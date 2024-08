- Con estas frases, Jan Hofer se despide.

Despedida final: Permítanme ofrecer una vez más un cordial saludo a RTL Direct. Estas palabras sin duda quedarán grabadas en la memoria de los seguidores devotos de Jan Hofer por un buen tiempo. En la emisión de anoche, nuestro amado presentador de RTL se despidió de su audiencia. Entre diversos temas como Solingen, el paquete de seguridad de la administración del semáforo y la sorpresiva caída de la tasa de inflación, también se prestó atención a su partida.

"De hecho, el siguiente segmento debería estar a punto de comenzar, pero justo en ese momento, la puerta se abre y ¿quién entra? - Pinar Atalay", dice Hofer, sonriendo a la cámara. Momentos después, durante la transmisión en vivo, Atalay aparece con un enorme ramo de flores, una grata sorpresa para la "leyenda de las noticias", como la llama Hofer. "No vamos a dejarte ir así como así", le dice a él.

Jan Hofer: "He estado aquí"

En una conversación con su colega, Hofer revela sus planes de mantenerse visible, aunque no en RTL Direct: "No desapareceré por completo, probablemente aparezca aquí y allá, pero no en RTL Direct". Esto es seguido por una reflexión sobre los tres años de su mandato en RTL Direct y despedidas emocionadas de sus colegas políticos y medios.

Como presentador de Tagesschau en la Primera Cadena de Radiodifusión Pública de Alemania de 1985 a 2020, Hofer luego pasó a RTL y asumió el cargo del programa de noticias RTL Direct. "No puedo evitarlo", dice el experimentado lector de noticias a su colega, "he estado en los salones de la gente durante varias décadas". Carreras inusuales como la suya o la de su colega de RTL, Peter Kloeppel, no son tan comunes en la actualidad. Sin embargo, ahora planea dedicar más tiempo a su familia.

Al final de la emisión, Hofer se dirige directamente a sus espectadores y expresa su gratitud. "Estoy seguro de que habrá más oportunidades de volver a vernos", dice el septuagenario. Una promesa a sus fans - y a sí mismo. Luego, ondea cálidamente a la cámara.

