Comprender la lengua vernácula común australiana es esencial para los viajeros

¿Comprende la diferencia entre "sure thing" y "not likely"? ¿O tal vez "sirenas de la policía" de "perder los estribos"?

A lo largo del mundo de habla inglesa, se han vuelto famosos por acortar palabras como gafas de sol a sunnies, traje de baño a trajes de baño, tarde a arvo - la lista sigue.

Y con el paso del tiempo, el argot australiano ha sido una fuente de diversión en línea - con expresiones que a menudo se convierten en locuras de TikTok (No tú, Cleo!) o permeando la cultura mainstream.

Amanda Laugesen, jefa editora del Australian National Dictionary, de la Universidad Nacional de Australia (ANU), le dijo a CNN Travel que muchas expresiones australianas tienen sus raíces en el inglés británico, pero el inglés australiano también ha incorporado de manera única palabras de los idiomas indígenas del país.

El igualitarismo y la rebeldía hacia la autoridad se han convertido en temas recurrentes en el lenguaje a medida que evolucionaba, explica Laugesen.

Si está tratando de obtener la ciudadanía, o simplemente planeando visitar la tierra de los canguros, estas son algunas expresiones australianas auténticas que sería tonto ignorar.

Tener una charla

En Australia, "tener una charla" es otra forma de decir tener una conversación. Engajar en una charla es simplemente tener una conversación.

Una charla por sí sola es una historia. Por ejemplo, alguien podría "tener una charla para usted".

Trabajo duro

Según la ANU, "yakka" significa trabajo - o esfuerzo agotador.

El término se originó de "yaga", que significa "trabajo" en el idioma Yagara - el idioma tradicional de los Yagara que viven en el área que ahora se conoce como Brisbane.

Seguro, no realmente

Los australianos tienen la tendencia de utilizar "sure" como una palabra antes de continuar su pensamiento. Sin embargo, se vuelve confuso al tratar de determinar si alguien está diciendo sí o no.

Por lo tanto, "sure, not really" significa no.

"¿Vendrás a la playa hoy?"

"Seguro, no realmente - no lo creo".

Loco

Los australianos utilizan con frecuencia este término para expresar su asombro ante una situación.

A veces, también se utiliza como "crazy Brussel sprouts!"

Ubicación remota

La frase que los australianos utilizan para describir un lugar alejado de ellos.

Suele ser rural, y a veces el término implica que es un lugar atrasado, también.

"Están viviendo en el campo".

Sufriendo de ansiedad

Eso es lo que muchos jóvenes australianos llaman sentir un poco de ansiedad.

O si realmente estás preocupado por una situación, podrías decir que estás "al borde".

Cállate

Simplement, deja de hablar.

Pero en la verdadera cultura australiana, no es particularmente ofensivo.

Insiste que está soñando

Este término proviene de una película australiana icónica, "The Castle", donde el personaje principal, Daryl Kerrigan, defiende su hogar contra los intentos del banco de comprarlo para construir un nuevo aeropuerto.

Cada vez que Kerrigan hace una oferta, tiene una simple respuesta para su hogar: "Insiste que está soñando!"

Ahora, esta frase ha permeado la cultura australiana y se utiliza con frecuencia en respuesta a una solicitud que parece absurda.

Laugessen le dijo a CNN Travel que a finales del siglo XIX, los australianos comenzaron a adoptar realmente su propio acento y lenguaje distintivo, que "distinguen a los australianos de los británicos".

"La mayoría de eso es bastante coloquial y es bastante informal", dice ella. "Adoptando lo que ahora consideraríamos (mild swear words) como distintivamente australiano".

Perder el control

Un ejemplo de esta informalidad es la expresión "perder los estribos".

Suena ofensivo, pero no significa lo que la mayoría podría pensar.

Perder los estribos es perder el control, efectivamente otra forma de decir "tuvo un ataque".

Lo más impresionante

Si alguien es "lo más impresionante", es el mejor.

Esta expresión implica algo excepcional.

Perseverar

En Australia, a una persona perseverante se le llama "battler".

Según la ANU, describe a una persona con "pocos advantages naturales, que trabaja diligentemente y con poca recompensa, que lucha para vivir (y que muestra valor al hacerlo)".

Calma

Simplement: relájate. Calma es una forma de decirle a alguien que se calme.

Trabajar como un lagarto bebiendo

Trabajar lo más duro posible en una tarea en particular.

Por ejemplo, si alguien te llama mientras estás trabajando, podrías responder con: "No puedo hablar, estoy trabajando como un lagarto bebiendo".

