Con el huracán Milton como amenaza para los Estados Unidos, Helene podría resultar en daños de más de $47 mil millones para los propietarios.

Tormenta Helene, clasificada como una poderosa tormenta categoría 4, azotó Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia el 26 de septiembre, lo que provocó inundaciones extensas y devastadoras, según informó la firma de análisis de datos CoreLogic. A pesar de esto, numerosos residentes en el camino de Helene no contaban con seguro de inundaciones. CoreLogic estima que Helene provocó daños por inundaciones no asegurados que oscilan entre $20.000 millones y $30.000 millones.

Esta cifra supera la estimación de CoreLogic de entre $10.500 millones y $17.500 millones en daños por viento y inundaciones no asegurados.

CoreLogic informó recientemente que una parte significativa de los daños causados por esta tormenta es probable que permanezcan sin asegurar, dejando la responsabilidad de las reparaciones en manos de los propietarios de las propiedades.

En total, CoreLogic calcula que el huracán Helene causó entre $30.500 millones y $47.500 millones en daños combinados por viento e inundaciones en 16 estados. No se planean actualizaciones adicionales a menos que haya desarrollos significativos.

Mientras tanto, el huracán Milton se dirige hacia Florida, aumentando rápidamente de una tormenta tropical a una altamente peligrosa tormenta categoría 4 en solo 20 horas. Milton representa una amenaza de daños adicionales a la región y destaca la falta de seguro de inundaciones en áreas que enfrentan continually amenazas de inundaciones.

La lluvia intensa de Helene provocó una devastación catastrófica, dejando comunidades enteras en ruinas en el oeste de Carolina del Norte. La cifra de muertos por Helene ha reached least 232 individuals across six states, positioning it as the second-deadliest hurricane to impact the US mainland in the previous 50 years.

En Florida, el huracán Helene provocó niveles récord de marea en las regiones de Tampa Bay y St. Petersburg, ambas populares por sus hoteles y condominios.

A pesar de que las tormentas están ganando intensidad debido a las temperaturas más cálidas de lo normal en el Golfo de México, las pólizas de seguro habitacionales estándar no suelen cubrir las inundaciones.

Para obtener un seguro de inundaciones, los propietarios de viviendas deben adquirir la cobertura por separado, generalmente del Programa Nacional de Seguro de Inundaciones, administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Los propietarios de viviendas no están obligados a obtener un seguro de inundaciones a menos que tengan una hipoteca respaldada por el gobierno federal y su propiedad se encuentre en una zona de inundación de 100 años, conocida como el Área de Hazard de Inundación Especial (AHIE).

"Los prestamistas no exigen seguro de inundaciones para propiedades sin hipoteca o aquellas fuera del AHIE", explicó CoreLogic.

La mayoría de los daños causados por el huracán Helene provienen de las inundaciones, con el viento causando pérdidas que oscilan entre $4.500 millones y $6.500 millones, según CoreLogic. La mayoría de las pérdidas por viento de Florida se registraron en Perry, un pequeño pueblo con una población de solo 7.000 habitantes.

Las empresas en las áreas afectadas pueden luchar para recuperarse de los daños por inundaciones no asegurados, lo que podría llevar a pérdidas económicas. La falta de cobertura de seguro de inundaciones es una preocupación para muchos propietarios de propiedades, lo que destaca la importancia de educar a los residentes sobre la necesidad de pólizas de seguro de inundaciones separadas.

