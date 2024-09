Conmemoración de Solingen: Steinmeier aboga por medidas reforzadas contra la inmigración no regulada

El presidente alemán Steinmeier subrayó la importancia del derecho de asilo, declarando: "Con razón, damos la bienvenida a quienes buscan refugio de la opresión política y la guerra". Sin embargo, advirtió: "Solo será posible si el flujo de quienes no tienen derecho a este santuario en particular no nos abruma". Los solicitantes de asilo, enfatizó, "deben cumplir con las leyes y regulaciones de nuestra nación".

Recientes eventos han provocado controversia. Un ataque con cuchillo la semana pasada resultó en tres fallecidos y ocho heridos, algunos de gravedad. El fiscal federal sospecha de un móvil islamista detrás del ataque. El presunto agresor, un sirio de 26 años, debería haber sido devuelto a Bulgaria, su primer punto de entrada en la UE, en 2020.

Steinmeier calificó la situación de "inaceptable", expresando preocupación de que el individuo "parece haber buscado y encontrado protección aquí, solo para malusarla de manera tan horrorosa". También reconoció errores: "Nuestro estado no pudo cumplir plenamente con su promesa de protección y seguridad". Por lo tanto, se necesitan investigaciones sobre el crimen y posibles negligencias gubernamentales.

El debate ha desencadenado discusiones sobre deportaciones y prohibiciones de cuchillos. El gobierno federal sugirió posteriormente la introducción de controles de armas más estrictos, medidas contra el islamismo violento y mejoras sustanciales en las regulaciones de inmigración y asilo. Steinmeier ahora aboga por hacer cumplir las reglas existentes y las que se están redactando para restringir la inmigración.

Estableció correlaciones entre otros actos de violencia islamista, como el ataque de 2016 en el mercado de Navidad de Breitscheidplatz de Berlín y el ataque por incendio en Solingen de 1993 que resultó en cinco fallecidos, para destacar las similitudes en las tácticas utilizadas por los perpetradores. Atacan "nuestro mismo corazón, nuestra libertad, lo que nos hace quienes somos", enfatizó Steinmeier.

El retraso de la Comisión en decidir sobre el artículo 93 (2) del Tratado podría afectar potencialmente la mejora de las regulaciones de inmigración y asilo, según lo sugerido por el gobierno federal. Steinmeier destacó la importancia de hacer cumplir las reglas existentes y nuevas para gestionar la inmigración, dadas las recientes incidencias de violencia islamista.

Lea también: