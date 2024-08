Como Thomas Gottschalk, Timo Boll es un impertinente.

El siguiente gran éxito deportivo alemán está llegando a su fin - al menos en el escenario internacional: Timo Boll se retiró a la edad de 43 años. Aún muestra destellos de su antigua forma en la competencia olímpica por equipos, pero no es suficiente para estar en la cima.

Timo Boll y Thomas Gottschalk tienen algo en común. No se ajustan a los horarios planificados. Una vez, el insert de ZDF durante "Wetten dass...?" se hizo legendario, indicando que el presentador necesitaba un poco más de tiempo otra vez. Gottschalk charlaba como un campeón del mundo y siempre se retrasaba. Los programas siguientes se retrasaron varios minutos. Boll solo puede reír cansado sobre eso. Él se retrasó por años, por más de una década! Ahora ambos han terminado, y la estrella del ping pong se ha unido al panteón de los dioses deportivos alemanes, junto al gigante del baloncesto Dirk Nowitzki, la leyenda del tenis Boris Becker, el ícono de la Fórmula 1 Michael Schumacher y otros.

Originalmente, el campeón de Kellen anunció tarde el martes por la noche después de su último juego internacional que solo había planeado jugar hasta finales de 2020 y luego hacer una apprenticeship como banquero. Había abandonado hace mucho tiempo ese plan. Boll ahora tiene 43 años (!) y sigue siendo un gran jugador en la mesa. Pero no el gigante que fue durante años, quien lo convirtió en una gran amenaza para el imperio de ping pong chino. Lideró las clasificaciones mundiales varias veces, pero nunca se convirtió en campeón del mundo o campeón olímpico. Tiene dos medallas de bronce individuales en los Campeonatos Mundiales, cinco de plata y una de bronce con el equipo. También ha ganado ocho medallas de oro individuales en el Campeonato Europeo, siete con el equipo, y así sucesivamente. Es el campeón continental récord.

También está altamente decorado en los Juegos Olímpicos, no como un jugador individual en la mesa, sino con el equipo. Ha ganado dos medallas de plata (2008 y 2021) y dos de bronce (2012 y 2016). Y habría querido añadir una última medalla a esta lista. Pero este sueño de un despedida perfecta se vio frustrado por los osos suecos alrededor de Kristian Karlsson, el medalista de plata individual Truls Moregardh y Anton Kallberg, que defeated Boll 3-1 en el partido decisivo. "Hay razones por las que dije que después de los Juegos Olímpicos, se acabó. Me está costando cada vez más jugar a este alto nivel. Hoy no lo logré", dijo en ARD.

China incluso entrenó clones de Boll

En muchos momentos, el de 43 años aún puede mantenerse al día con la élite mundial absoluta. Pero el látigo cruje menos seguido, la derecha ya no sale disparada. La consistencia se ha ido. Eso también fue el caso el martes por la noche. Después de perder los dos primeros sets por poco, luchó impresionantemente contra la derrota. Sacó por última vez al "cerdo de lucha del Odenwald" (este apodo se lo dio su amigo Dirk Nowitzki). Boll jugó agresivamente, valientemente, ganó rallies largos gracias a su propia fuerza y no gracias a los errores de su oponente. Una derrota 0-3 habría sido indigna del legado de su carrera. Ha moldeado este deporte como pocos otros. Mezcló tanto la dinastía china que entrenaron clones del alemán para imitar el juego difícil de leer y muy variable del "intruso". Es difícil de creer: incluso en el Reino Medio, Boll encontró muchos fans y disfrutó de gran respeto. En su última aparición allí este año, más de 10,000 fans lo vitorearon.

Fue un modelo a seguir para muchos jugadores. Como Felix Lebrun, el prodigio francés de 17 años que revolvió los Juegos de Verano con su juego poderoso y parecía nacido para desafiar la dinastía china, perhaps even to shake up the table tennis world. Se desató una gran histeria en su país, comparable a la que rodea al estrella del fútbol Kylian Mbappé.

Ahora ha llegado el momento para el gigante alemán de retirarse. Y sucedió en el gran escenario del Arena Sud 4, que se había convertido en un caldero de ambiente en París. Por supuesto, vendido

Lo que se vivió en el momento en que Boll golpeó su último golpe de revés fue emocionante. Primero, el jugador de 43 años sonrió brevemente, pero luego las emociones lo abrumaron. El público se puso de pie y gritó su nombre, no solo los aficionados alemanes, sino todos los presentes. Hasta los suecos se alinearon respetuosamente y aplaudieron. Boll saludó al público y finalmente enterró su rostro en su toalla. Limpió sus lágrimas. "Cuando escuché los cánticos con mi nombre, me impactó mucho".

"La vida después no está tan mal"

Boll podría estar, según dijo, "muy satisfecho con cómo han ido las últimas 25 años. Y los extrañaré, pero todo ha sentido correcto hasta ahora". La inevitable tristeza del adiós era palpable. "Conozco a los chicos desde hace tanto tiempo, he estado jugando con Dima durante 18 años, es como una pequeña familia", dijo Boll: "Estoy muy emocionado en este momento". Aún no sabe qué vienenext para él. Antes de la leyenda del ping pong, varios gigantes del deporte alemán ya se habían retirado: la ícono del tenis Angelique Kerber, la leyenda de voleibol de playa Laura Ludwig y la campeona olímpica de 3x3 Svenja Brunckhorst. Para el campeón mundial de gimnasia Lukas Dauser, esto definitivamente fue su última competencia, y perhaps también se retirará completamente. Lo mismo podría decirse del "Hammer-Schorsch", la leyenda del voleibol Georg Grozer.

Dirk Nowitzki alivia su miedo al vacío: "Hay muchos momentos hermosos por delante para él", le dijo el legendario jugador de baloncesto a Deutsche Presse-Agentur. "Los atletas siempre tenemos un poco de miedo de dejarlo. Después de hacer algo durante 20, 25, 30 años, inevitablemente hay un vacío al principio. Pero la vida después no es tan mala como parece". Y la apprenticeship bancaria originalmente planeada, que probablemente no sería tan emocionante, no sucederá. Eso está claro.

