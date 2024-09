Conmemorando su 75 aniversario, la China comunista no es recibida por todos con alegría y alegría unánimes.

El futuro de las estrellas emergentes del país se ve amenazado por la dificultad para encontrar empleo; sus principales figuras corporativas lidian con reducciones salariales y despidos; sus empresarios luchan por financiar sus proyectos y saldar deudas; sus hogares de ingresos medios ven cómo sus activos se reducen debido al desplome del mercado inmobiliario; y sus individuos adinerados transferen fondos al extranjero.

A medida que el país se acerca al 75º aniversario de su fundación el 1º de octubre, el ambiente puede resumirse con un nuevo término: "el momento basura de la historia". Al igual que los últimos momentos de un partido de baloncesto con una ventaja insuperable, algunos ven a su país atascado en un período igualmente desolador con pocas perspectivas de mejora.

Esta perspectiva sombría contrasta significativamente con la visión optimista de hace cinco años durante las celebraciones del anterior Día Nacional en 2019. En ese momento, los economistas discutían ansiosamente cuándo China superaría a Estados Unidos para convertirse en la mayor economía del mundo. Hoy, las discusiones giran en torno a evitar una repetición de la "década perdida" de estancamiento de Japón, que siguió al estallido de su burbuja inmobiliaria en la década de 1990.

La semana pasada, después de meses de malos datos económicos, el líder chino Xi Jinping autorizó un plan de estímulo muy necesario para fortalecer la confianza en la segunda mayor economía del mundo.

El 1º de octubre, el banco central del país anunció un conjunto de medidas para combatir la caída de los precios, como permitir que los bancos comerciales presten más y reducir las tasas de interés para hogares y empresas.

Al día siguiente, los funcionarios reiteraron su postura positiva al proporcionar asistencia financiera a ciudadanos desfavorecidos y ofrecer subsidios a los recientes graduados que luchan por encontrar trabajo.

El jueves, el Politburó de 24 miembros del Partido Comunista continuó con el discurso optimista. En una medida inusual, Xi centró la reunión de septiembre en cuestiones económicas.

Los altos cargos reconocieron la aparición de "nuevas circunstancias y problemas" en la economía y enfatizaron la necesidad urgente de aumentar el gasto gubernamental, revertir la caída del mercado inmobiliario y mejorar las oportunidades de empleo para los recientes graduados y los trabajadores migrantes.

Según Xu Tianchen, economista senior de la Unidad de Inteligencia Económica del Economist, la "implementación simultánea e inusual de diversas medidas subrayó la urgencia de los responsables políticos para fortalecer la economía".

El empuje de la política inyectó energía en el mercado bursátil enfermo del país solo unos días antes del feriado nacional de una semana que comienza el 1º de octubre. Las acciones blue-chip de China subieron más del 15% la semana anterior, registrando su mayor ganancia semanal en casi 16 años, y continuaron al alza el lunes. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 13%, registrando su mejor rendimiento semanal desde 1998, según Reuters.

Rally en el mercado de acciones

El repunte del mercado llevó a una "disminución inusual" en el sistema de la Bolsa de Shanghai por la mañana del viernes, mientras luchaba por adaptarse a un aumento en la actividad comercial.

Incluso los inversores establecidos se sumaron al carro. David Tepper, el multimillonario fundador del fondo de cobertura estadounidense Appaloosa Management, declaró el jueves a CNBC que estaba aumentando su inversión en todo lo relacionado con China.

Aunque el mercado de acciones está experimentando actualmente una espectacular recuperación, los economistas argumentan que revivir la caída económica de China requerirá esfuerzos adicionales.

"Estimular el mercado de acciones no beneficia realmente la economía real en China. Muy pocas personas invierten en el mercado de acciones en comparación con otros mercados principales", dijo Logan Wright, director de investigación de mercados de China en el Grupo Rhodium.

Los hogares chinos han sufrido pérdidas colosales por el desplome del mercado inmobiliario, estimadas en una cantidad asombrosa de 18 billones de dólares, afirmaron los economistas de Barclays en una nota de investigación de esta semana. Esto equivale a alrededor de 60.000 dólares perdidos por cada hogar de tres personas en China, una cantidad que supera casi cinco veces el PIB per cápita de China.

Wright dijo que el plan de estímulo "mejora la percepción de los líderes de ser más proactivos, más atentos a la caída de la economía. Y eso cuenta para parte de la reciente mayor sensación de optimismo. Pero nada cambia fundamentalmente en cuanto a la perspectiva a largo plazo".

El crecimiento impulsado por la inversión de China parece haber alcanzado su límite, y cambios comprehensivos en su sistema fiscal, incluyendo la redistribución de ingresos y los aumentos de las transferencias a los hogares, son necesarios para cambiar la economía hacia un modelo de crecimiento más sostenible impulsado por el consumo, argumentó Wright.

No ha habido muchas respuestas a los problemas estructurales que obstaculizan el crecimiento económico en el diluvio de medidas anunciadas la semana pasada.

