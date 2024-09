- Conclusión del hiato de verano de "Tat Scene": Estos oficiales de investigación se despiden

El tiempo vuelve a agotarse, nuevos episodios de "Tatort" y "Polizeiruf 110" llegan a ARD. El primer drama de crímenes después del descanso de verano se titula "Tu madre", un "Tatort" de Viena que se emitirá el 15 de septiembre a las 8:15 PM.

Antes del descanso de verano, que comenzó el 20 de mayo (Lunes de Pentecostés) después de una emisión de "Tatort" de la Selva Negra, ya se habían emitido 17 "Tatorts" y 5 "Polizeirufe 110" en el primer canal este año. Entre ellos estaba el segundo caso de 2021 del equipo de Halle Koitzsch y Lehmann (Peter Kurth y Peter Schneider).

Un avance de lo que queda en las primeras emisiones hasta finales de diciembre - en este momento hay 15 "Tatorts" y 2 "Polizeirufe" programados. El orden solo se confirmará cuando se realice la programación alrededor de seis semanas antes.

Viena/ORF:

A veces son tres "Tatorts" austríacos al año, a veces dos - en 2024 habrá dos. En el segundo caso (15 de septiembre), un rapero en ascenso de Viena aparece muerto - hay numerosos sospechosos. Este "Tatort" de Hip-Hop se titula "Tu madre" (título original "Hijo de puta").

Selva Negra/SWR:

En "Ad acta" (22 de septiembre), Tobler y Berg (Eva Löbau y Hans-Jochen Wagner) cuestionan por qué el padrastro y jefe de un abogado asesinado se niega a ayudar en la investigación de su muerte.

Frankfurt am Main/HR:

"Es tan verde cuando florecen las colinas de Frankfurt" es el último (y 19º) caso del equipo Janneke/Brix (Margarita Broich y Wolfram Koch) el 29 de septiembre. Matthias Brandt interpreta a un psicólogo, mientras que HR promete un clímax emocionante.

Wiesbaden/HR:

El investigador del LKA Felix Murot (Ulrich Tukur) se enfrenta a su 13º caso. Nos lleva de vuelta a la década de 1940 y aborda a un criminal de guerra buscado. Como se puede adivinar, "Murot y el Reich de los 1000 años" (previsto para el 20 de octubre, según HR) no se presenta de la manera habitual.

Franconia/BR:

El décimo caso desde 2015 concluye la historia de Paula Ringelhahn. La actriz Dagmar Manzel abandona el equipo. "En 'A pesar de todo', el suicidio de un interno de 25 años desata una cadena de incidentes mortales en Núremberg", resume BR la trama.

Ludwigshafen/SWR:

"Tu derecho" marca el 80º aparición de Ulrike Folkerts como Lena Odenthal (en 35 años - para Lisa Bitter como Johanna Stern es el décimo año). En este caso, se sospecha de un empleado despedido de un call center que comete un asesinato.

Stuttgart/SWR:

Según SWR, "Déjala ir" de Lannert y Bootz se estrenará alrededor de noviembre. El dúo (Richy Müller y Felix Klare) aborda la muerte de una mujer que dejó su ciudad natal, su familia y su prometido por la vida urbana. ¿Es suicidio?

Múnich/BR:

Los investigadores Batic y Leitmayr (Miroslav Nemec y Udo Wachtveitl) se enfrentan a un ejercicio de la OTAN en su 96º caso. Con el poder viene la responsabilidad, ya que el escenario implica numerosos soldados, civiles y equipo pesado.

Kiel/NDR:

En "Borowski y el mar eterno", Klaus Borowski y Mila Sahin (Almila Bagriacik) se enfrentan a una serie de misteriosas suicidios femeninos en la playa de Kiel. Es el 42º y penúltimo caso de Axel Milberg. Le siguen dos más en 2025.

Una importante partida en el "Tatort" de Münster

Münster/WDR:

El equipo querido se enfrenta al cuerpo sin vida de un abogado en el segundo caso de la temporada, "El hombre muere solo dos veces" (título provisional del 46º "Tatort" de Münster era una vez "La maldición de la máscara de la muerte"), al que una misteriosa reliquia de una escultura de un antiguo guerrero atraviesa. El comisario Thiel (Axel Prahl) y el profesor Boerne (Jan Josef Liefers) están de acuerdo - esto no fue solo un trágico accidente.

Es el último caso para Mechthild Großmann como fiscal del estado Wilhelmine Klemm. La actriz con la voz profunda inconfundible recently announced that she would be leaving after the two films in 2025.

En "Silencio", el personaje llamado Falke (Wotan Wilke Möhring) disfruta de una retiro en un monasterio. En su última noche, que celebra con su compañero de habitación, ocurre un incendio repentino. El pastor del monasterio, Otto, muere. ¿Fue un accidente o un juego sucio?

Zúrich/SRF:

La segunda serie de crímenes de Suiza del año, que presenta a Grandjean y Ott (Anna Pieri Zuercher y Carol Schuler), se espera que se emita en diciembre. "Barquero" se desarrolla durante la temporada previa a la Navidad y gira en torno a un asesino en serie que opera en el sector bancario.

En "Silent Night," Moormann y Selb (Jasna Fritzi Bauer y Luise Wolfram) están de servicio durante las fiestas. Se encuentra a un capitán muerto en su habitación con un disparo. Él y su pareja habían invitado a un marinero filipino a quedarse con ellos. ¿Una trama de robo fallido?

¿Qué equipos de "Tatort" volverán en 2025

Los equipos de "Tatort" de Saarbrücken, Berlín y Dresde no estarán en la programación de ARD en 2024, regresando solo en 2025.

La inspectora Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) de NDR, que fue reubicada de Hannover a Göttingen en 2019 debido a problemas en el trabajo en equipo, también tomará algún tiempo libre.

Estas series de crimen "Polizeiruf" siguen programadas para 2024

Ya concluidas para este año están las duplas de NDR en Rostock, Böwe y König (Lina Beckmann y Anneke Kim Sarnau). De manera similar, los equipos de "Polizeiruf" de MDR, incluyendo a Claudia Michelsen como Doreen Brasch en Magdeburgo, siguen programados.

Múnich/BR:

Bajo la guía del veterano de crímenes Dominik Graf, el equipo de Cris Blohm (Johanna Wokalek) y Dennis Eden (Stephan Zinner) ha creado su tercer caso. En "Más allá de la ley", el asesinato de una estrella de cine para adultos aficionada y las complejidades legales son el centro de la historia.

Brandeburgo/RBB:

En el thriller de crimen "Rutas de agua", se encuentra a un estudiante polaco muerto en una canoa a la deriva en un canal. Los detectives Vincent Ross (André Kaczmarczyk) y Karl Rogov (Frank Leo Schröder) investigan, siguiendo la antigua ruta de agua que el víctima había estado investigando.

La 'entretenimiento' proporcionada por ARD continúa con nuevos episodios de 'Tatort' y 'Polizeiruf 110', incluyendo el muy esperado 'Tu madre' con un rapero de Viena. Después del descanso de verano, se programan más dramas de 'Tatort' y 'Polizeiruf' hasta diciembre, ofreciendo various scenarios de crimen a través de diferentes regiones.

Lea también: