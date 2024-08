Con el arquitecto de Swift Boat al frente, la campaña de Trump usa un manual familiar contra Walz

El denominador común en ambos esfuerzos: Chris LaCivita, codirector de la campaña de Trump.

LaCivita jugó un papel clave en el grupo de defensa política Swift Boat Veterans for Truth, que dirigió la campaña publicitaria de TV que cuestionaba el servicio militar de Kerry. Es un manual que la campaña de Trump parece estar reutilizando después de que la vicepresidenta Kamala Harris designara a Walz, un veterano de 24 años de la Guardia Nacional del Ejército, como su compañera de fórmula.

Ni Harris ni Donald Trump jamás sirvieron en el ejército. Pero el compañero de fórmula de Trump -el senador de Ohio JD Vance, quien es un veterano de la Marina- rápidamente se centró en el servicio militar de Walz, acusándolo esta semana de abandonar su unidad antes de su despliegue a Iraq en 2006 y de afirmar falsamente haber servido en una zona de guerra.

“Cuando Tim Walz fue llamado por su país a ir a Iraq, ¿saben qué hizo? Renunció al ejército y permitió que su unidad fuera sin él”, dijo Vance en una parada de la campaña el miércoles.

Walz presentó su candidatura para el Congreso en febrero de 2005, antes de que su unidad fuera notificada de que podría desplegarse a Iraq. Se desplegó con la Guardia Nacional de Minnesota en agosto de 2003 a Vicenza, Italia, como parte del apoyo a la guerra de EE. UU. en Afghanistan, según un portavoz de la Guardia de Minnesota, pero no a una zona de guerra.

Los ataques al servicio militar de Walz se alinean con la afición de Trump por los ataques personales contra sus oponentes políticos, mientras que también recuerdan al esfuerzo para manchar el registro militar de Kerry hace dos décadas.

LaCivita incluso los conectó en una entrevista con RealClearPolitics el miércoles. "Pájaros de una pluma", dijo de Walz y Kerry, "serán untados juntos".

Hay diferencias clave. Para empezar, Walz es la candidata a la vicepresidencia y no está en la cima de la boleta, lo que significa que los intentos de socavar su servicio pueden no tener el mismo efecto en los votantes que los ataques contra Kerry, que se centraron en sus actividades protestando la guerra de Vietnam después de que regresó a casa. El servicio militar también jugó un papel mucho más central en la campaña de 2004, cuando la decisión del presidente George W. Bush de invadir Iraq fue un tema clave de la campaña.

Swift Boat Veterans for Truth -una referencia al tipo de barco en el que Kerry sirvió mientras estaba en Vietnam- lanzó una serie de anuncios en el verano de 2004, cuando Kerry lideraba a Bush en las encuestas. Los anuncios presentaban a veteranos de Vietnam acusando a Kerry, quien sirvió como oficial naval, de mentir para ganar condecoraciones de combate, incluyendo la Estrella de Bronce y la Medalla al Valor.

Aunque los anuncios estaban "llenos de inconsistencias", según un informe del New York Times ese verano, fueron directamente contra lo que se percibía como una fortaleza para Kerry y tuvieron un impacto -lanzando el término "swiftboating" al léxico político de EE. UU.

El Centro de Historia Presidencial de la Universidad Metodista del Sur escribió que los anuncios de swift boat "inauguraron un período de declive" para la campaña de Kerry, con su ventaja en las encuestas de verano evaporándose. Bush venció a Kerry ese noviembre.

"Lo más dañino de todo, el servicio de Kerry en Vietnam se había vuelto controvertido en lugar de tranquilizador, y se dejó de lado gran parte del resto de su campaña", escribió el centro universitario.

Los anuncios estiraron los límites de las tácticas aceptables de la campaña -al menos para la época- y el grupo, clasificado entonces como un "527", se le permitió recoger contribuciones ilimitadas siempre y cuando no coordinara con la campaña de Bush. La organización se renombró más tarde como Swift Vets and POWs for Truth.

LaCivita fue descrito como el "estratega jefe" del grupo en un perfil de 2014 y le dijo al Times en 2004 que aconsejó al grupo en la estrategia de medios, diciendo que su papel incluía proporcionar asesoramiento y colocar anuncios.

Además de su trabajo en 2004 con Swift Boat Veterans for Truth, LaCivita ha trabajado para una serie de campañas republicanas, el brazo político del Senado Republicano, el Comité Nacional Republicano y los PACs pro-Trump antes de unirse a la campaña de 2024 de Trump. Es un veterano de combate de los Marines que resultó herido durante la primera guerra del Golfo en la década de 1990.

CNN ha contactado a LaCivita para obtener comentarios.

En la campaña presidencial de 2024, las alegaciones relacionadas con el servicio militar no vienen de un grupo externo, sino directamente de la campaña

"Estoy orgulloso de los 24 años que serví a nuestra nación en la Guardia Nacional. Hay un código de honor entre quienes han servido, y normalmente este tipo de ataque político de parte viene solo de quien nunca ha llevado un uniforme," escribió Walz en 2006 en respuesta a una carta al editor en un periódico local.

En una conferencia de prensa el jueves en su resort Mar-a-Lago, Trump tocó a Walz pero no amplificó los ataques de su compañero de fórmula, en su lugar criticó al gobernador de Minnesota por temas transgénero y la frontera.

Pero Trump ha publicado sobre el asunto en las redes sociales, compartiendo un video de Sean Hannity de Fox News con la leyenda: "PREGUNTAS CIRCUNDAN EL REGISTRO MILITAR DE WALZ".

La estrategia empleada por la campaña de Trump para cuestionar el servicio militar de Walz se asemeja a las tácticas utilizadas por los Veteranos de Barcos Rápidos para la Verdad, liderados por Chris LaCivita, durante las elecciones de 2004, que buscaban manchar el registro militar del candidato presidencial demócrata John Kerry.