China ha tenido una de las tasas de ahorro más altas del mundo durante mucho tiempo. Aunque los pagos en efectivo y los subsidios únicos pueden estimular el consumo a corto plazo, se necesitan sólidos sistemas de seguridad social y sanidad para animar a los hogares chinos a gastar más a largo plazo, especialmente después del colapso del sector inmobiliario, donde la mayoría de los chinos ahorran sus fondos.

Luchas en el sector inmobiliario

El estado del sector inmobiliario, que representa aproximadamente un cuarto de la economía china y el 70% de la riqueza de los hogares, sigue siendo sombrío.

"no hay mucho que Beijing pueda hacer", dijo Wright. "De muchas maneras, la readaptación en el sector inmobiliario está casi completa, y la política no ha sido particularmente exitosa en restaurar la demanda, con los precios de las nuevas propiedades que siguen cayendo en picado".

Después de décadas de expansión, el sector inmobiliario de China ha estado en declive durante cuatro años consecutivos desde que se sumió en una profunda crisis en 2020, cuando el gobierno endureció el control de los préstamos excesivos de los desarrolladores para reducir sus altos niveles de deuda. Los intentos de Beijing de revitalizar el mercado han fracasado en reiniciar la demanda, con los precios de las nuevas viviendas que siguen cayendo.

En un esfuerzo por apoyar el sector inmobiliario que lucha, Guangzhou, una ciudad de primera categoría en el sur, se convirtió en la primera en eliminar todas las restricciones de compra de viviendas el 1º de octubre, mientras que Shanghai y Shenzhen también aflojaron las guías de compra de viviendas.

El país cuenta actualmente con un excedente de apartamentos vacíos que incluso sus 1.400 millones de habitantes no pueden llenar completamente. Para aumentar los problemas, la población ha disminuido durante dos años consecutivos, un cambio demográfico que puede obstaculizar aún más la expansión futura.

El gobierno de China ha intentado sin éxito impulsar las tasas de natalidad mediante diversas estrategias. Un número creciente de jóvenes pospone el matrimonio y el nacimiento de hijos, o los evita por completo. Muchos se sienten desanimados o agotados por la "involución" – un término que describe la intensa competencia que ha caracterizado sus vidas, desde la búsqueda de la excelencia académica hasta el establishment de una carrera exitosa. Algunos recurren a "tumbarse plano" o "dejar que se pudra", una forma de resistencia pasiva contra las presiones sociales simplemente haciendo lo suficiente para sobrevivir.

Estas frases reflejan un creciente sentimiento de desesperanza entre la juventud desencantada de China. Algunos están descubriendo que sus trayectorias vitales se desvían de la mejora continua prometida en el "sueño chino" de Xi, una ambiciosa visión de la rejuvenecimiento nacional "invicto".

Criados durante un período de crecimiento económico vertiginoso y mejoras continuas en el nivel de vida, los Gen-Z de China ahora lidian con la perspectiva de no superar a sus padres, whose generation accepted restricted freedoms in exchange for promised prosperity.

Durante los últimos años, los jóvenes de China han sido testigos de cómo sus libertades personales se reducen bajo el régimen autoritario de Xi y sus oportunidades laborales disminuyen en una economía que se desacelera.

El crackdown de Xi en el sector privado, que abarca desde las grandes tecnológicas hasta la tutoría privada, ha eliminado muchos trabajos anteriormente accesibles para los recientes graduados de China. La tasa de desempleo juvenil alcanzó un máximo histórico del 18,8% en agosto, desde que las autoridades modificaron la metodología el año pasado para excluir a los estudiantes.

Esta situación podría plantear un desafío para el Partido Comunista, que durante décadas ha basado su legitimidad en el crecimiento sin precedentes del país. A medida que la economía se desacelera, Xi ha fortalecido otro pilar de la legitimidad del régimen: el nacionalismo, que es probable que invoque para celebrar el 75º aniversario del país el martes.

Sin embargo, Alfred Wu, profesor asociado de la Escuela de Política Pública Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur, afirmó que los líderes chinos no "pretenden abandonar aún el argumento del rendimiento económico".

"Quieren reconstruir la confianza en la economía, pero el mayor dolor de cabeza para el Partido Comunista es que no tienen soluciones efectivas para la desaceleración económica".

Dado el actual estancamiento económico, muchos propietarios de negocios ahora se centran en medidas de reducción de costos y reestructuración de sus empresas para sobrevivir. Durante este período desafiante, obtener financiamiento para los negocios se ha vuelto cada vez más difícil.

La recesión económica también ha llevado a numerosos despidos y reducciones salariales en el sector corporativo, lo que dificulta que los empleados puedan hacer frente a sus gastos. Como resultado, muchas familias de ingresos medios ven cómo sus fuentes de ingresos estables disminuyen y sus activos se reducen debido al desplome del mercado inmobiliario.

