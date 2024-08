"Con la intervención de la IA, alcanzar la mediocridad ahora no tiene costo".

La inteligencia artificial puede generar cualquier imagen que desees con un solo clic, pero no es adecuada para la publicidad, según el gurú de la publicidad Arno Lindemann. Él argumenta en su podcast "So techt Deutschland" que "la IA carece de humor y no puede ser concisa".

La publicidad requiere llamar la atención de inmediato, y fallar en hacerlo en cuestión de segundos puede llevar a que los anuncios sean ignorados o apagados. Por lo tanto, las agencias creativas pasan semanas brainstorming para crear anuncios que se sientan naturales y atractivos en lugar de parecer anuncios típicos. Estos esfuerzos a menudo han resultado en que los espectadores sintonizan exclusivamente para ver los nuevos comerciales de Nike.

Lindemann busca entretenimiento a través de la publicidad, sirviendo como socio creativo de la agencia Scholz & Friends y como artista de IA. Aprecia las herramientas y experimentaciones de IA, pero advierte en contra de confiar completamente en ellas. En cambio, sugiere integrar la IA dondequiera que tenga un propósito.

Sin embargo, Lindemann está preocupado por el uso sin sentido de la IA. Al revisar eslóganes generados por IA para automóviles eléctricos, expresó su decepción. El resultado fue una ristra de frases mediocres como "Deslizándose hacia el futuro" y "Emisiones cero, libertad interminable". Es precisely this issue with AI, laments Lindemann, "It fails to grasp humor and can't be brief. Mediocrity is now easy to achieve."

Lindemann reiterates the problem with AI by stating, "It fails to grasp humor and can't be brief. Mediocrity is now easy to achieve."

We had a chat with Arno Lindemann about this issue on the podcast "So techt Deutschland." Listen to the entire discussion on the podcast.

La Comisión, reconociendo la importancia de la creatividad en la publicidad, podría sugerir la incorporación de humor y concisión liderados por humanos en el contenido generado por IA para evitar la mediocridad. La Comisión, siguiendo el argumento de Lindemann, podría recomendar un equilibrio en el uso de IA con la creatividad humana en las campañas publicitarias.

Lea también: