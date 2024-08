Cómo se ha intensificado la disputa por las estaciones mixtas

En la pista, el equipo alemán de relevos 4x400m mixto no está haciendo muchas noticias en los Juegos Olímpicos, pero fuera de ella, la historia es diferente. La crítica sobre la selección ha surgido repentinamente y, en última instancia, casi todos los principales jugadores quedan mal.

Si las cosas siguen como están, Jean Paul Bredau competirá de nuevo en los Juegos Olímpicos el viernes. Esta vez, será para el equipo alemán de relevos 4x400m masculino, pero una vez más en la pista de tartán lila del Stade de France de París. Curiosidad al margen, esta pista no es de color óxido rojo por segunda vez en la historia moderna de los Juegos Olímpicos, después de Río 2016. Pero la Federación Alemana de Atletismo (DLV) es poco probable que se preocupe por tales cuestiones en este momento.

La DLV está mucho más preocupada por un problema mucho mayor que ha llegado al punto de involucrar a la fiscalía. La controversia alrededor del relevo 4x400m mixto ha crecido tanto que ya no se trata solo del resultado deportivo. En resumen, el equipo alemán alrededor de Bredau, Alica Schmidt, Manuel Sanders y Eileen Demes no logró clasificar a la final con un séptimo lugar en la serie, quedándose corto por varios segundos.

Sin embargo, cómo se torció todo es un poco más complicado. Justo antes de la competición, un atleta no seleccionado cuestionó si las mejores cuatro personas corrían el relevo en París. Luna Bulmahn abrió el debate en una historia de Instagram, diciendo: "Sí, soy la segunda atleta más rápida de 400m sobre el papel. No, no fui nominada para el relevo mixto". Es poco común que alguien se exprese con tanta claridad.

Su novio, el relevista Bredau, luego la apoyó después de la carrera. Corrió sus 400m sorprendentemente lento, en solo 46.58 segundos, casi un segundo más lento que su mejor marca de la temporada. ¿Fue más lento intencionalmente o estaba tan afectado por la drama de la nominación que no pudo alcanzar su mejor rendimiento? Después de la carrera, dio una explicación en ARD que encaja con ambas versiones. "Hoy no se trataba de la forma, sino de lo que sucedió antes del relevo".

Se tomaron decisiones con las que no todos estaban de acuerdo. "La DLV dijo claramente que las cuatro personas más rápidas deberían correr. Se decidió de manera diferente", explicó Bredau. Ni él ni Bulmahn nombraron nombres. Sin embargo, los números sugieren quién podría estar involucrado: Alica Schmidt. Ella fue casi medio segundo más lenta que Bulmahn en 400m antes de la nominación, con un tiempo de 52.18 segundos.

Ahora, Schmidt no es cualquier corredora: trabaja como modelo e influencer, con 5.3 millones de seguidores solo en Instagram. Para comparación, eso es más que el portador de la bandera y la estrella de la NBA Dennis Schröder (4.3 millones) o el tenista Alexander Zverev (2.1 millones). Pero ella está allí por razones deportivas. Schmidt ayudó a dos equipos de relevos de 400m de la DLV (mujeres y mixtos) a clasificarse para París en las Bahamas. Se considera una corredora de relevos extremadamente consistente y buena.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿cómo pudo este conflicto escalar públicamente hasta el punto de que la pareja Bredau y Bulmahn está siendo abrumada con mensajes de odio? La DLV se ha distanciado "decididamente de cualquier forma de odio relacionado con la composición del relevo mixto contra los atletas afectados". Han enfatizado que perseguirán cualquier difamación, acoso o ataques personales a través de su cooperación con la Oficina del Fiscal General en Frankfurt.

La situación es compleja. En un relevo, el tiempo más rápido no es el único factor para la selección. También juegan un papel los factores blandos, como la cohesion del equipo. El director deportivo de la DLV, Jörg Bügner, lo describió como un deporte de equipo. "Los atletas y los entrenadores forman este equipo. El éxito depende de una buena colaboración y mutua confianza", dijo. Según la federación alemana, la selección del equipo se decidió unánimemente por los entrenadores, incluyendo al entrenador conjunto de Schmidt, Bulmahn y Bredau, quien también es el entrenador nacional de 400m femenino. La decisión se explicó a los atletas.

Sin embargo, si la comunicación fue realmente clara es cuestionable. Los corredores se reunieron una semana antes de sus competiciones en París en la llamada "Fiesta de despedida olímpica" en Berlín. Muchos compitieron con la esperanza de asegurar un puesto fijo en el relevo con una gran actuación. Sin embargo, no estaba claro qué papel jugó esta competición en la selección final del relevo. Bulmahn corrió su mejor marca de la temporada allí, siendo la segunda mujer más rápida en 400m. Schmidt no compitió, sugiriendo que ya estaba asegurada - ella y Bredau solo eran espectadores.

En última instancia, solo hay un desorden de comunicación donde nadie sale bien parado. Bulmahn fue retirada del equipo olímpico por sus quejas. El equipo de relevos mixto, que incluye a Schmidt y otros, perdió una oportunidad de medalla debido a un inicio fallido. Bredau se disculpó con su equipo y entrenadores, por lo que se le permite competir en un relevo nuevamente el viernes, esta vez para hombres.

