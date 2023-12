Cómo sobrevivir a la mordedura de una cobra o, mejor aún, evitarla por completo

Le intrigaban los reptiles. Una vez capturó una serpiente rayo de sol no venenosa, pero la dejó marchar días después al no poder alimentarla adecuadamente. Vio vídeos en Internet para aprender técnicas de captura, según declaró a la CNN.

Vio su primera cobra cuando tenía 15 ó 16 años.

"Era bastante grande", explica Prangmart, que ahora tiene 39 años. "Más tarde vi cómo la serpiente desplegaba su capucha. Me quedé observando su comportamiento. Me amenazaba, pero no me daba miedo. ... Me pareció preciosa".

Su fascinación y confianza crecieron, pero su buena suerte con las cobras no duró.

En abril de 2021, el propietario del mercado salió de misión en la provincia de Trang, en el sur de Tailandia, con su grupo de rescate, que responde a tareas rutinarias de respuesta a emergencias, incluida la captura de serpientes.

Los residentes de la zona dijeron estar preocupados por unas cobras rey. Prangmart llegó al lugar con unos 15 miembros del equipo.

El primer día no encontraron ninguna cobra, pero la situación cambió al día siguiente, cuando limpiaron la maleza y las enredaderas.

"Vi un agujero en una gran roca donde vi la cola de una serpiente, y parecía que iba a entrar en ese agujero", recuerda Prangmart. "Corrí hacia allí rápidamente y usé un gancho para intentar sacarla".

Pero la serpiente eludió el dispositivo.

"Debido a mi descuido, porque llevo demasiado tiempo trabajando en esta zona, decidí usar mi mano desnuda para arrancar la cola de la cobra".

Aquel agarre impulsivo resultó ser un grave error de cálculo.

Las cobras y su mundo

Las cobras tienen una extensa área de distribución: desde gran parte de África hasta Oriente Próximo, pasando por la India y el resto del sur de Asia. Desde allí, continúan hacia el sudeste asiático e Indonesia. Esto las pone en contacto potencial con miles de millones de personas.

Pertenecen a la familia de los elápidos, que cuenta con unas 300 especies venenosas. Las serpientes de coral, las serpientes marinas, las mambas y los kraits también pertenecen a este grupo.

Hay unas 30 especies de cobras, según el experto Rom Whitaker, que ayudó a crear el Madras Crocodile Bank Trust en la India. (Su filial, la Irula Snake-catchers Industrial Cooperative Society, suministra a la India el veneno utilizado para producir antídotos que salvan vidas).

Whitaker dice que utiliza una aproximación del número de especies porque la taxonomía de las cobras cambia a menudo a medida que los expertos aprenden más sobre las serpientes. África cuenta con aproximadamente dos tercios de las especies.

En general, las cobras liberan una neurotoxina, que interfiere en los impulsos nerviosos y puede causar parálisis del corazón y los pulmones. Es diferente de la de muchas víboras, como las de cascabel. Éstas suelen tener una hemotoxina que ataca los vasos sanguíneos y provoca hemorragias y daños en los tejidos.

Pero Nick Brandehoff, que ejerce la medicina de urgencias y la toxicología médica en Colorado y California, dijo que él y otros expertos están aprendiendo que el veneno de serpiente es más complicado que ese simple desglose. Algunos elápidos tienen propiedades hemotóxicas, y algunas víboras, neurotóxicas. Puede variar de una serpiente a otra.

En cualquier caso, las mordeduras de serpientes venenosas son un grave problema en muchas regiones tropicales. En Estados Unidos sólo mueren una media de cinco personas al año por mordeduras de serpientes venenosas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Pero la Organización Mundial de la Salud calcula que entre 81.000 y 138.000 personas mueren cada año en todo el mundo por mordeduras de serpiente, mientras que unas tres veces más viven con discapacidades permanentes.

¿Agresivas o defensivas?

A pesar del elevado número de muertes y envenenamientos (mordeduras en las que el veneno penetra en el cuerpo), no dé por sentado que las cobras son agresivas.

"Las cobras son serpientes tímidas y, aunque cuando se ven acorraladas y alarmadas montan un espectáculo, se levantan, despliegan la capucha y sisean con fuerza, se trata de miedo, no de agresión", explica Whitaker. "La serpiente sólo quiere que la dejen en paz".

Brandehoff, que ayuda a dirigir la Asclepius Snakebite Foundation, añadió que "son típicas de la mayoría de las otras serpientes en el sentido de que no quieren contacto humano". Y subrayó que las cobras no persiguen a la gente.

Kim Gray, conservadora de herpetología e ictiología del Zoológico de San Diego Wildlife Alliance, citó otra razón por la que a las cobras no les gusta morder a la gente.

"El veneno es valioso para la serpiente, ya que le sirve para inmovilizar a su presa e iniciar el proceso de digestión, que la serpiente necesita porque come alimentos enteros y no tiene extremidades que la ayuden en este proceso", explica Gray.

"Así que no quiere malgastar su veneno mordiendo imprudentemente y envenenando a todos los humanos que pueda encontrar".

Morder es el último recurso si las típicas señales de advertencia para que se aleje no funcionan.

¿Corren peligro los turistas?

La inmensa mayoría de las mordeduras de cobra se producen a trabajadores agrícolas en los campos y a otros lugareños, a menudo personas de bajos ingresos que viven en viviendas de fácil acceso y duermen en el suelo, explica Brandehoff.

"Aunque la gente tiene la idea de que 'la selva está llena de serpientes', en realidad no es cierto", añadió Whitaker. "Las cobras son más comunes en zonas agrícolas gracias a la proliferación de sus presas favoritas: ratas y ratones.

"Las serpientes alerta, como las cobras, tienen miedo de los humanos y suelen huir o congelarse cuando se acerca un ser humano. Las probabilidades de toparse con una cobra en las rutas turísticas habituales de India o Tailandia son muy escasas".

Las personas que se alojan en hoteles con todas las comodidades en una ciudad tienen menos de qué preocuparse que las que se alojan en instalaciones rurales y rústicas, afirma Gray.

Si te encuentras durmiendo en un lugar con más probabilidades de atraer cobras, sugiere

- Mantenga los escombros lejos del refugio- Limpie la comida y los granos que puedan atraer a las ratas- Trate de mantener los muebles más altos del suelo y duerma en una cama elevada.

Whitaker dijo que es esencial encender una linterna al caminar de noche y no meter las manos en lugares espesos y tupidos.

Qué hacer si ve una cobra

Los expertos son unánimes: Deje en paz a la serpiente.

"Aléjese de la serpiente deliberadamente y con calma, sin perder de vista su ubicación si es posible", dice Gray. "Si está al aire libre, diríjase a una zona abierta, libre de maleza y afloramientos rocosos.

"No intente sujetarla, capturarla ni matarla con una escoba, una pala ni nada parecido", recalcó.

Brandehoff está de acuerdo. "Déjele su espacio. Para ellos eres un gran mamífero depredador. No quieren enfrentarse a ti".

Whitaker dijo que las mordeduras "no suelen producirse por el golpe de una cobra en postura encapuchada, sino... cuando la serpiente se estresa al ser pisada o agarrada por error".

¿Qué debe hacer si se topa por casualidad con una cobra que ya está muy cerca y parece dispuesta a atacar?

"Aléjese rápidamente", dice Gray. "El tiempo de reacción humana es muy lento comparado con el de su ataque, así que no hay mucho que hacer, pero normalmente la trayectoria de la mordedura de la cobra es hacia delante y hacia abajo, y no pueden cambiar de dirección en mitad del ataque, así que quizá un rápido movimiento lateral para alejarse de la serpiente sea beneficioso".

Un grave error al capturar una cobra

La impulsiva maniobra de Prangmart Charoenwai para agarrar a una cobra que se escapaba le costó cara.

"El agujero no era profundo; la serpiente dio media vuelta y salió más rápido de lo que pensaba".

Fue entonces cuando ocurrió. Prangmart fue mordido en el pulgar izquierdo. Luego le mordió en la mano derecha.

A pesar de los golpes, Prangmart estaba decidido a capturar y embolsar él mismo a la cobra, puesto que ya estaba mordido, aunque la mano izquierda ya se le estaba entumeciendo.

"Me dijeron que me apartara; me negué. En lugar de eso, me dijeron que me quedara frío y me instaron a que fuera rápidamente al hospital a curarme la herida".

Finalmente embolsaron la cobra, y Prangmart pudo caminar hasta una ambulancia. Pero sus problemas acababan de empezar: el hospital estaba a dos horas de distancia.

Qué hacer si te muerden

Como Prangmart aprendió por las malas, las mordeduras de cobra son un asunto muy serio. Pero no son una sentencia de muerte.

"La mayoría de las mordeduras de serpiente, incluso las de cobra, no son mortales". dijo Whitaker. "Pero cualquier mordedura de serpiente debe tratarse como una urgencia médica.

"Lo más importante es acudir a un hospital sin demora. No recurra a ningún remedio local o casero porque sólo hay una cura para una mordedura de serpiente y es el antídoto".

Gray dice que hay que intentar mantener la calma e "inmovilizar el miembro que ha sido mordido, acudir al hospital más cercano sin demora (y) anotar dónde se ha producido la mordedura y a qué hora".

También hay que obtener una descripción o una foto de la serpiente, si se puede hacer sin peligro. Esto puede ayudar a los médicos con el tratamiento, dijo.

No ate un torniquete o intente el viejo método de "corte y succión", dijo Whitaker, ni debe utilizar un llamado "kit de mordedura de serpiente".

Brandehoff dijo que si la mordedura proviene de una cobra con veneno estrictamente neurotóxico, la gente puede recomendar una envoltura de crepé, que puede ayudar a reducir la propagación del veneno de una extremidad al resto del cuerpo a través de la compresión.

"El problema es que la mayoría de la gente no sabe qué tipo de serpiente le ha mordido" y que no es razonable esperar que la gente identifique fácilmente las distintas especies de cobra.

Y si el veneno tiene propiedades hemotóxicas, una envoltura puede causar más daño que beneficio, dañando el tejido alrededor de la zona de la mordedura, dijo.

Hay que quitarse los anillos y otras joyas.

"Cuanto antes pueda administrarse el antídoto, mayores serán las posibilidades de no sufrir una incapacidad a largo plazo o de morir potencialmente", dijo.

Las cobras escupidoras pueden causar "oftalmoplejía por veneno", que consiste básicamente en ardor en los ojos, explicó Brandehoff. Pueden producirse daños permanentes, pero son menos frecuentes.

El principal tratamiento consiste en lavarse los ojos "copiosamente".

Pensé que no sobreviviría

La llegada de Prangmart al hospital tailandés no puso fin a su emergencia. "Después de recibir el suero, tuve una reacción alérgica", dijo.

"Empecé a tener respiraciones entrecortadas y sarpullidos. El médico tuvo que volver corriendo y me trató de nuevo. Me vigilaron regularmente durante ese tiempo".

¿Tenía miedo de morir?

"Las graves condiciones que tuve que soportar en el hospital duraron unas dos horas. Fue cuando pensé que no sobreviviría. También se me aceleró el ritmo cardíaco".

Prangmart superó la crisis inmediata, pero después se embarcó en un calvario de 15 días, alternando entre médicos occidentales y practicantes de la medicina tradicional tailandesa para intentar salvar su mano izquierda, donde las repetidas infecciones amenazaban con extenderse.

Al final mejoró, pero le quedó una gran cicatriz, un importante recordatorio para él y el resto de su equipo.

"En aquel momento, cuando vi la serpiente, me sentí excitado y no quería que se escapara por el agujero. Debido a esa excitación, me apresuré a agarrar la serpiente. Lo que me pasó fue un descuido mío".

¿Y si alguien más se encontrara con una cobra?

"Mantenga la calma y obsérvela; no se apresure, dé la espalda y corra. ... Si está muy asustado, empiece a retroceder paso a paso", dice. "Por lo general, estas serpientes no suelen atacar primero a las personas a menos que exista una amenaza clara para ellas".

Por qué las cobras no son nuestras enemigas

Las cobras mantienen el medio ambiente en equilibrio.

"Sin cobras, el problema de los roedores en las zonas agrícolas podría conducir a la hambruna", dijo Whitaker. "Son los depredadores de roedores más eficaces que existen, capaces de entrar en las madrigueras de las ratas y limpiar a toda la familia".

Sin embargo, afirmó que los esfuerzos para combatirlas deben continuar.

"Quienes apreciamos y respetamos a las serpientes tenemos que apoyar programas que ayuden a reducir la tremenda carga de mordeduras de serpiente que afecta a decenas de millones de habitantes de zonas rurales de África, Asia y Sudamérica", afirmó Whitaker.

Brandehoff se mostró de acuerdo: "No podemos intentar erradicar las mordeduras de serpiente como la malaria. Lo mejor que podemos hacer es intentar mitigar las mordeduras de serpiente tratando de minimizar los contactos".

Tenemos que "aprender a vivir con ellas". ... En muchas culturas hay mucho miedo a las serpientes. Ver una serpiente, matar una serpiente; no sirve de nada".

Imagen superior: Una cobra monocular. (iStockphoto/Getty Images)

Fuente: edition.cnn.com