- Conflicto en curso en Gaza a pesar de las negociaciones y preocupaciones por la poliomielitis

En medio de los esfuerzos por establecer un alto el fuego y ante un brote de polio, los enfrentamientos en la Franja de Gaza persisten. El ejército israelí afirma haber eliminado a numerosos adversarios en combates cuerpo a cuerpo desde el jueves. Además, las acciones militares israelíes han resultado en la demolición de bases terroristas durante los enfrentamientos en Khan Yunis, en el sur, y en Deir al-Balah, más al norte. La fuerza aérea israelí también ha participado, atacando posiciones desde las que se han lanzado cohetes a territorio israelí. La fuente de noticias palestina Wafa informó sobre víctimas civiles debido a los ataques israelíes. También hubo un intercambio de fuego entre el ejército y la milicia de Hezbolá, relacionada con Hamas, en el norte de Israel. Inicialmente, la información no pudo ser autenticada de manera independiente.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU criticó los efectos de las órdenes recurrentes de evacuación israelíes para los civiles en la Franja de Gaza. Desde que comenzaron los conflictos en octubre pasado, aproximadamente el 90% de los 2,2 millones de habitantes de la región costera han sido desplazados en múltiples ocasiones, según Muhannad Hadi, el Coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU en los territorios palestinos. Los residentes están obligados a huir repetidamente, frequently under fire and with minimal belongings. El espacio para personas desplazadas internas está disminuyendo. "Se está negando a la gente el acceso a servicios fundamentales como la atención médica, el alojamiento, el agua y la asistencia humanitaria", escribió Hadi.

Mientras tanto, las conversaciones de mediación para un alto el fuego en El Cairo continuaron, pero el punto principal de controversia, según se informó, fue la demanda de Hamas de una retirada completa de Israel de la Franja de Gaza, a la que se opone el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los enviados de la ONU pidieron al menos un alto temporal al fuego para permitir la vacunación contra la polio de cientos de miles de niños en la zona de conflicto.

El conflicto de Gaza comenzó con la masacre más mortífera en la historia de Israel, en la que terroristas de Hamas y otros grupos radicales fueron responsables de más de 1.200 muertes el 7 de octubre.

