Conozca al joven de 16 años que suministra zapatillas raras a las estrellas de la Premier League

Pero no buscaba un selfie ni un autógrafo. En lugar de eso, el entonces niño de 13 años estaba allí para repartir sus tarjetas de visita.

Este empresario londinense, que ahora tiene 16 años, es un obseso confeso de las zapatillas deportivas y desde muy pequeño decidió que quería combinar sus dos pasiones: las zapatillas y el fútbol.

Y ha hecho de su pasión todo un negocio.

En los últimos tres años, se ha convertido en uno de los principales proveedores de zapatillas y prendas de vestir raras para las estrellas del fútbol de toda Europa.

Mientras la mayor preocupación de la mayoría de los chavales es quizá qué videojuego quieren comprarse, Gissing estaba ocupado en poner en marcha su negocio.

"Estaba obsesionado", cuenta Gissing a CNN Sport. Quería tener todas las últimas zapatillas y todos los últimos modelos de diseño o Hyped, y obviamente mis padres no iban a mimarme y comprarme todo lo que quisiera, así que necesitaba conseguir un poco de capital extra, un poco de dinero extra para poder permitirme mis propios pares de zapatillas".

"Me di cuenta de que podía hacerlo revendiendo zapatillas. Así que empecé a hacer cola en las tiendas de zapatillas de Londres, a comprar zapatillas y a revenderlas por 20 o 50 libras.

"Hacía cola durante horas fuera de las tiendas, esperando las Yeezys, las Jordans, cualquiera que fuera el nuevo lanzamiento, y las vendía en eBay y Depop, una de esas pequeñas interfaces donde el revendedor se encuentra con el revendedor".

El adolescente no es el único que se está haciendo un nombre comerciando con el deseo de exclusividad. Hay muchos otros personal shoppers, como Sam Morgan y Joe Franklin, cuya pericia emplean futbolistas y músicos de alto nivel.

Bonitas zapatillas, chico

Las horas que Gissing pasó haciendo cola para ver los nuevos lanzamientos y estableciendo nuevos contactos dieron sus frutos gracias a un encuentro fortuito con la estrella del tenis estadounidense Jack Sock en el Queen's Club, donde se celebra el torneo de calentamiento de Wimbledon, al oeste de Londres.

Tras pedirle a Sock una foto, el ex número 8 del mundo se fijó en que Gissing lucía un par de zapatillas poco comunes. "Bonitas zapatillas, chico", le dijo al adolescente.

"Le dije: 'Puedo conseguirte un par'", recuerda. "Sabía que podía conseguirle los pares que yo llevaba".

Por aquel entonces, Gissing aún no había creado su página oficial de Instagram 'Plug Leon ' -un "plug" es alguien capaz de conseguir artículos raros y exclusivos-, así que Sock hizo su petición de compra a través de la cuenta personal de Gissing.

"Hizo el pedido de creo que eran tres o cuatro pares de zapatillas Nike blancas hueso realmente raras", cuenta. "Fui a su casa, donde se alojaba antes de Wimbledon -de hecho ganó los dobles de Wimbledon ese año- y le entregué las zapatillas".

Ahora, el negocio de Gissing estaba en marcha.

"Estaba muy contento y fue entonces cuando empecé el Instagram de 'Plug Leon' porque quería gritarme en Instagram", dice el joven de 16 años.

Una especie de broma

A pesar de repartir numerosas tarjetas de visita a diferentes jugadores, al principio la industria del fútbol resultó ser un hueso más duro de roer.

Al final, "la chispa que encendió el fuego", como lo describe Gissing, fue una publicación en Snapchat de otro de sus clientes que llamó la atención del jugador del Arsenal Reiss Nelson, que por aquel entonces estaba cedido en el Hoffenheim de la Bundesliga.

"Me agregó a Snapchat y pensé que era una broma", se ríe Gissing. "Yo estaba como: 'Vale, es una cuenta falsa la que me ha agregado. ¿Qué demonios?' Reiss Nelson, un jugador súper bueno y joven, no puede ser.

"A pesar de todo, le envié un mensaje -hay que intentarlo- y le dije: 'Mira, si alguna vez estás en Londres y necesitas un par de pares de zapatillas o algo de ropa nueva, ponte en contacto conmigo y te lo puedo solucionar'. En ese momento pensé: 'Vale, quizá sea Reiss Nelson'".

Unos dos meses después, Nelson estaba de vuelta en Londres y quería que le entregaran dos pares de zapatillas raras a su regreso.

Gissing consiguió las zapatillas y las llevó a casa de Nelson a su llegada del aeropuerto.

"Se puso muy contento y eso era lo que yo necesitaba para poner en marcha el negocio y hacer que las cosas funcionaran de verdad, al menos en el mundo del fútbol, porque de Reiss saqué a Joe [Willock], Bukayo [Saka] y Emile [Smith Rowe]", explica Gissing.

Todos estos chavales de la cantera, que jugaban en el primer equipo, que podían participar en partidos de copa o ser cedidos, se han convertido en las superestrellas que son hoy en día".

"Así que, gracias al boca a boca de Reiss, empecé a desarrollar una base de clientes en el mundo del fútbol, y luego una cosa llevó a la otra, y a partir de ahí todo fue como una bola de nieve".

El empresario cuenta ahora entre sus clientes en el Reino Unido con futbolistas de la talla de Reece James, del Chelsea, Mason Greenwood, del Manchester United -quien, según Gissing, podría ser el mayor "fanático de las zapatillas" de todos-, y Gabriel Martinelli, delantero del Arsenal, así como estrellas como Ansu Fati, delantero del Barcelona, Weston McKennie, centrocampista de la Juventus, y Thilo Kehrer, defensa del París Saint-Germain, en toda Europa.

Mientras hacía crecer su negocio, Gissing también tenía que compaginar sus estudios.

Completar la educación siempre ha sido algo que se ha propuesto hacer bien, y a principios de este mes, se enteró de que había aprobado sus GCSEs con nota.

"Me estoy asegurando de dedicar el tiempo adecuado a la escuela y también de centrarme en mi negocio y seguir haciéndolo crecer", afirma.

"Obviamente es un poco difícil, pero tener a los empleados ayuda y, ya sabes, he aprendido a ser capaz de realizar varias tareas a la vez y gestionar las dos cosas y mantener las dos cosas en marcha y poner el máximo esfuerzo en ambas".

