguo compañero para convertirse en guardaespaldas de la periodista Claire Wellington (Alison Brie) llega en el momento adecuado. Mason acepta el trabajo, pero Claire planea entrevistar al mismo hombre que él estaba supuesto a matar.

20:15, Sat.1, JGA: Jasmin. Gina. Anna., Comedia

Jasmin (Luise Heyer), Gina (Taneshia Abt) y Anna (Teresa Rizos) están emocionadas por la fiesta de soltera de su amiga Helena (Julia Hartmann) en Ibiza. Pero cuando el viaje se cancela de repente, las tres deciden ir a la isla solas y disfrutar de su soltería. Sin embargo, se encuentran inesperadamente con el exnovio de Jasmin, Tim (Dimitrij Schaad), y sus amigos. A pesar de los invitados no deseados, las amigas se niegan a dejar que su diversión se estropee.

20:15, Das Erste, Tatort: Level X, Crimen

Simson (Merlin Rose), de 17 años, es un exitoso "bromista". Juega bromas a los demás, las filma y las transmite en vivo por internet. Este es su "trabajo", que le da fama y dinero. Pero cuando se cruza con una banda de moteros, es disparado por un desconocido. A pesar de que muchas personas testificaron el crimen en vivo por internet y en persona, no hay una descripción útil del sospechoso. Los detectives de Dresde Henni Sieland (Alwara Höfels) y Karin Gorniak (Karin Hanczewski) se adentran en el mundo de las estrellas de internet.

20:15, RTL zwei, Die Schadenfreundinnen, Comedia

Carly (Cameron Diaz) cree que está en una relación feliz con Mark (Nikolaj Coster-Waldau) hasta que conoce a su esposa Kate (Leslie Mann). Las dos mujeres descubren que tienen más en común que solo el mismo hombre y forman una amistad especial. Pronto descubren que Mark tiene una tercera amante (Kate Upton) que se une a ellas. Juntas, las "Schadenfreundinnen" elaboran planes para vengarse de Mark.

20:15, ONE, Freundinnen - Alle für eine, Tragicomedia

Para Karla (Katja Riemann), el mundo se derrumba: descubre que ya no puede tener hijos y su infiel marido Max (Thomas Huber) está a punto de convertirse en padre. En lugar de encontrar consuelo con su antigua amiga Sascha (Nicolette Krebitz), descubre una noticia aún peor allí. Sascha, una madre soltera, está gravemente enferma. Para gathering strength for her treatment, she wishes for a revival of their girl band. For the legendary "ChiX" to perform together again, Karla must make up with her hated sister, successful model Alice (Sophie von Kessel).

