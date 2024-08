- Con un truco, pasa a Los Ángeles

Habían circulado rumores durante algún tiempo, y justo antes de la medianoche, se convirtieron en realidad: en la ceremonia de clausura en París el domingo por la noche (11 de agosto), la estrella de Hollywood Tom Cruise (62) entregó los Juegos Olímpicos a la siguiente sede, Los Ángeles, con un stunt. El actor, conocido por realizar sus propias acrobacias cinematográficas, saltó desde el Stade de France, asegurado por una cuerda, arrebató la bandera olímpica al alcalde de Los Ángeles, Karen Bass (70), y a la gimnasta estrella Simone Biles (27), y luego salió del estadio en una motocicleta.

Rumbo a Hollywood

El público luego vio un video pregrabado que mostraba el viaje de la bandera por las calles de París, pasando por monumentos como la Torre Eiffel, hasta un avión que esperaba. "Estoy en camino", dijo Cruise, mientras se ponía su equipo de paracaidismo al son de "By the Way" de la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers, sobre California.

Cruise luego saltó del avión y se dirigió hacia el icónico letrero de Hollywood, donde transformó las "O"s en aros olímpicos antes de pasar la bandera a la ciclista olímpica Kate Courtney (28). Courtney, con la ayuda de los olímpicos Michael Johnson (56) y Jagger Eaton (23), recorrió Los Ángeles hasta un concierto de Red Hot Chili Peppers en Venice Beach, donde también actuaron las estrellas estadounidenses Billie Eilish (22) y Snoop Dogg (52).

Historial olímpico de Tom Cruise

Cruise ha sido un fan y defensor de los Juegos Olímpicos durante mucho tiempo y llevó la antorcha olímpica en el Dodger Stadium durante la parte de Los Ángeles del relevo de la antorcha olímpica en 2004. También estuvo presente en varios eventos de los Juegos recientes en París, incluyendo algunas competiciones de natación el 27 de julio, la ronda de calificación de gimnasia femenina el 28 de julio y la final del partido de fútbol femenino el 10 de agosto, donde Estados Unidos ganó contra Brasil.

Los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en Los Ángeles del 14 al 30 de julio de 2028, por tercera vez después de 1932 y 1984.

