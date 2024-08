"Confiadamente afirmo que el semáforo ha jugado un papel importante".

Jena se cuela entre las grietas: El FDP corre el riesgo de ser expulsado del parlamento durante las elecciones estatales de Turingia del domingo. Sin embargo, una figura liberal triunfa en la segunda ciudad más grande del estado. "No me alineo con las líneas del partido, pero actúo de manera excesivamente partidista", afirma el alcalde Thomas Nitzsche en el "Laboratorio Climático" de ntv sobre su reelección en junio. Ve la falta de mayoría en el consejo municipal como una ventaja: "Entonces, inmediatamente se buscan compromisos y a veces se inclina hacia la izquierda", explica Nitzsche. El representante del FDP también está abierto a ideas independientes del partido: le gustan los coches, pero no en los estacionamientos del centro de la ciudad. A veces hay que ceder, sugiere.

ntv.de: ¿Qué hace que Jena sea diferente?

Thomas Nitzsche: Muchos dicen que Jena es del tamaño perfecto. No es tan grande como Berlín, Colonia o Múnich, pero con más de 100.000 habitantes, es lo suficientemente grande para ofrecer todo lo que se pueda desear en deportes, cultura y más. Sin embargo, es lo suficientemente pequeña para mantener la intimidad. Casi todos se conocen entre sí.**

¿Una armonía de tranquilidad y actividad?

Sí, Jena equilibra bellamente los elementos urbanos y naturales. El centro de la ciudad está lleno de vegetación y es el hogar de importantes instituciones científicas y una fuerte economía. Ambos sectores trabajan cooperativamente juntos, contribuyendo al prosperidad económica de Jena, así como a su éxito en el sector educativo. Casi un tercio de la población tiene un título universitario.**

También en el ayuntamiento. En otras ciudades bien conocidas de Turingia como Erfurt, Gera y Weimar, los residentes tienden a votar por la CDU o AfD, a veces la SPD y la Izquierda. Como miembro del FDP, derrotaste al candidato verde Kathleen Lützkendorf en la segunda vuelta electoral de junio. ¿Qué puede explicar esta diferencia?

Soy alcalde de manera no partidista y me gustaría seguir así durante los próximos seis años.

¿De qué manera no partidista?

En los últimos cinco años, no hubo una coalición fija en el consejo municipal de Jena, sino más bien una "mayoría colgante" de votos de CDU, SPD y FDP. Sin embargo, no fue suficiente para formar una mayoría, por lo que tuvimos que trabajar juntos de decisión en decisión, buscando votos necesarios de otros partidos. Como resultado, inmediatamente se buscan compromisos y a veces se va hacia la izquierda. Esto no significa abandonar nuestros principios, pero no exhibo banderas del partido liberal desde la ventana del ayuntamiento de Jena. En cambio, trato de servir a tantos residentes como sea posible. Para hacerlo, a veces hay que ceder y renunciar a nuestras propias posiciones. Es más fácil a nivel local que a nivel nacional o estatal, pero el principio sigue siendo el mismo: Reconocer los éxitos políticos de otros partidos fomenta la cooperación en la gobernanza.

¿También buscas alianzas con la AfD?

En Jena, los votos de la AfD nunca fueron cruciales en los últimos cinco años porque solo tenían cinco de 46 escaños en el consejo municipal, ahora seis. Por lo tanto, es factible construir una mayoría a su alrededor. Sin embargo, si la AfD obtiene un tercio de los escaños en las elecciones de Turingia, el proceso se vuelve más complejo a nivel estatal. ¿Cómo se debe manejar esto? Mi postura es evitar hablar con la AfD o cooperar con ella, pero si una decisión depende de sus votos, la decisión debe mantenerse.

¿Te molesta que esta campaña electoral se centre principalmente en la AfD, Bjørn Höcke y la posibilidad de muros fronterizos?

Las personas son individuos y sus preocupaciones no pueden ser ignoradas. Los mensajes negativos pueden captar la atención más fácilmente que los positivos. Este sentimiento negativo no es único de Turingia; es un fenómeno social generalizado. Las tensiones dentro de Alemania han aumentado desde la pandemia de COVID-19 y continuaron en la guerra de Ucrania. En resumen, los ánimos de la gente se han acortado y su tolerancia a situaciones desagradables ha disminuido, como se ha visto en la opinión pública y el comportamiento electoral. La AfD ha encontrado una retórica para agruparse: el miedo a lo desconocido, el miedo al cambio o el miedo al declive económico y social. In

En otros ámbitos, se pueden realizar cambios inmediatos - a menudo en contra de lo que apoya el partido: El FDP aboga extensamente por la libertad. Rechaza los límites de velocidad, apoya el motor de combustión y recently ha instado a estacionamiento gratuito o a tasa plana en los centros urbanos. Si no estás de acuerdo con esto, cuidado.

