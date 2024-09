- Concurrente de "Summerhouse" que apareció en la revista Playboy

Vanessa S. (28) protagoniza la portada de octubre de "Playboy". Es la primera vez que la influencer y presentadora aparece en una portada de revista, y mucho menos en una sesión de fotos en la que ha mostrado todo. La sesión de fotos coincide con otro debut: a partir del 17 de septiembre, ella y su pareja, el ex estrella de "GZSZ" Raúl Ritcher (37), aparecerán en "Das Sommerhaus der Stars" de RTL. El primer episodio estará disponible en RTL+ a partir del martes 10 de septiembre.

Empoderamiento a través de la desnudez

En su charla con "Playboy", S. declaró que la sesión de fotos había fortalecido su confianza en sí misma. "Confirmó que las mujeres podemos y debemos sentirnos libres en todo momento", afirmó la joven de 28 años. Aunque siempre ha estado cómoda en su piel, gained six to seven kg el año pasado y a veces desea poder estar tan atlética y esbelta como antes. En la portada, quiso mostrar una figura más tonificada, pero finalmente aceptó su cuerpo tal como es. "No hubo suficiente tiempo para perder los siete kg, pero al final, amo las fotos. No siempre tienes que ver como un modelo con tableta de chocolate", compartió Vanessa S. en la edición alemana de "Playboy". Ella anima a las mujeres a hacer lo que les trae alegría. "Sólo vivimos una vez, y no deberíamos dejar que otros dictaminen nuestras vidas".

"Summer House of the Stars" después de la infidelidad

S. no sólo muestra un nuevo lado de sí misma en "Playboy", sino también en "Das Sommerhaus der Stars". "Soy una gran fan de la televisión realidad. Cuando me ofrecieron un lugar, pensé: Por fin puedo experimentarlo también. Fue un honor ser parte de ello", dijo en la entrevista. No está preocupada por las disputas con Ritcher. Después de todo, ya han superado una crisis importante. Antes del programa, se reveló que el actor había sido infiel. "Estuvimos separados temporalmente, pero creo en la comunicación, y hablamos mucho al respecto - porque yo necesitaba", compartió S. Observó que su pareja había cambiado y decidió darle otra oportunidad a su relación: "No tenía nada que perder". Ahora, han sido felices juntos durante dos años.

La edición de octubre que presenta a Vanessa S. estará disponible en los quioscos a partir del 12 de septiembre. Las fotos exclusivas se pueden encontrar en: https://www.playboy.de/coverstars/vanessa-schmitt-oktober-2024

En la edición alemana de "Playboy", Vanessa S. destaca la importancia de la confianza en uno mismo y la aceptación del cuerpo, diciendo: "Sólo vivimos una vez, y no deberíamos dejar que otros dictaminen nuestras vidas". Además, en su relación con Raúl Ritcher, demuestra resiliencia, diciendo: "No tenía nada que perder", después de superar un período de infidelidad.

Lea también: