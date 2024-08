- Conmemoración del hito cinematográfico en el Rin: comienza el festival de cine alemán

Con "La familia es esencial" como título, el Festival de Cine Alemán en Ludwigshafen inicia su 20º aniversario el 21 de agosto. Este evento en la segunda ciudad más grande de Renania-Palatinado, reconocido como un refugio creativo y un importante evento de la industria, alberga 64 películas hasta el 8 de septiembre. Ludwigshafen se clasifica como el segundo festival de cine más visitado de Alemania después de la Berlinale, con aproximadamente 108,000 cinéfilos asistiendo al año pasado en la frontera de la isla del Rin entre Renania-Palatinado y Baden-Württemberg.

No hay estándares legales para establecer la programación, confirma el director del festival Michael Kötz a Deutsche Presse-Agentur, "pero no se trata solo de preferencias personales, no después de 40 años de experiencia". Se trata más bien de comprender las intenciones de las películas. "Es sobre sentir a dónde van las películas y decidir si se cumple ese objetivo, a veces a medias, a veces brillantemente".

En términos más simples, "mostramos películas que nos inspiran a verlas de nuevo. No mostramos películas que se consideran importantes o de moda, pero que no han conectado con el público. Somos incondicionales defensores de nuestros espectadores".

El festival se desarrolla en un cine al aire libre y en tiendas de cine con más de 1.000 asientos. Durante los 19 días, se celebrarán diversas personalidades. Los premios a la actuación serán para Liv Lisa Fries ("Babylon Berlin"), Christoph Maria Herbst ("Contra"), y Joachim Król ("Preis der Freiheit"). En este año de celebración, 11 películas compiten por el Premio de Arte Cinematográfico y el premio del público "Rheingold".

Si se resume en un lema, Kötz sugiere, "simplemente siguió mejorando". "Empezamos con 7,000 visitantes y superamos los 100,000 en 2016. Al principio teníamos un puñado de estrellas de la industria cinematográfica y televisiva, ahora tenemos más de 300, y incluso nombres muy conocidos están ansiosos por asistir a nuestro evento". El festival ha experimentado una transformación casi milagrosa. "A pesar de los obstáculos como las inundaciones o las pandemias, solo hemos experimentado éxito. No podría haber ido mejor".

El cine como reflejo de los desafíos

La selección actual también refleja los desafíos de nuestra era - Ucrania, Oriente Medio, cambio climático, división social. "Los días en que las películas alemanas giraban con frecuencia en torno al autoenfoque, en torno a la realización personal en su sentido más amplio, básicamente han pasado", destacó Kötz. "Parece que hemos reconocido lo crucial que es la armonía social y la sociedad en sí para la felicidad individual".

"También recordamos lo vital que es la familia y lo perjudicial que fue confiar en las garantías curativas de los nazis en Alemania", enfatizó el director. "Las nuevas películas alemanas de nuestra programación cuentan estas historias de manera convincente".

