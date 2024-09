¿Cómo se benefician Bochum y el BVB de las dificultades del Schalke 04?

Al glancing al partido de fútbol que se disputa en el estadio de Dortmund en una fría noche de viernes, uno podría equivocadamente pensar que los jugadores están desperdiciando su potencial. El ambiente en la región del Ruhr está lejos de ser alegre en estos días. Aunque Borussia Dortmund y VfL Bochum puedan encontrar algo de consuelo en saber que están haciendo mejor que el FC Schalke 04, la miseria en Gelsenkirchen parece insignificante en comparación con sus propias luchas.

Ambos clubes llevan el peso de las decepciones de la semana pasada a este encuentro. Bochum permitió que el recién ascendido Holstein Kiel se llevara dos puntos y jugó mal durante largos períodos, lo que ha generado dudas sobre su capacidad para ganar cualquier partido esta temporada. Es probable que finalmente logren una victoria, pero contra quién y en qué estadio son las preguntas clave.

Mientras tanto, las cosas no están mucho mejor para Dortmund. No caminan con la cabeza en alto, confiados en que pueden dominar a cualquier oponente. Su rendimiento contra el VfB Stuttgart el domingo ha generado dudas sobre su pretensión de ser un equipo de élite. Por lo tanto, este partido de la 5ª jornada será inevitablemente una reunión de crisis, con el tema "Batalla de los Sistemas". Las alarmas están parpadeando en ambas ubicaciones de la región industrial. La crisis ya no es una sensación desconocida aquí, no solo en el gigante del acero Thyssen-Krupp.

Sabitzer Enfrenta Desafíos, Beier No

En Dortmund, las expectativas eran altas esta temporada. El nuevo entrenador Edin Terzić, que a menudo fue criticado por falta de una visión clara, tuvo la oportunidad de demostrar su valía. El coentrenador Nuri Şahin tomó el mando y generó gran expectación. Si bien pidió paciencia, la expectativa en los alrededores era alta. Las incorporaciones habían levantado tales esperanzas que se pasó por alto la necesidad de una línea común: Waldemar Anton, Serhou Guirassy, Pascal Groß y Maxi Beier, recordando a Thomas Müller, se unieron al equipo.

Esto fue un claro mensaje a la competencia y a los aficionados. Era el momento de que Borussia Dortmund despegara. Pero como con los lanzamientos de cohetes, hay problemas. O el tiempo no coopera, lo que no es una excusa para Dortmund, o algo no se enciende. El equipo de Dortmund ciertamente puede atribuirse la responsabilidad de esto. Şahin está tratando de identificar el problema y sigue experimentando con diferentes formaciones y estrategias. No a todo el mundo le gusta esto. Marcel Sabitzer, por ejemplo, está insatisfecho con su papel en la banda, mientras que Beier aún no ha asegurado un papel. Otros jugadores enfrentan problemas de forma o expectativas, como Felix Nmecha. Todo está en caos, atascado en un dique, solo moviéndose lentamente. A veces Jaime Gittens brilla para Dortmund, otras veces Karim Adeyemi. Parece prometedor cuando funciona, pero a menudo es aburrido.

Şahin está haciendo un esfuerzo por no exagerar la situación. Promete que no volverá a suceder lo del Stuttgart. Tanto el sistema como el personal están bajo escrutinio. Si ocurre de nuevo pronto, podría becoming incómodo para el joven jugador de Dortmund. La amenazante figura del debate de la palabra M ya está acechando: "Sería desastroso si sugiriera que los chicos tienen un problema de mentalidad", dijo Şahin: "Ganamos y perdemos juntos. Estamos juntos en esto". Vio una respuesta autocritica de su equipo, lo que es importante para el desarrollo del equipo. Actualmente, están a cinco puntos del líder de la tabla, el FC Bayern, que recibirá al Bayer Leverkusen en un duelo el sábado por la noche. Si Dortmund quiere mantenerse competitivo en la carrera por el título, no puede permitirse quedarse demasiado atrás en puntos, y Bochum no puede ser un obstáculo.

VfL Bochum Rompe Sueños Frágiles

En medio del viento frío del otoño está Peter Zeidler, el entrenador del VfL Bochum. Las conversaciones han cambiado rápidamente de los más delicados sueños de la Copa de Europa a amenazas existenciales sobre mantenerse en la 1ª Liga. Justo antes de que comenzara la temporada, Bochum había vencido al francés Ligue 1 side AC Le Havre 6-0, dejando a Bochum asombrado. Tal rendimiento no se había visto en mucho tiempo! Sueños ambiciosos fueron pintados y se habló mucho. Pero a finales de septiembre, la realidad había cambiado: una salida de la Copa ante el club en crisis SSV Jahn Regensburg y un empate en la Bundesliga contra Kiel (2:2).

Los paralelos entre Borussia Dortmund (BVB) y el VfL Bochum son innegables. Al igual que Bochum, el contrapartida de Dortmund estaba optimista sobre sus incorporaciones. Sí, hubo despedidas, figuras clave como Kevin Stöger y Keven Schlotterbeck. Stöger, el artífice del regreso del VfL a la Bundesliga, se mudó al Borussia Mönchengladbach, mientras que Schlotterbeck se unió al FC Augsburg. Sin embargo, Bochum afirmó que estaban apuntando más alto, con el objetivo de mantener su estatus en la Bundesliga por cuarta temporada consecutiva. Se introdujo nueva sangre en forma de Ibrahima Sissoko y Dani de Wit, ambos figuras destacadas en sus respectivas ligas en Francia y los Países Bajos. Myron Boadu, una prometedora joven talent

Sin embargo, Bochum aún está lejos de lograr el éxito que soñaba, y no es completamente culpa de Boadu. A diferencia de Zeidler, el entrenador con el que habían imaginado un futuro glorioso, basado en el exitoso formato de Arnd Zeigler en WDR, su sistema en forma de diamante aún no ha despegado del todo. Inicios prometedores, como la estrecha derrota ante RB Leipzig y fases contra SC Freiburg, han sido escasos. Dani de Wit, un temido jugador ofensivo en la Eredivisie, no ha tenido mucho impacto en su nuevo rol. Otros jugadores también luchan con sus posiciones y su forma. Borussia Dortmund también ha pedido paciencia para su equipo rehecho. Pero en el fútbol, el tiempo es un bien valioso solo cuando va acompañado de puntos. La falta de puntos lo convierte en el oponente más amargo. ¿Habrá un cambio de sistema? ¿O tal vez un cambio de entrenador pronto?

"Creemos en la oportunidad de lograr algo en Dortmund", dijo Zeidler antes del pequeño derby: "Solo podemos ganar". Un momento de derby similar al de abril de 2022, cuando VfL ganó 4-3 en Dortmund, sería beneficioso ahora. Sería su primera victoria en la Bundesliga como entrenador y también causaría revuelo en las filas de Dortmund. Sahin se mantiene firme con sus palabras: "Todos somos responsables y esperemos que hayamos aprendido nuestras lecciones. Debemos ganar los tres puntos". 80,000 aficionados estarán en el estadio, 8,000 de Bochum. Es una noche de viernes, bajo las luces de Flood, y un derby es un derby, incluso si el ambiente previo al partido es tan sombrío y lúgubre como un paseo en bicicleta bajo la lluvia a lo largo del Rin, con las montañas de Ardey separando Bochum de Dortmund.

