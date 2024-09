Confiese inmediatamente en las tasas de interés fijas elevadas ahora.

Con la disminución de las tasas de interés, los individuos que invierten notan inicialmente el impacto en sus cuentas de ahorros. Para aquellos que buscan rendimientos decentes a mediano y largo plazo, los depósitos a plazo fijo podrían ser una opción sabia. Max Herbst de FMH consultoría financiera comparte detalles sobre qué tener en cuenta.

Después de la persistente inflación en la eurozona, el Banco Central Europeo (BCE) ha estado revisando regularmente las tasas de interés desde la mitad de 2022. Con estos movimientos mostrando su efecto y la inflación estabilizándose gradualmente, el BCE está de nuevo en el punto de mira.

Los analistas predicen que el BCE realizará sucesivas modificaciones de las tasas de interés a la baja esta semana. Se espera que haya caídas adicionales en el otoño.

La noticia es bienvenida para la economy alemana que está decayendo, pero los ahorradores podrían ver estos desarrollos con preocupación. Después de las reducciones previas de las tasas de interés en junio y julio de este año, quedó claro que los bancos con tasas de interés más altas en ahorros transmitieron rápidamente las tasas más bajas a sus clientes. Desde la perspectiva de los bancos, esto es razonable: reciben menos interés en los fondos de los clientes mantenidos en el BCE, pero desean mantener sus ganancias y, por lo tanto, reducen el interés que pagan a sus clientes en consecuencia.

Por lo tanto, es razonable esperar nuevas y significativas disminuciones en las tasas de interés de ahorro en las próximas semanas. Algunos bancos ya han instituido reducciones de tasas hace unas tres semanas en previsión del movimiento del BCE: esto fue particularmente evidente en las garantías de tasas de interés reducidas.

Si bien es posible que algunas instituciones aún ofrezcan tasas de interés en ahorros del 3,75 por ciento o más por ahora, se puede asumir que los nuevos clientes tendrán que conformarse con el 3,50 por ciento y aceptar tasas cada vez más bajas con cada corte de la tasa de interés clave del BCE.

Los ahorradores que valoran la estabilidad y los rendimientos deben considerar bloquear sus ahorros por un período en una cuenta de depósito a plazo fijo. La ventaja es que la tasa acordada al principio se mantiene durante todo el plazo, como uno, dos, tres o incluso cinco años. El inconveniente es que el cliente no puede acceder a su dinero durante ese período. Para aún asegurar cierto grado de accesibilidad y liquidez, es aconsejable distribuir la cantidad de inversión deseada en varias cuentas con plazos variables.

Depósitos a plazo fijo: ¿Qué plazos son ideales?

Antes de decidir el plazo adecuado, es esencial considerar lo siguiente primero:

¿Durante cuánto tiempo puedo o quiero estar sin mi dinero?

¿Cuán importante es el mayor rendimiento posible?

¿Y qué banco en qué país confío lo suficiente como para mantener mi dinero durante cinco años o más?

Las respuestas a estas preguntas interactúan de la siguiente manera.

Por ejemplo, imaginemos a una mujer en la mitad de los 50 años que desea invertir dinero de manera segura para su jubilación. En un escenario así, merecería la pena considerar un plazo de inversión de cinco a diez años. Sin embargo, incluso aquellos que se comprometen por este lapso, buscando la mayor garantía de depósito posible, solo recibirán entre tres y 3,15 por ciento de los proveedores superiores.

Hay rendimientos más altos disponibles en otros países de la UE. Sin embargo, incluso como un europeo dedicado, uno debe considerar si está dispuesto a transferir sus ahorros a Italia o Estonia durante una década y confiar en la garantía de depósito en esos países.

Los mejores tratos en la situación actual son probablemente los depósitos a plazo fijo de los bancos europeos con plazos de hasta tres años. Dependiendo de las necesidades de seguridad, se pueden encontrar bancos que ofrecen seguro de depósito alemán completo (y, por lo tanto, ilimitado) y aquellos que ofrecen solo el mínimo legalmente requerido, que cubre hasta 100.000 euros en caso de quiebra del banco. Dependiendo de las necesidades de seguridad, se pueden lograr tasas de interés anuales entre alrededor del 3,5 y el 3 por ciento.

Además, hay una forma única de seguro de depósito: Aquellos que utilicen la comparación de depósitos a plazo fijo de FMH encontrarán al proveedor "Freedom24" en la parte superior con una duración de doce meses. Ofrece tasas de interés excepcionales pero limita el seguro de depósito legal a un máximo del 90 por ciento de la inversión y también establece un límite en la cantidad de 20.000 euros. Aquellos que buscan las tasas de interés más altas pueden obtener ganancias impresionantes aquí, pero deben tener en cuenta el riesgo.

Por otro lado, aquellos que desean excelentes tasas de interés y seguro de depósito alemán extendido para un año deben considerar las ofertas de Grenke Bank (3,35 por ciento). Recently entered the fixed deposit market and aims to compete at the top.

En general: Aquellos que buscan tasas de interés altas deben actuar rápidamente, ya que las condiciones de los depósitos a plazo fijo están deteriorándose constantemente - y cada corte de tasa de interés hace que vaya aún más abajo.****

El promedio de los Top-53-bancos actualmente es solo del 2,68 por ciento para un año. Las ofertas de más del 3,25 por ciento ya son dignas de consideración, antes de que ya no estén disponibles.

Max Herbst es el propietario de la FMH-Finanzberatung, que ha estado proporcionando información independiente sobre intereses desde 1986.

Después del reporte de las modificaciones de las tasas de interés del BCE esta semana y las posibles disminuciones adicionales en el otoño, los ahorradores pueden ver nuevas reducciones en sus tasas de interés de ahorro. Para asegurar un rendimiento estable y evitar estas disminuciones, considera bloquear tus ahorros en una cuenta de depósito a plazo fijo, donde la tasa acordada se mantiene durante la duración del plazo, como uno a cinco años.

