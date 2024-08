Compañero de Harris, ¿quién es Tim Walz?

Kamala Harris entra en la carrera electoral de EE. UU. con Tim Walz como su compañero de fórmula. Hasta hace poco, el gobernador de Minnesota era desconocido fuera de su estado del Medio Oeste. Sin embargo, Walz tiene un currículum poco común. En política, es un tardío debutante.

La candidata demócrata Kamala Harris ha elegido a un hombre con un contraste marcado con su propio historial como su candidato a vicepresidente. La exfiscal de California ha seleccionado a un exmaestro del Medio Oeste, un veterano y un cazador.

El exmiembro de la Guardia Nacional de 60 años, maestro, entrenador de fútbol y legislador debe en parte su meteórico ascenso a una palabra clave que ha introducido con éxito en la campaña contra Donald Trump en las últimas semanas: "raro". El término, que significa "extraño" o "poco común", lo aplica Walz tanto a Trump como a su candidato a vicepresidente, J.D. Vance.

No es tan despectivo como los constantes insultos de Trump, pero pinta a los rivales republicanos como figuras con vistas eccentricas e irrealistas, y así, objeto de burla.

Walz demostró esto, y "raro" se ha convertido desde entonces en la etiqueta que la vicepresidenta Harris y otros representantes de su partido aplican constantemente a Trump y Vance. Con este atributo pegadizo, Walz ha demostrado su valiosa habilidad para la campaña de Harris: formulaciones simples y poderosas en palabras que llegan incluso a los votantes sin educación universitaria.

Terre-à-terre y directo

Walz, de 60 años, ha sido gobernador de Minnesota desde 2019 y antes de eso sirvió muchos años como representante en la Cámara. Antes de la política, fue maestro. El padre de dos no es conocido por un perfil nacional fuerte, pero sí por su manera terre-à-terre y directa de comunicar mensajes políticos.

Nacido en 1964 en una pequeña ciudad del campo de Nebraska, Walz habla a menudo de cómo su madre luchó para llegar a fin de mes después de la muerte de su padre. Su padre era administrador escolar y murió de cáncer cuando Walz tenía 19 años.

Se unió a la Guardia Nacional a los 17 años y fue enviado a various lugares, incluyendo el Ártico, durante sus 24 años de servicio. En 1989, se graduó con una licenciatura en ciencias sociales de una universidad de Nebraska.

Walz pasó un año enseñando en el extranjero antes de regresar a EE. UU. para servir a tiempo completo en la Guardia Nacional y eventually conseguir un trabajo como maestro de escuela secundaria y entrenador de fútbol. Como maestro, Walz trabajó en una reserva indígena en Dakota del Sur y, como parte de un programa de la Universidad de Harvard, en China.

Tardío debut en política

Conoció a su esposa, Gwen, en su estado natal de Nebraska. Se casaron en 1994 y luego se mudaron al estado natal de ella, Minnesota, donde ambos enseñaron en la misma escuela secundaria y él también entrenó fútbol.

Walz cambió a la política a mitad de carrera: fue elegido para la Cámara de Representantes en Washington en 2006 y luego para gobernador de Minnesota en 2018. Fue reelegido en 2022. Su perfil político combina un talante folksy y un lenguaje claro con posiciones políticas de izquierda.

El gobernador Walz ha promulgado leyes para legalizar la marihuana, mejorar los derechos de los trabajadores, y fortalecer las comprobaciones de compradores de armas. También aboga por los derechos del aborto y la protección del clima, todas las posturas que lo alinean con Harris.

"Compartimos los mismos valores. Creo que podemos ganar el Medio Oeste", dijo Walz sobre Harris hace dos semanas. Después de ser reclutado por ella como su compañero de fórmula el martes, expresó su emoción: "¡Siento como el primer día de escuela!", admitió en X, luego añadió determinantemente: "¡Vamos a hacerlo, amigos!"

Desayuno y Almuerzo para Todos los Alumnos

Actualmente, Walz serves as the chair of the Democratic Governors Association (DGA), a group of governors who are Democrats. He also sits on several national party committees. Former Democratic Senator Heidi Heitkamp told the "New York Times" that Walz seems like "someone with life experiences comparable to many people in rural America."

As governor, he has advocated for free school meals, abortion rights protection, voting rights strengthening, renewable energy expansion, middle-class tax cuts, and paid family leave in Minnesota.

His stance on guns has evolved over the years. "I'm a veteran, a hunter, and a gun owner. But I'm also a father. And for many years, I was a teacher," he wrote on X at the end of July. Gun laws, he said, are not a threat to his rights. "It's about protecting our children."

Contrast with Kamala Harris

As a white older man, Walz is seen as the complementary figure to Harris, who could become the first woman, Black, and Asian American president in U.S. history. By choosing the Minnesota governor, Harris aims to broaden her campaign's appeal beyond the Democratic base.

Walz is expected to help Harris convince voter groups that often perceive Democrats as out of touch and elitist. As a representative of the Midwest, he could also help win crucial "swing states" in the region.

While Minnesota, which traditionally leans Democratic, is not among the states at risk of a Democratic loss in November, Harris hopes that Walz can appeal to voters in other Midwest states like Wisconsin and Michigan, which are considered swing states.

La elección presidencial de EE. UU. de 2024 se perfila como un enfrentamiento interesante, con Kamala Harris y Tim Walz como una posible boleta demócrata. Walz, el terre-à-terre y directo gobernador de Minnesota, podría ayudar a Harris a ampliar su campaña más allá de la base demócrata y potencialmente ganar estados clave del Medio Oeste.

