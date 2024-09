- Consejo de Trabajadores de Fabricantes de Vehículos: Defenderemos todas las posiciones en el trabajo

En la negociación sobre estrategias de ahorro en Volkswagen, el consejo laboral de la planta en la ciudad frisona oriental de Emden también aboga por negociaciones rápidas entre la dirección y el lado sindical. La revocación de la garantía de empleo que había estado en vigor desde 1994 ayer rompió la confianza, afirmó Herbert de Vries, vicepresidente del consejo laboral de Emden. "Tenemos que sentarnos a la mesa". Antes de eso, aproximadamente 40 delegados del consejo laboral y el sindicato IG Metall habían discutido el estado actual durante una visita del Ministro Presidente de Baja Sajonia, Stephan Weil (SPD). Weil también abogó por negociaciones rápidas después.

"Hemos tenido una gran reunión, una charla abierta", dijo de Vries después. La plantilla se apoya en el respaldo del Ministro Presidente, quien también es miembro del Consejo de Supervisión de VW. Ahora es crucial tranquilizar la situación y tranquilizar a la plantilla. "La plantilla no ha hecho nada malo. En mi opinión, la junta ha tomado algunas decisiones estúpidas y ha hecho algunas llamadas mediocres", dijo de Vries. "Lucharemos por cada trabajo", añadió. Esto es cierto tanto si estos trabajos están en Emden como en cualquier otro lugar.

El principal empleador de Volkswagen en Frisia Oriental

Aproximadamente 8.000 personas trabajan en la planta de Frisia Oriental. La planta de Emden, donde la compañía ha estado fabricando coches durante 60 años, es un sitio importante para la expansión de vehículos eléctricos de la compañía. En los últimos años, Volkswagen ha transformado la fábrica en un centro de producción de vehículos eléctricos puros - la primera de este tipo en Baja Sajonia. La compañía ha invertido más de mil millones de euros en Emden desde 2020 para establecer nuevas capacidades de producción. Sin embargo, la terminación de la subvención de vehículos eléctricos en Alemania al final de 2023 también ha provocado una disminución de la demanda. Como resultado, la fábrica de coches de Emden ha funcionado últimamente por debajo de su capacidad total.**

"Si la movilidad eléctrica se recupera, tenemos los modelos adecuados, entonces tenemos que poder seguir la demanda del mercado", dijo de Vries. "Cerrar la planta no nos ayudaría en eso".

Volkswagen recently disclosed that it would need to drastically slash costs at its core brand. The proposed job cuts through early retirement and separation packages are no longer adequate. Plant closures and layoffs due to operational reasons at the core brand VW are no longer off the table, Europe's largest car manufacturer declared.

