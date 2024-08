- "Comportamiento más antideportivo": estrés de plata con Holanda

Cuando Duco Telgenkamp recibió su medalla de oro, se escucharon silbidos ensordecedores en el Stade Yves-du-Manoir, en el noroeste de París. El holandés es campeón olímpico de hockey - y después de su arrebato contra los alemanes derrotados, se convirtió en el villano. "Ese fue el comportamiento más antideportivo que he visto nunca en un ganador", dijo el jugador nacional Niklas Wellens.

En la tanda de penaltis, Naranja venció a los campeones mundiales alemanes 3:1 (1:1, 0:0) y, inmediatamente después, Telgenkamp perdió los estribos. "Acababa de tener el momento más hermoso de su vida, ganando el oro en los Juegos Olímpicos, y corre hacia nuestro portero que está en el suelo llorando, se arrodilla y hace el gesto de silencio", dijo Wellens.

Con el dedo índice sobre los labios, el holandés se enfrentó a Jean-Paul Danneberg. Wellens luego tuvo una pelea con varios holandeses. Danneberg había afirmado antes de la final de los rivales que "los holandeses están realmente asustados".

"Me parece un poco cuestionable. Si ganas el oro, iría con mis chicos a celebrar", dijo Tom Grambusch. "Hubo un par de comentarios antes que no estaban mal, eso es parte de ello. Que se haya escalado así es feo". Los alemanes no parecen tener interés en una conversación aclaratoria con los holandeses: "Así se queda".

Fuerza no mostrada en la tanda de penaltis

Al final, los holandeses celebraron una victoria de 3:1 (1:1, 0:0) sobre los campeones mundiales alemanes en la tanda de penaltis, con el canciller Olaf Scholz como espectador. Doce años después de que el equipo ganara su último título olímpico en Londres, la selección de la Federación Alemana de Hockey había salido a triunfar de nuevo en Francia. Después de la decepción de quedar cuartos hace tres años en los Juegos Olímpicos de Tokio, ahora hay la primera medalla desde 2016.

"Ese fue un partido increíblemente fuerte de nosotros en muchos niveles. A pesar de ir un gol abajo, logramos empatar. Normalmente somos muy fuertes en la tanda de penaltis, pero no trajimos nuestras cualidades hoy. Los Países Bajos simplemente fueron mejores", dijo el entrenador André Henning.

En el noroeste de París, Thierry Brinkman (46th minute) puso en ventaja a los Países Bajos, y Thies Prinz (50th) igualó pronto. En la tanda de penaltis, el capitán Brinkman, Thijs van Dam y Telgenkamp aseguraron la victoria para Naranja. Justus Weigand marcó para Alemania.

Alemania venció a los Países Bajos en la ronda previa

La octava final olímpica para el equipo masculino alemán comenzó con precaución en ambos lados. Solo después de diez minutos, Alemania estuvo cerca de la portería holandesa gracias a un pase preciso de Christopher Rühr, pero no pudo aprovecharlo. Los holandeses también lucharon por crear buenas oportunidades en el primer cuarto, centrándose más en ser compactos y seguros.

Algo que el equipo alemán había logrado a menudo en su camino a la final. El equipo alemán había clasificado para la ronda eliminatoria con cuatro victorias en cinco partidos del grupo, concediendo pocos goles. Las victorias contra Argentina en los cuartos de final y la India en las semifinales (ambas 3:2) fueron dramáticas. Los holandeses, por su parte, tuvieron un camino más fácil contra España en las semifinales (4:0), pero ya habían perdido 0:1 ante Alemania en la ronda previa.

Al comienzo del segundo cuarto, Scholz tomó su asiento en el medio campo. El político del SPD hizo su primera visita a los Juegos de hockey de París, sentado entre los invitados de honor y protegido por su equipo de seguridad. El canciller federal observó cómo los holandeses iban ganando poco a poco la posesión, pero Alemania obtuvo la primera falta de penalti. Ninguno de los intentos dio resultado para el descanso.

La segunda mitad comenzó con precaución. Miles de fanáticos holandeses en las tribunas animaban a los campeones europeos reinantes con cánticos de "Holanda" - y tenían motivos para celebrar poco después de que comenzara el último cuarto. Un lapsus momentáneo en la defensa permitió a Brinkman marcar el 1:0, pero el portero Jean-Paul Danneberg impidió el segundo gol con una espectacular

