- Condiciones preliminares detalladas para comenzar la educación en una escuela

Estudiantes, padres y sindicatos tienen una larga lista de solicitudes después del receso de verano, que incluye más escuelas, conexiones digitales mejoradas, clases intensivas de alemán y temas regulares en el aula. Asegurar suficientes maestros, psicólogos escolares y trabajadores sociales es crucial para el nuevo año escolar que comienza el lunes en Renania-Palatinado.

El aprendizaje digital aún plantea desafíos

Muchas escuelas del estado son antiguas y tienen una atmósfera deprimente, según un representante del cuerpo estudiantil del estado. Además, algunas escuelas en Renania-Palatinado carecen de acceso a internet o tienen malas conexiones, lo que hace especialmente difícil el trabajo digital.

Trabajadores sociales escolares sobrecargados

Hay una escasez de trabajadores sociales escolares, quienes a menudo se encargan de múltiples escuelas. Esto significa que tienen menos tiempo para centrarse en escuelas individuales, especialmente durante períodos estresantes como los exámenes. Los psicólogos escolares también son importantes.

Las escuelas deben abordar las ansiedades del futuro

Los estudiantes lidian con preocupaciones diarias sobre temas como el cambio climático y la guerra, lo que causa que muchos jóvenes teman el futuro. Las escuelas deben proporcionar un entorno de apoyo y ayudar a preparar a los niños y jóvenes para el futuro a través de la educación en el aula, sugirió el representante.

Mejora de las habilidades lingüísticas en alemán

El mayor desafío es la pobre habilidad lingüística en alemán entre los estudiantes de primaria y secundaria, con estándares variables en diferentes regiones. Tanto los maestros como los estudiantes luchan con estas barreras lingüísticas, señaló un representante.

Más maestros hombres en escuelas primarias

Se han planteado preocupaciones sobre el creciente desasosiego en aulas abarrotadas. Esto podría abordarse aumentando el número de maestros hombres, lo que requeriría hacer más atractivo el trabajo, la capacitación y el salario.

Escasez de maestros en matemáticas, física, tecnología y educación especial

Hay una escasez significativa de maestros en matemáticas, física, tecnología y educación especial. Se necesitan más maestros para implementar un programa completo de día completo con apoyo pedagógico. Los recursos digitales en las escuelas del estado varían mucho.

Más compromiso para expandir programas de día completo

El Sindicato de Educación y Ciencia (GEW) también exige más compromiso para expandir los programas de día completo en Renania-Palatinado. "No vemos suficiente compromiso, y parece que todos los involucrados en la educación no comprenden completamente la envergadura de esta necesidad", explicó la junta del sindicato. Para agosto de 2026, el número actual de escuelas y lugares de día completo no será suficiente para cumplir con los requisitos legales y las necesidades de las familias.

No cubrir vacíos con personal no capacitado

Se debe proporcionar más personal, incluido para cubrir ausencias de maestros, para apoyar a los equipos multiprofesionales. Las escuelas necesitan una verdadera multiprofesionalidad de profesionales de la educación. "No debemos cubrir los vacíos con personal no capacitado", exigen del GEW.

Las escuelas modernas necesitan más áreas de trabajo individuales, zonas de retiro, espacios para grupos pequeños, salas de equipo y aulas para toda la clase. Sin ellos, los métodos de enseñanza diversos y la instrucción individualizada se vuelven difíciles. La nueva directiva de construcción de escuelas es un buen comienzo. Sin embargo, solo se construyen unas pocas escuelas nuevas en el país cada año. Renovar las casi 1.500 edificios existentes para la enseñanza contemporánea con diferentes grupos de aprendizaje es el verdadero desafío.

Se debe considerar la programación de escuelas de tiempo completo para una mejor apoyoDado el escaso número de maestros en diferentes asignaturas, implementar un horario de escuela de tiempo completo podría aliviar la carga de los maestros y garantizar la instrucción consistente para los estudiantes.

Las escuelas de tiempo completo pueden abordar las disparidades en el aprendizajePara abordar efectivamente las habilidades lingüísticas variables entre los estudiantes, implementar escuelas de tiempo completo podría proporcionar instrucción más consistente y intensiva en alemán, lo que reduciría las barreras lingüísticas.