El Plan de Cinco Puntos no fue aceptado de manera unánime dentro del partido. Trátelo con precaución antes de etiquetarlo como la postura oficial del partido. En Jena, rechazamos la idea de estacionamiento gratuito en los centros urbanos como medio para aumentar su atractivo. Queremos preservar el acceso, evitar bloquear el área con bolardos y prevenir restricciones de estacionamiento, reconociendo que la afluencia diaria de 30,000 commuters no puede ser gestionada exclusivamente mediante transporte público. Por lo tanto, Jena emplea una estrategia flexible: los commuters deben poder acceder al centro de la ciudad en coche, pero estos vehículos deben desaparecer rápidamente después de llegar, ya que los coches obstaculizan la serenidad del centro de la ciudad.

Intentamos persuadir a los conductores para que utilicen estacionamientos subterráneos. Algunos rechazan esta idea debido a los espacios confinados o al temor de perder sus vehículos. Para aclarar malentendidos, proponemos ajustar el sistema de precios de manera más sensata.

¿Estos estacionamientos subterráneos están actualmente disponibles o la construcción aún está en curso?

De hecho, existen, pero están subutilizados. Even durante las temporadas altas, hay abundante espacio en los estacionamientos, ya que la gente prefiere estacionarse en la calle.

También estamos descontentos con la polvo fino, el ruido y los escombros?

Sí, pero abogamos por un trato igualitario para todo el tráfico, por lo que nos oponemos a un centro de la ciudad sin coches. En última instancia, la mezcla es crucial. Hemos invertido 150 millones de euros en nuevos tranvías, hemos expandido la red de ciclovías en el pasado reciente y, según la información disponible, tenemos una de las tasas de tráfico peatonal más altas a nivel nacional. Los coches sirven principalmente para los commuters. En esencia, nuestro objetivo es crear un centro de la ciudad atractivo, solo posible a través de una zona peatonal. Todo el mundo reconoce esto de sus vacaciones, y nosotros también lo observamos en nuestra Wagnergasse, nuestra famosa calle de pubs: los vehículos solían cruzar la carretera; luego solo el autobús; y posteriormente, la calle evolucionó en un emocionante centro cuando el autobús también se fue.

La justificación para un centro de la ciudad sin coches se basa más en mejorar la calidad de vida que en la protección del clima?

En primer lugar, atribuyo el atractivo a la sensación de bienestar, junto con los beneficios para el clima. El centro de la ciudad no debe ensuciarse con los humos del escape.

Se requieren importantes inversiones para este fin?

Sin inversiones, el éxito será elusivo. Si queremos contribuir a la protección del clima, organizar la transición de calor municipal es una necesidad. Esto será un costo considerable para Jena, que implicará una cantidad de triple dígitos de millones.

¿Debemos relajar la restricción de la deuda?

No soy el Ministro Federal de Finanzas y no pretendo influir en las prioridades presupuestarias. Sin embargo, reconozco que sin inversión, el progreso se estancará. Relajar la restricción de la deuda no es completamente viable, ya que resulta en una satisfacción a corto plazo seguida de un fuerte retroceso. Por lo tanto, es crucial generar impulsos, empujar los límites y mantener la disciplina fiscal, evitando un crecimiento excesivo en el sector consumidor. En los últimos seis años, hemos logrado avanzar en la reducción de la deuda al mismo tiempo que fomentamos el crecimiento.

Esto indica que Robert Habeck y Christian Lindner deberían ser capaces de colaborar efectivamente.

Sí, he observado la formación de la coalición de semáforo con una sensación de melancolía. Sentí que tanto los candidatos principales, Robert Habeck como Christian Lindner, trabajaron armoniosamente. Muchos compromisos de la coalición se implementaron. Sigo siendo una de las personas que abogan de que la coalición de semáforo ha logrado mucho. Lamentablemente, la imagen externa sigue siendo sombría. Es lamentable que no reconozcan los logros del otro.

En conversación con Thomas Nitzsche, hablamos con Clara Pfeffer y Christian Herrmann. La entrevista fue editada para claridad y fluidez. La versión no editada puede escucharse en el podcast "Klima-Labor"*.*

