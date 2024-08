- Compartir un televisor es algo que disfrutan.

Contra lo que se cree comúnmente, una velada promedio con el CEO de Amazon, Jeff Bezos (60), no está llena de aviones privados, comidas de lujo ni reuniones en yates. Según su pareja, Lauren Sánchez (54), en la publicación estadounidense "People", las veladas en casa son su refugio perfecto: "Aprecio los momentos en los que la casa está tranquila y serena, y Jeff y yo elegimos la serie en la que nos sumergiremos esa noche".

Al igual que la mayoría de las parejas, no siempre están de acuerdo en sus elecciones de televisión. "Elegir algo puede ser un proceso. Puedes imaginarte que nuestros gustos pueden diverger un poco. Pero realmente aprecio nuestro tiempo de televisión, ya que siempre tenemos una gran época juntos", admite Sánchez con entusiasmo.

Elecciones de streaming de Bezos y Sánchez

Recientemente, han disfrutado de la serie de Netflix "Rent-a-Ripper" y la serie de Prime Video "Fallout". También vieron la drama de Apple "Inheritance", protagonizada por Jake Gyllenhaal (43). "¡Oh, y nos cautivó 'Severance'!", recuerda Sánchez la apasionante serie de ciencia ficción de nueve episodios disponible para ver en Apple TV.

Sin embargo, su rutina de televisión nocturna podría ser más corta en el futuro cercano, ya que Sánchez se prepara para una gira de libros de su libro para niños "The Fly Who Flew to Space". "Estoy emocionada de que mis hijos puedan compartir esta experiencia conmigo, ya que me han animado a escribir este libro durante años y ahora finalmente lo he terminado", comparte la madre de tres sobre el proyecto. Sus tres hijos son de relaciones anteriores: Nikko Gonzales (23), hijo del exjugador de fútbol Tony Gonzales (48); y de su relación con el agente de Hollywood Patrick Whitesell (59), tiene a Evan (18) y Ella (16).

Jeff Bezos estuvo casado con MacKenzie Scott (54) durante 25 años antes de su relación con Lauren Sánchez. Tiene cuatro hijos con ella.

