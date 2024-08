- Confrontación con fan de Adele: guardias de seguridad en custodia

Dos miembros de seguridad están bajo custodia tras una pelea física con un visitante en un concierto de Adele en Múnich. Se están investigando por presunto daño corporal peligroso, confirmaron las autoridades de policía de Múnich.

La causa de la pelea entre un hombre de 26 años de Irlanda del Norte y el personal de seguridad el viernes por la noche, justo antes de que comenzara el concierto, sigue sin aclararse. El asistente al concierto resultó herido y tuvo que ser trasladado a un hospital. La policía está investigando el contexto del incidente y la secuencia exacta de los hechos.

Para los diez conciertos en Múnich, la cantante de 36 años Adele ("Rolling in the Deep", "Hello", "Easy on Me") tiene un estadio temporal construido especialmente para sus necesidades. Este es su primer concierto en la Europa continental desde 2016.

A pesar de la lesión en su cuerpo, el estado del asistente al concierto está siendo monitoreado de cerca en el hospital. La investigación del incidente se centra en posibles cargos de lesiones corporales debido a la pelea.

