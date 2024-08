- Concesión de un permiso para la producción de gas natural en Borkum

La perforación offshore de gas en el Mar del Norte cerca de la isla de Borkum se acerca a su inicio. La Agencia Estatal de Minas, Energía y Geología de Baja Sajonia (LBEG) en Hannover ha concedido a la compañía energética neerlandesa One-Dyas un permiso válido por 18 años para perforar que se extiende en territorio alemán debajo del lecho marino.

El permiso se otorgó después de una revisión y aprobación por el Ministerio de Economía de Baja Sajonia, anunció la agencia. Se acordó que la extracción terminaría prematuramente tan pronto como Alemania ya no necesite gas natural como fuente de energía debido a la transición energética planeada. "Sin embargo, mientras se consuma gas natural en Alemania, es significativamente menos perjudicial para el clima que el gas importado", dijo el presidente de la LBEG, Carsten Mühlenmeier.

Alemania y los Países Bajos negocian acuerdos

Sin embargo, aún no está claro si en el futuro se perforará gas cerca del Parque Nacional de Baja Sajonia Wattenmeer. Por un lado, se necesita un tratado bajo derecho internacional con los Países Bajos, ya que el gas se extraerá de ambas aguas territoriales neerlandesas y alemanas. Las negociaciones sobre esto, que comenzaron en 2022, aún continúan, según el Ministerio Federal de Economía. No se dio una fecha límite por parte de un portavoz.

Por otro lado, se espera que se presenten acciones legales contra la aprobación del plan en Alemania. La Ayuda Ambiental Alemana (DUH) ya había anunciado el año pasado que recurriría a los tribunales si el proyecto era aprobado por las autoridades de Baja Sajonia.

Hasta 13 mil millones de metros cúbicos de gas

La compañía One-Dyas planea comenzar a extraer gas de un campo cerca de las islas de Borkum y Schiermonnikoog este año. La perforación se planea a profundidades de 1,5 a 3,5 kilómetros. La cantidad recuperable esperada de gas natural para todo el proyecto es de 4,5 a 13 mil millones de metros cúbicos. Para comparación: Según la Agencia Federal de Redes, alrededor de 81 mil millones de metros cúbicos de gas se consumieron solo en Alemania el año pasado.

Protestas de Fridays for Future y los isleños

Las organizaciones ambientales y los isleños en Alemania y los Países Bajos rechazan el proyecto. Temen daños ambientales en el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO Wattenmeer y las islas. También consideran la extracción de gas natural incompatible con los objetivos climáticos. El movimiento de protección climática Fridays for Future recently protestado en Borkum y frente al Parlamento de Baja Sajonia en Hannover contra la extracción de gas planeada.

Antes de la decisión de la agencia estatal, el Ministerio Federal del Medio Ambiente había expresado su crítica a un posible permiso, stating that it sees the "cementing of fossil infrastructures" critically and a possible permit "with a view to marine protection with concern".

