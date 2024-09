Conclusiones insatisfactorias con promesas de conclusiones satisfactorias

Tras 19 investigaciones conjuntas, Janneke y Brix deciden poner punto final. La despedida de esta pareja de detectives emociona y muestra el vacío que dejarán tras su partida en el futuro.

El narrador, con aire de satisfacción, señala la difícil situación de Tristan Grünfels (Matthias Brandt): su negativa a entregarse, su incapacidad para ayudar a su hermano, proteger a su hija y la falta de interés de su esposa en compartir tiempo con él. La pregunta de cómo terminará todo sugiere un final sombrío.

Ciertamente, no hay un rayo de esperanza en "Es grünt so grün, wenn Frankfurtts Berge blüh'n" para el torturado asesino Grünfels ni para los investigadores Janneke (Margarita Broich) y Brix (Wolfram Koch), que trabajan en su último caso para el "Tatort". Sin embargo, no se puede negar que hay razones para celebrar. Los guionistas Michael Proehl y Dirk Morgenstern, junto con el director Till Endemann, tejen una mezcla emocionante de motivos, géneros y historias para el gran final que sorprendentemente se complementan y ofrecen una explosión satisfactoria.

Obra Cinematográfica

"Janneke y Brix son uno de los dúos del 'Tatort' que se deslizan con facilidad en un entorno urbano: investigadores directos con un toque de noir", elogia Proehl, quien escribió el primer libro para el dúo, "Kälter als der Tod". El paso del tiempo es profundo: "Recuerdo escribir en una cabaña helada en Rügen. (...) Ahora es como ayudar a Janneke, Brix, Fanny y Jonas (que entonces no tenían nombre) a mudarse, habiendo sido parte de su transición".

El hecho de que el mismo autor haya escrito el principio y el final es un regalo de despedida emocionante -metafóricamente hablando- para Janneke y Brix: las emociones, la desintegración de creencias arraigadas; un toque de Caspar David Friedrich aquí ("Disturbios del alma alemana"), un toque de "Falling Down" allá; y en medio, Matthias Brandt interpretando magistralmente al psicólogo desquiciado -¡qué emoción y verdadera obra cinematográfica!

No es frecuente, pero ocurre: justo cuando pensábamos que habían alcanzado la cima, Janneke y Brix deciden retirarse. ¿Y ahora, qué sigue? "Wolfram y yo nos conocemos desde hace años en el escenario, y trabajar juntos en el 'Tatort' de Frankfurt fue una absoluta alegría", explica Broich. "Quedó claro que solo nos separaríamos del 'Tatort' como equipo. Ahora es el momento de decir adiós a Frankfurt, buscar nuevas experiencias, emprender proyectos diferentes y volver al escenario para mí y explorar más la fotografía y dedicar más tiempo a los nietos".

Después de su memorable último caso, los fans de la serie de televisión "Tatort" extrañarán mucho a la dinámica pareja de Janneke y Brix. Su partida marca el fin de una era, ya que ponen fin a su exitosa colaboración y se embarcan en nuevas aventuras.

