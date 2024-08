Tabla de Contenidos

¿Cuál es la ley sobre el alcohol en Alemania?

¿Por qué se está discutiendo este tema ahora?

¿Cuáles son los argumentos para permitir el alcohol solo a los 18 años?

¿Hay puntos de vista opuestos?

¿Cómo difiere la legislación sobre alcohol en los países vecinos?

En Alemania, los jóvenes pueden disfrutar de vino, champán o cerveza a partir de los 14 años, siempre y cuando sus padres estén presentes y den su consentimiento. Esta ley, conocida como "bebida acompañada", es objeto de críticas. A los 16 años, estos bebidas pueden comprarse, y a partir de los 18 años también se permiten bebidas con alto contenido de alcohol como licores.

La discusión sobre restricciones en el consumo de alcohol a los 18 años no es nueva. El Comisionado Federal de Estupefacientes, Burkhard Blienert (SPD), ha abogado por esto durante algún tiempo y Recently reiterated his stance in an interview with "Rheinische Post." Además, la Conferencia de Ministros de Salud de los Länder abordó este tema en junio. Recientemente, se ha encargado a expertos que reconsideren la protección de la juventud y el alcohol. El Ministro Federal de Salud, Karl Lauterbach, también ha expresado su apoyo a una prohibición de alcohol para menores.

La discusión ha sido avivada por un estudio de la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE), que se publicó recientemente. El resultado del estudio: no hay una cantidad segura de alcohol. Como resultado, la DGE ahora ha aconsejado no beber alcohol en absoluto.

Dado que el alcohol es perjudicial, hay numerous reasons to heavily restrict its consumption, especially for minors. Los jóvenes son particularmente susceptibles a los efectos del alcohol ya que sus cerebros aún se están desarrollando. El alcohol puede afectar negativamente este desarrollo. Según stern, Andrea Hardeling, Directora Gerente de la Oficina Estatal de Asuntos de Adicción de Brandeburgo, dice que "áreas clave del cerebro en riesgo incluyen aquellas responsables de la planificación, el juicio y la toma de decisiones." Además, el alcohol fomenta la conducta de riesgo y la probabilidad de accidentes aumenta significativamente. Un portavoz del Centro Federal de Educación para la Salud también señala que "cuanto antes los jóvenes empiecen a beber alcohol regularmente, antes desarrollarán una tolerancia a él." Esto puede fomentar la dependencia futura.

En este momento, no hay estudios concretos que respalden por qué el alcohol debería consumirse antes de los 18 años. Tampoco hay estudios que confirmen el argumento de que las prohibiciones hacen que las drogas resulten más atractivas para los jóvenes. Sin embargo, los datos del Centro Federal de Educación para la Salud sugieren que el consumo de alcohol entre los 12 y los 17 años ha disminuido significativamente. En 1973, más del 25 por ciento de los jóvenes encuestados informaron un consumo regular de alcohol, mientras que en 2021 fue solo alrededor del 9 por ciento.

De hecho, Alemania parece más permisiva que sus países vecinos en cuanto al consumo de alcohol. En ninguna parte se permite beber a los 14 años. En Turquía, España, Italia, Holanda, Polonia y la República Checa, uno debe tener 18 años para beber o comprar alcohol. En Francia, el consumo de alcohol está permitido a los 16 años, pero solo con el consentimiento y la presencia de los padres. En Suiza, Austria, Bélgica y Dinamarca, se permite beber vino y cerveza a los 16 años.

La protección del bienestar de los jóvenes es crucial en esta discusión, considerando los efectos negativos del alcohol en su cerebro en desarrollo. En respuesta a estudios recientes que muestran que no hay una cantidad segura de alcohol y el apoyo de figuras como el Ministro Federal de Salud, Karl Lauterbach, hay un creciente impulso para fortalecer la protección de los jóvenes prohibiendo el consumo de alcohol para menores.