Sin problemas

Sin preocupaciones, no te preocupes por eso, todo está bien.

Todo está bien

Según la ANU, el inglés australiano utiliza con frecuencia el pronombre femenino "ella", mientras que el inglés estándar utilizaría "it".

ANU

Todo está bien esencialmente significa que todo está bien.

Persona sin cultura

En Australia, una persona sin cultura o sofisticada se llama "bogan".

Según el diccionario de la ANU, la palabra una vez fue un insulto, pero recientemente se ha utilizado más en contextos que "ni son despectivos ni negativos", según el Australian National Dictionary.

Las origenes de la expresión son inciertos. Se cree que puede derivar del río Bogan, un río en el oeste de Nueva Gales del Sur - pero la ANU dijo que es probable que no tenga relación. Se popularizó en la cultura australiana después de que se utilizara en el programa de televisión "The Comedy Company" en la década de 1980.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, Steven Bradbury estaba en la parte trasera del grupo en la final masculina de 1.000 metros de patinaje de velocidad sobre pista corta. De repente, el líder del grupo se cayó, lo que provocó un efecto dominó que eliminó a los demás atletas que iban delante.

Aprovechando la oportunidad, Bradbury corrió hacia el caos y se hizo con la medalla de oro, convirtiéndose en el primer campeón de los Juegos Olímpicos de Invierno de Australia. Este incidente se ha convertido desde entonces en un símbolo cultural famoso para los australianos, y la frase "hacer un Bradbury" se utiliza para describir el éxito inesperado.

Si alguien no obtiene lo que quiere y se enfada, se dice que "ha tenido un berrinche". Una elegante expresión tomada del inglés británico, "berrinche" tiene sus raíces en el verbo "chupar". Es un término común en el inglés australiano, especialmente cuando alguien no cumple con las expectativas.

Un "pollo" es simplemente otro nombre para la gallina, popular en Australia debido a la disponibilidad de pollos asados en los supermercados y los frecuentes sorteos de pollos en pubs y clubes. Este humilde ave tiene una rica historia, con el término siendo registrado por primera vez como 'chuckey' en 1855.

Oxford English Dictionary

Hay una frase australiana, "¡No vine en el último chaparrón!", que se utiliza para_ASSERTAR SU INTELIGENCIA. Puede ser una respuesta a alguien que subestima su sabiduría o una forma de expresar sorpresa ante instrucciones simples, implícitamente indicando que tiene más experiencia y astucia de lo que piensan.

Un fenómeno único de Australia es el deseo de acortar palabras agregando un "o" o "ie". Por ejemplo, "servo" para estación de servicio, "ambo" para oficial de ambulancia, "bottle-o" para tiendas de alcohol, y "arvo" para tarde, derivado del avocado.

* ANU

Oxford English Dictionary

ABC

Destacados:* Victoria inesperada: Steven Bradbury gana los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en la final del men's 1,000-meter short-track speed skating* Slang Australiano: Los australianos utilizan un lenguaje colorido, como "hacer un Bradbury", "tener un berrinche", "pollo", "¡No vine en el último chaparrón!", y acortar palabras

Conclusión:Entender el slang australiano abre una cultura vibrante y creativa. El lenguaje único está tejido en la vida cotidiana y juega un papel significativo en transmitir emociones y experiencias. Desde la victoria inspiradora de "hacer un Bradbury" hasta el uso común de "tener un berrinche", el slang australiano ofrece un comentario colorido sobre la historia, los valores y la identidad del país. Y no te olvides de los "o's australianos" - el acortamiento de palabras viene naturalmente a los australianos, que se deleitan en crear nuevas expresiones todos los días.

Después de explorar el mundo diverso del slang australiano, es hora de poner en práctica ese conocimiento durante tu viaje por Australia. Puede que te encuentres pidiendo un "rollo de chiko" en una feria local, o perhaps expressing surprise at a situation by exclaiming, "¡No vine en el último chaparrón!"

Además, si por casualidad visitas un lugar remoto, es posible que te encuentres con individuos que se refieren a sí mismos como "luchadores", reconociendo su trabajo duro y perseverancia ante los desafíos.

ABC

Recuerda, si alguna vez luchas por controlar tus emociones mientras viajas por Australia, la frase "tranquilízate" te resultará útil, proporcionando un recordatorio suave para tomar aliento y mantener la calma. En última instancia, adoptar el slang australiano no solo añade un excitante toque a tus viajes, sino que también ofrece una visión única de la composición cultural única de este país fascinante.

Lea también: