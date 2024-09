"Como rusos, tenemos el apoyo divino" - Procesión fascista en San Petersburgo (parafraseada)

Poder Superior Inefiable, Sin Embargo Inchallengable: "Somos Rusos, Dios Está Con Nosotros," Gritan Nacionalistas y Fascistas en las Calles de San Petersburgo. Repiten "¡Adelante, Rusos!" Su razón es la conmemoración del aniversario del traslado de las reliquias de Alejandro Nevsky, reverenciado como héroe nacional y santo de la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Sueño de la Propaganda Rusa: "La Ideal Barrera es el Atlántico"El renombrado presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov cree que Rusia no debería detenerse en la conquista de Ucrania. "Pienso que la ideal barrera es el Atlántico. Una barrera natural", dice el propagandista del Kremlin. El lugar ideal para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. Y qué atractivas parecían en París". Al ser recordado sobre la falta de rusos, sugiere: "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". De lo contrario, una alianza con China podría considerarse.

20:01 Preparación para el Invierno por Voluntarios Británicos en UcraniaEn numerosas viviendas ucranianas aún intactas a pesar de los bombardeos, faltan ventanas - una situación ominosa a medida que se acerca el invierno. La ONG británica "Insulate Ukraine" aborda este problema viajando a zonas de conflicto e instalando ventanas temporales.

19:34 Mineros Atrapados en Donetsk150 mineros están atrapados en la mina de Dobropillia debido a un corte de energía causado por ataques rusos en la región de Donetsk. Esta información es difundida por "Kyiv Independent" y confirmada por Mychailo Volynets, jefe del sindicato de mineros ucranianos. Dobropillia, una ciudad que alojaba aproximadamente a 28,000 habitantes antes de la guerra, se encuentra a unos 20 kilómetros al norte de Pokrovsk. Esta región ha sido un objetivo principal de las fuerzas rusas en los últimos meses. Los ataques rusos han perturbado el suministro de energía a Dobropillia y los asentamientos circundantes, incluidas las minas de carbón. El corte de energía está causando, según se informa, el envenenamiento y el inundación de las minas. Volynets agrega que la situación sigue siendo "difícil".

19:08 Suecofobia: Suecia Fortalece Presupuesto de Defensa Civil en Previsión de la GuerraSuecia planea duplicar su gasto en defensa civil en los próximos tres años en previsión de una posible guerra. "Las lecciones aprendidas del conflicto ucraniano destacan la necesidad de garantizar la funcionalidad de los sectores principales de la sociedad", declaró el gobierno sueco. El ministro de defensa civil Carl-Oskar Bohlin anunció que el presupuesto de defensa civil de Suecia se ampliará este año en dos mil millones de coronas a un total de 8.5 mil millones de coronas, equivalente a 740 millones de euros. Para 2028 se proyecta un presupuesto anual de 15 mil millones de coronas. "La situación de seguridad sigue siendo precaria y persiste en el futuro previsible", explica Bohlin.

18:39 Putin: "Aprobar el Uso de Armas de Largo Alcance de Ucrania Contra Rusia Equivale a que NATO Esté en Guerra con Rusia"El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado que la aprobación occidental del uso de armas de largo alcance de Ucrania contra objetivos rusos designaría a la NATO como "en guerra con Rusia". "Esto cambiaría la esencia del conflicto", informó Putin a un periodista de la televisión estatal. "Significaría que los países de la NATO están en guerra con Rusia". Los representantes rusos han emitido repetidamente tales alertas en el pasado, ya sea sobre tanques, aviones de combate o misiles. Desde la invasión rusa de Ucrania, ha habido numerosas advertencias de Moscú sobre escaladas, cambios en la naturaleza de la guerra o incluso peligro nuclear. Ucrania ha solicitado persistentemente el permiso del Oeste para utilizar armas occidentales de largo alcance contra objetivos rusos para evitar ataques desde allí. Rusia ha estado targeting la infraestructura de Ucrania con sus guarniciones militares durante meses.

18:07 Zelenskyy: Iniciativa de Paz China-Brasil "Destructiva"El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha denunciado una iniciativa de paz chino-brasileña. "Es destructiva, nada más que una declaración política", comentó durante una entrevista con el medio brasileño Metropoles. "¿Cómo puedes proponer una iniciativa así sin discutirla con nosotros primero?" China y Brasil abogaron por una conferencia internacional de paz en mayo. "¿Para qué es esto?" se preguntó Zelenskyy. A diferencia de Moscú, Kiev no fue consultado previamente.

17:40 Misil Ruso Ataca Barco Civil que Transporta Grano en UcraniaUn misil ruso alcanzó un barco civil que transportaba grano desde Ucrania, según informes ucranianos. El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que el barco estaba saliendo de aguas ucranianas en el Mar Negro en el momento del ataque. El ministro de Asuntos Exteriores Andriy Sybiha lo consideró un "ataque flagrante contra la libertad marítima y la seguridad alimentaria mundial". Zelenskyy afirmó que el barco se dirigía a Egipto y no hubo informes de bajas. Un portavoz de la Armada ucraniana declaró que el barco de grano no estaba dentro del corredor de tránsito de granos de Ucrania en el momento del incidente, pero estaba en la zona marítima económica de Rumania. Un portavoz de la Armada rumana confirmó que el barco no estaba dentro de las aguas territoriales de Rumania.

17:12 Presidente Chino Visitará Rusia de NuevoEl ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, confirmó que el presidente chino Xi Jinping visitará Rusia de nuevo en octubre. Xi participará en una cumbre del BRICS en Kazán, reveló Wang. Wang actualmente se encuentra Maintenance en conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo. Ambos elogiaron las relaciones entre China y Rusia. Wang dijo que Xi "muy a gusto" aceptó la invitación de Putin a la cumbre del BRICS. Putin anunció que también discutirían aspectos de sus relaciones "desarrollándose bastante armoniosamente" durante una

16:35 Cambio de Rol para el Secretario General de la OTAN

El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, asumirá el cargo de presidente en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2025. Stoltenberg ocupará este cargo después de la conferencia de seguridad en febrero de 2025, sucediendo a Christoph Heusgen, quien ha estado en el cargo desde 2022 y fue un asesor cercano de la Canciller Angela Merkel durante mucho tiempo. Heusgen dejará su cargo, mientras que Wolfgang Ischinger, el antiguo presidente de larga data, continuará sirviendo como presidente de la junta de fideicomisarios de la fundación. Stoltenberg dejará su cargo como Secretario General de la OTAN en octubre de 2022, que será asumido por el ex primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte.

16:11 Tragedia en Ucrania: Mueren Trabajadores de la Cruz Roja

Tres trabajadores de la Cruz Roja en Ucrania murieron en un ataque con artillería rusa, según informes ucranianos. Este incidente tuvo lugar en un pueblo de la región disputada de Donetsk, como anunció la Oficina del Fiscal General de Ucrania en Telegram. Dos trabajadores más resultaron heridos, uno de ellos en estado crítico. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de cometer otro crimen de guerra en su plataforma de redes sociales, stating, "Hoy, el agresor atacó la misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja en la región de Donetsk".

15:45 El Público Excluido del Juicio a los Abogados de Navalny

En el juicio contra tres abogados del opositor al Kremlin Alexei Navalny en la ciudad rusa de Petushki, el juez expulsó rápidamente al público. El juez justificó esta decisión basándose en una advertencia policial sobre supuestas provocaciones por parte de los seguidores de Navalny. Los tres abogados son acusados de pertenecer a una organización extremista - la Fundación Anticorrupción fundada por Navalny.

15:18 Conflicto Naval en el Mar Negro

Se informa que Ucrania y Rusia están actualmente envueltos en un conflicto naval y aéreo en el Mar Negro. La inteligencia militar ucraniana informó que un avión de combate ruso Su-30 fue derribado utilizando un arma portátil de defensa aérea durante una operación especial en el mar a las 08:04. No se divulgaron más detalles sobre la operación de la noche del martes por parte de Kyiv. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso informó que un intento fallido de Ucrania para atacar una plataforma de perforación rusa en el Mar Negro utilizando lanchas rápidas resultó en que ocho de las 14 lanchas fueran derribadas y hundidas, y las lanchas restantes se retiraron. No se mencionó la pérdida de un avión en Moscú. Sin embargo, el blog militar Rybar, cercano al Ministerio de Defensa ruso, informó que un Su-30 fue derribado mientras repelía el ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos: "Estamos Hartos de la Guerra"

Los soldados ucranianos deben utilizar estratégica y sabiamente las pocas armas disponibles debido a la escasez de municiones y la falta de mejores armas occidentales nuevas, como observó la reportera de ntv Kavita Sharma en el frente.

14:23 Zelensky: Rusia Inicia Contraofensiva en Kursk

Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rusia ha iniciado una contraofensiva en Kursk, la región fronteriza rusa. Esta reacción del ejército ruso "corresponde al plan ucraniano", dijo Zelensky en una conferencia de prensa en Kyiv, sin proporcionar más detalles. El Ministerio de Defensa ruso informó en Telegram que las unidades rusas habían liberado diez asentamientos en la región de Kursk en dos días.

13:55 Crítica a las Relaciones Irán-Rusia

Un político iraní prominente expresó una crítica inusual de las relaciones de Irán con Rusia en medio de nuevas sanciones y tensiones diplomáticas. En una publicación en la plataforma X, Ali Motahari, el antiguo vicepresidente del parlamento, se refirió a las nuevas sanciones impuestas por Alemania, Francia y el Reino Unido debido a la entrega de misiles balísticos de Irán a Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó firmemente estas entregas de misiles.

13:38 Escasez de Agua y Gas en la Ciudad Ucraniana de Pokrovsk

La ciudad ucraniana de Pokrovsk actualmente enfrenta una escasez de suministro regular de agua potable y muchos residentes no tienen gas para cocinar y calentar, después de los ataques rusos. Una planta de tratamiento de agua recently fue dañada durante los combates, y la ciudad actualmente depende de más de 300 pozos de emergencia para su suministro de agua potable. Al día anterior, los rusos también destruyeron un centro de distribución de gas, dejando a 18,000 residentes en Pokrovsk sin gas.

Según un informe del portal de noticias ruso independiente "Agentstvo", Rusia puede tener menos buques de guerra de lo oficialmente declarado. El informe, citando datos no verificados de "Global Naval Powers Ranking 2024" y "RussiaShips.info", sugiere que Rusia tiene alrededor de 264 o 299 buques de guerra, según la fuente. Se incluyen aproximadamente 50 ships y submarines de la Flota del Mar Negro, que no está participando en el ejercicio. Previamente, Rusia ha sido acusada de exagerar el tamaño de sus fuerzas militares.

12:28 Rusia aumenta la espionaje en la Bundeswehr

Inteligencia rusa intensifica espionaje a ayuda alemana a Ucrania y la Bundeswehr, según informe anual del Servicio de Contraespionaje Militar (MAD). El informe indica que los servicios rusos han centrado su atención en el nivel táctico, lo que hace crucial para Rusia obtener información sobre la ayuda alemana a Ucrania, incluyendo rutas de transporte y tácticas de sistemas de armas occidentales en Ucrania. Los servicios de inteligencia rusa también han vuelto a enfocar las capacidades de la Bundeswehr para la defensa territorial y de la alianza.

11:52 Munz: "Amenaza de armas atómicas en Berlín" no es casualidad

Existe la posibilidad de que Reino Unido y EE. UU. den permiso a Ucrania para usar armas contra territorio ruso. Hasta ahora, el Kremlin ha impedido esta decisión mediante amenazas, explica el corresponsal de ntv Rainer Munz. Por lo tanto, no es sorprendente que ahora un especialista en armas atómicas proponga ataques contra Berlín.

11:15 Informe: Retraso en decisión sobre misiles de largo alcance hasta mediados de septiembre

Una decisión sobre el uso de misiles de largo alcance occidentales en Rusia por parte de Ucrania puede tardar algún tiempo. Es poco probable que se tome una decisión antes de la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre, donde se reunirán alrededor de 150 chiefs of state y de gobierno, según el medio estadounidense Bloomberg. El informe cita al secretario británico de Asuntos Exteriores Lammy, quien dijo que la reunión de la ONU sería la próxima oportunidad para discutir el uso de misiles de largo alcance. El presidente ucraniano Selenskyj es esperado para reiterar su demanda en la reunión. El miércoles, Lammy y el secretario de Estado de EE. UU. Blinken visitaron Kyiv para discutir los planes de Selenskyj para ataques contra territorio ruso. Blinken planea discutir esto con el presidente Biden el viernes. El primer ministro británico Starmer también se reunirá con Biden el viernes.

10:31 Blinken llega a Polonia en su regreso de Kyiv

El secretario de Estado de EE. UU. Blinken se detiene en Polonia, un firme partidario de Ucrania, en su regreso de Kyiv. Se han planificado reuniones con el vicepresidente Tusk y el presidente Duda. Blinken es esperado para discutir la cooperación adicional con Polonia, la principal puerta de entrada logística para el apoyo militar occidental a Ucrania. Polonia también ha aumentado significativamente su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania y ha ordenado 96 helicópteros de combate Apache de la compañía estadounidense Boeing por $10 mil millones.

09:59 Fuerza Aérea ucraniana reporta 64 drones rusos y 5 misiles durante la noche

La fuerza aérea ucraniana reporta que el ejército ruso atacó Ucrania durante la noche con 5 misiles y 64 drones de combate de origen iraní. Se interceptaron 44 drones. Los informes militares no están completamente verificados. La defensa aérea también estuvo activa varias veces alrededor de Kyiv para derribar drones que se acercaban.

09:11 Experto ruso aboga por una postura nuclear más fuerte

El experto en política exterior rusa Sergei Karaganov cree que Rusia debe dejar claro que está preparada para usar armas nucleares. El objetivo principal de la doctrina nuclear de Rusia debe ser convencer a todos los enemigos actuales y futuros de que Rusia está lista para usar armas nucleares, dijo Karaganov al periódico ruso Kommersant. Moscú podría llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin desatar una guerra nuclear a gran escala. EE. UU. estaría mintiendo si afirmara que garantiza protección nuclear a sus aliados. Karaganov ha propuesto anteriormente que Rusia considere un ataque nuclear preventivo para intimidar a sus enemigos. Algunos expertos occidentales creen que Karaganov sirve a un propósito útil para el Kremlin al expresar puntos de vista que alertan al Occidente y hacen que Putin parezca más contenido en comparación.

08:46 Ucrania espera la aprobación de EE. UU. para usar misiles de largo alcance occidentales

Hay crecientes esperanzas en Ucrania de que pronto se les permita lanzar ataques más profundos en territorio ruso utilizando armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU. enfatizó durante su visita a Kyiv que quiere asegurarse de que "Ucrania tenga todo lo que necesita". En Reino Unido, ya aparecen señales positivas:

08:04 Inteligencia militar ucraniana reporta derribo de avión de combate ruso

Después de informes del día anterior de que un avión de combate ruso Su-30SM había desaparecido del radar, la inteligencia militar ucraniana ahora reporta que soldados ucranianos derribaron dicho avión durante una operación en el Mar Negro. Reporta Kyiv Independent. El avión de combate, valorado en 50 millones de dólares y basado en la península de Crimea, fue reportedly destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

07:26 Ucrania reporta más de una docena de heridos después de un ataque masivo de drones en Konotop

El número de heridos en el ataque masivo con drones rusos durante la noche en la infraestructura energética de la ciudad de Konotop en la región de Sumy ha aumentado a 14. El servicio de noticias estatal ucraniano Ukrinform reporta, citando la administración militar regional. Entre otros, un edificio residencial en el centro de la ciudad fue reportedly alcanzado.

Lee más aquí.

06:04 Críticos Afirman Sabotaje Contra Trump en Debate de TV

Varios comentaristas en la televisión estatal rusa han afirmado sabotaje contra Donald Trump durante su debate contra Kamala Harris, según reporta Kyiv Independent. Trump fue considerado en desventaja. La verificación de las afirmaciones de Trump fue fuertemente criticada. En la opinión de muchos observadores, Trump había perdido el debate. El republicano ha declarado que pondría fin immediately al conflicto de Ucrania si gana las elecciones.

04:50 Ataque ruso a Konotop: Daños extensos a servicios públicos

Un ataque ruso a la ciudad de Konotop en la región de Sumy ha dejado a varios civiles heridos. Según el alcalde Artem Semenikhin, el suministro de agua de la ciudad se interrumpió temporalmente. También hay daños extensos a la infraestructura de servicios públicos, y no está claro cuándo se restaurará la energía a los hogares privados. Después del ataque en el centro de la ciudad, hubo varios incendios, y edificios escolares y residenciales resultaron dañados. Dos personas fueron hospitalizadas, una de las cuales se encuentra en estado crítico.

03:29 Letonia Envía Más Ayuda Militar a UcraniaLa primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha anunciado un paquete de asistencia militar para Ucrania durante su visita a Kiev. Incluirá vehículos de combate de personal blindado. Así lo anunció el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, tras la reunión con Silina. Según Shmyhal, ambos países también están discutiendo una expansión de la cooperación en la industria de defensa.

01:32 Reino Unido Exige Explicaciones a Empresario Iraní por Suministros Suspectos de Cohetes a RusiaEn el contexto de los presuntos suministros de cohetes iraníes a Rusia, el Reino Unido ha citado a un empresario iraní, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. "El gobierno del Reino Unido ha dejado claro que cualquier transferencia de misiles balísticos a Rusia sería vista como una peligrosa escalada y provocaría una clara respuesta", dice el comunicado. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido anunciaron nuevas sanciones contra Teherán en respuesta a los presuntos suministros de cohetes, en particular la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. La Unión Europea había citado "información creíble" el lunes sobre el suministro de cohetes iraníes a Rusia.

00:14 Ucrania: Rusia Envía Soldados Sin Experiencia de Combate al FrenteSegún informes del ejército ucraniano, Rusia está enviando soldados sin experiencia de combate al frente de Járkov. Vitalii Sarantsev, portavoz del grupo táctico operativo de las fuerzas armadas en Járkov, dijo que las unidades involucradas en las operaciones de ataque en Vovchansk están pobremente entrenadas. Se cree que los refuerzos recién llegados son una reserva de movilización reunida por Rusia. Aún no está claro si son antiguos prisioneros o soldados reclutados de otros países, como Asia Central, África o el Oriente Medio.

22:39 Alcalde del Oeste de Ucrania Contrata Voluntarios Hablantes de Ruso para Monitoreo del IdiomaEl alcalde de la ciudad ucraniana del oeste de Ivano-Frankivsk ha anunciado la contratación de voluntarios para monitorear el aumento del uso del idioma ruso. "Esto es una iniciativa cívica y cualquiera puede convertirse en inspector de lenguaje", dijo el alcalde Ruslan Martsinkiv al canal de televisión NTA. Muchos refugiados internos del este de Ucrania tienen el ruso como su lengua materna. Martsinkiv espera al menos 100 tales controladores de lenguaje, con alrededor de 50 voluntarios ya registrados. También proporcionó un número de teléfono para que los ciudadanos informen a los hablantes de ruso en espacios públicos. Debido a la guerra, millones de personas, especialmente de las regiones de habla rusa en el este y el sur, han huido a la relativamente segura zona de habla ucraniana en el oeste de Ucrania.

21:42 Erdogan Exige el Retorno de Crimea a UcraniaEl presidente turco Recep Tayyip Erdogan exige el retorno de la península de Crimea, anexada por Rusia, a Ucrania. "Nuestro apoyo a la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania es inquebrantable. El retorno de Crimea a Ucrania es una demanda del derecho internacional", dice el líder turco en un mensaje de video con motivo de la cumbre de la llamada Plataforma de Crimea. La Plataforma de Crimea, establecida en 2021, tiene como objetivo aumentar la conciencia internacional sobre la situación en torno a la península anexada.

21:05 Kiev Presentará Estrategia Militar a EE. UU.El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy considera el apoyo de EE. UU. crucial para repeler la invasión rusa. "El plan para la victoria (...) depende principalmente del apoyo de los Estados Unidos. Y otros socios", dice Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kiev. El plan, que se presentará en detalle antes de la esperada segunda Conferencia de la Paz de Ucrania, tiene como objetivo "fortalecer seriamente a Ucrania" y "obligar a Rusia a poner fin a la guerra". Según Bloomberg, EE. UU. exige una estrategia clara de Zelenskyy para ataques contra Rusia antes de levantar las restricciones en el uso de armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el secretario del Foreign Office británico, David Lammy, estaban reportedly en Kiev para discutir un plan a largo plazo para el próximo año y comprender mejor los objetivos de Ucrania.

20:37 Blinken Confirma el Apoyo de Biden para el Uso de Armas contra RusiaEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, confirma que EE. UU. está trabajando para satisfacer las demandas militares de Ucrania, incluidas las armas de largo alcance suministradas por el Oeste para ataques a objetivos en Rusia. El presidente de EE. UU., Joe Biden, y el primer ministro británico, Keir Starmer, discutirán estas demandas el viernes, dijo Blinken en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo británico, David Lammy, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiga, en Kiev. "Estamos trabajando urgentemente para asegurarnos de que Ucrania tenga todo lo que necesita para defenderse efectivamente", dijo Blinken, agregando: "Queremos que Ucrania gane".

Puede leer todos los desarrollos anteriores aquí.

La Unión Europea podría considerar potencialmente una alianza con China si Rusia continúa sus acciones agresivas hacia Ucrania.

En el contexto de las discusiones estratégicas sobre la defensa de Ucrania, algunos sugieren que conceder a Ucrania el permiso para usar armas de largo alcance contra objetivos rusos podría ser visto por los oficiales rusos como la OTAN participando en una guerra con Rusia.

here.

Lea también: