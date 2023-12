Comprobación de hechos: ¿Son los jueces del Tribunal Supremo de Colorado "no electos", como afirma el Partido Republicano?

"Necesitamos unas elecciones en las que podamos confiar, en las que podamos creer", dijo el martes el candidato presidencial del Partido Republicano Vivek Ramaswamy en un acto de campaña en Mason City, Iowa. "Eso significa que sí, que los jueces no elegidos no van a decidir a su antojo en todo el estado quién acaba en una papeleta y quién no".

El representante republicano Mike Waltz, de Florida, también criticó a los "jueces no elegidos" por emitir un fallo "basura" en una publicación en las redes sociales el miércoles. Y el encuestador de Trump Jim McLaughlin dijo a Politico que el caso fue decidido por "un montón de jueces no elegidos, de izquierda". El vicegobernador de Missouri, Mike Kehoe, dijo de manera similar que "jueces liberales no elegidos" no deberían determinar quién puede ser presidente.

Los hechos primero:Estos comentarios no son del todo exactos. En Colorado, los jueces del Tribunal Supremo son nombrados inicialmente por los gobernadores, pero luego tienen que enfrentarse a los votantes presentándose a las elecciones estatales de permanencia. Los votantes de Colorado eligieron previamente mantener a los cuatro jueces que estaban en la mayoría de 4-3 que falló contra Trump.

Los siete jueces del alto tribunal del estado fueron nombrados por gobernadores demócratas, lo que se ha convertido en un punto de crítica de la campaña de Trump tras el fallo.

Según la ley estatal, los jueces ejercen su cargo durante un periodo inicial de dos años y luego los votantes de Colorado deciden en una papeleta si los mantienen o no durante un periodo posterior de 10 años. Esto es diferente de lo que ocurre en algunos estados, donde se enfrentan a un candidato judicial de la oposición.

Seis de los siete jueces de Colorado han ganado las elecciones estatales de retención para permanecer en el cargo. El séptimo fue nombrado en 2021 y será elegido el año que viene.

De la opinión mayoritaria en el caso Trump, la jueza Melissa Hart fue retenida en 2020 con el 75% de los votos, el juez Richard Gabriel fue retenido en 2018 con el 74%, el juez William Hoodfue retenido en 2016 con el 71%, y la jueza Mónica Márquez fue retenida en 2014 con el 68%.

Entre los disidentes, el presidente Brian Boatright fue reelegido en 2014 con el 69% de los votos y el juez Carlos Samour fue reelegido en 2020 con el 73%. La jueza Maria Berkenkotter, que también disintió, asumió el cargo en 2021 y será elegida el próximo año, junto con Boatright y Márquez, que llegan al final de sus mandatos de 10 años.

Fuente: edition.cnn.com