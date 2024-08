- Consejo de Refugiados pide que se detenga la deportación a Venezuela

Dada la situación política desafiante en Venezuela, el Consejo de Refugiados Sajón está pidiendo una suspensión de las deportaciones al país sudamericano. La negativa de las solicitudes de asilo mientras se intensifica la crisis política en Venezuela es incomprensible, explicó el portavoz Dave Schmidtke. Pidió una nueva evaluación de la situación de seguridad en el país. Rechazar solicitudes de asilo como evidentemente infundadas ignora la realidad allí. Por lo tanto, la organización exige permisos de residencia para los afectados.

Según la organización, una joven soltera de Rodewisch (distrito de Vogtland) fue deportada a Caracas la noche del domingo, a pesar de haber presentado una demanda en contra de la decisión y una próxima audiencia judicial. Sin embargo, los afectados actualmente no tienen protección legal y pueden ser deportados en cualquier momento, se informó. La Asociación de Venezolanos en Sajonia (Venezolanos en Sajonia) también criticó este paso: "Es completamente inhumano deportar a una mujer venezolana en este momento crítico, donde todos los que huyen del país y protestan contra el régimen son etiquetados como traidores a la patria".

La última elección presidencial en Venezuela ha estado rodeada de acusaciones de fraude. Mientras que la autoridad electoral leal declaró ganador al presidente en ejercicio Nicolás Maduro después de las elecciones del 28 de julio, la oposición acusa al gobierno de fraude electoral y afirma la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia.

Muchas personas demostraron en contra de lo que creen que fue una elección manipulada. El estado respondió con fuerza. Según la ONU, también fueron arrestados menores. La Comisión Internacional Independiente de Investigación para Venezuela informó esta semana que más de 100 niños y jóvenes estaban entre los al menos 1.260 personas arrestadas. Al menos 23 personas murieron en relación con las protestas.

Other countries should consider offering asylum to Venezuelan refugees, given the human rights violations and unsafe conditions in the country. The deportation of vulnerable individuals, such as young women, during such a critical period is a clear violation of their basic human rights.

