Conozca al chef que cocina para el Presidente francés

Oge, que ha servido a cuatro presidentes, es un maestro de la buena mesa. Desde sus delicadas milhojas a rayas hasta sus esculturales Wellington de ternera, la precisión y la elegancia son innegociables en la cocina de Oge.

"La casa no funciona como un restaurante normal o un hotel normal", dice. "Es la primera casa de Francia, y somos como un escaparate para el mundo".

Su estilo refinado y clásico es una forma de cocina que se ha ido perdiendo un poco en la Francia moderna. "Me he dado cuenta de que la mayoría de los grandes chefs de hoy están influidos por su abuela o su madre. Y yo no tengo el mismo camino", explica Oge, inmigrante de primera generación.

Se trasladó a París desde África con su madre a los 9 años y creció en los suburbios de la ciudad. "Cuando eres niño, tienes sueños", le dijo a McCoy en un episodio de la serie original de CNN Nomad. "Aunque no pueda alcanzarlo, lo he intentado".

