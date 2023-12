Cómo puede matar el calor extremo y cómo puede mantenerse a salvo

De todas las catástrofes naturales, el calor extremo es la primera causa de muerte, según los estudios, ya que mata a más personas que los huracanes y los tornados juntos.

"Lo más problemático del calor es que se trata de un problema climático furtivo, porque mata a mucha gente, pero no es impresionante como un huracán o algo así. Simplemente ocurre todo el tiempo, así que es furtivo", afirma el epidemiólogo medioambiental Tarik Benmarhnia, de la Universidad de California en San Diego.

Según un estudio de 2021, las muertes relacionadas con el calor han aumentado un 74% desde 1980 . Con la actual crisis climática, se prevé que las altas temperaturas empeoren y que las olas de calor duren más, afectando a partes del país que no están acostumbradas a ellas.

La mayoría de las muertes y problemas de salud relacionados con el calor son evitables. Tres de las afecciones más comunes a las que hay que prestar atención son la deshidratación, la insolación y el agotamiento por calor.

Deshidratación

El cuerpo necesita agua y otros líquidos para funcionar. Cuando pierdes más líquido del que ingieres, te deshidratas.

La deshidratación leve o moderada puede controlarse bebiendo más líquidos, pero la deshidratación grave requiere atención médica.

El problema es que el cuerpo no siempre avisa a tiempo de que necesita más agua. Cuando se siente sed, ya se ha producido un retraso en la reposición de líquidos. Las personas mayores no suelen sentir sed hasta que están realmente deshidratadas.

Los expertos afirman que, cuando hay que estar fuera con calor, es importante beber líquidos incluso antes de salir, ya que, de lo contrario, es posible que el cuerpo no pueda reponer lo que necesita.

Mientras estés al aire libre, sobre todo si trabajas o haces ejercicio con calor, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. recomiendan beber un vaso de agua (340 ml) al menos cada 15 o 20 minutos. Pero no bebas más de 48 onzas por hora, ya que esto puede reducir demasiado tus niveles de sodio y provocar confusión y otros problemas de salud.

También debes mantenerte hidratado después de salir del calor, bebiendo suficiente líquido para reponer el que has perdido a través del sudor.

La deshidratación crónica puede aumentar el riesgo de cálculos renales e infecciones del tracto urinario, así como problemas a largo plazo.

Golpe de calor

La "consecuencia más preocupante" del calor es la insolación, según el Dr. Scott Dresden, profesor adjunto de medicina de urgencias de la Universidad Northwestern.

Con un golpe de calor, el cuerpo no puede enfriarse y regular su temperatura.

A temperaturas normales, el cuerpo pierde agua a través del sudor, la respiración y las idas al baño. Pero cuando la humedad supera el 75%, la sudoración se vuelve ineficaz. Nuestro cuerpo sólo puede desprender calor cuando la temperatura exterior es inferior a la temperatura corporal interna, que suele rondar los 98,6 grados.

Si la temperatura corporal sube rápidamente, su mecanismo natural de refrigeración -el sudor- falla. La temperatura de una persona puede subir hasta unos peligrosos 106 grados o más en sólo 10 o 15 minutos. Esto puede provocar discapacidad o incluso la muerte.

Los adultos mayores, las personas que toman ciertos medicamentos, como betabloqueantes y antidepresivos, y los niños pueden tener más dificultades para regular el calor. El alcohol también puede dificultar la regulación de la temperatura, al igual que la deshidratación o el exceso de ropa para el calor.

Si notas que alguien está confuso, tiene la piel enrojecida, parece respirar deprisa o se queja de dolor de cabeza, llévalo a la sombra o al aire acondicionado. Refréscale el cuello, la cabeza, las axilas y las ingles con agua fría, bolsas de hielo o toallas húmedas. Y busque ayuda médica lo antes posible.

Una persona que sufre un golpe de calor puede sudar mucho o no sudar en absoluto. Puede sentirse confusa, desmayarse o sufrir convulsiones. Si no se trata, la insolación puede dañar rápidamente el cerebro. Puede hacer que el corazón lata peligrosamente rápido y que el organismo se paralice.

Puedes reducir las probabilidades de sufrir un golpe de calor llevando ropa holgada y ligera. Usa también protección solar: Las personas quemadas por el sol tienen menos capacidad para regular su temperatura corporal. Beba mucha agua. Evite trabajar al aire libre o hacer ejercicio durante las horas más calurosas del día. Permítase aclimatarse a las altas temperaturas antes de empezar a correr maratones o hacer cualquier otro ejercicio extremo al aire libre.

Agotamiento por calor

El agotamiento por calor se produce cuando el cuerpo pierde demasiada agua o sal a través de la sudoración excesiva. Normalmente, esto puede ocurrir cuando se está expuesto a altas temperaturas combinadas con una elevada humedad o si se realiza una actividad física extenuante, como correr o jugar al fútbol.

Según los CDC, las enfermedades relacionadas con el calor son la principal causa de muerte y discapacidad entre los deportistas de secundaria estadounidenses . Pero puede ser un problema para cualquiera que participe en actividades cotidianas como cortar el césped o salir a pasear.

Los signos de agotamiento por calor pueden ser piel fría o húmeda con piel de gallina, sudoración intensa, sensación de desmayo o cansancio, frecuencia cardiaca inusual, calambres musculares, dolor de cabeza o náuseas.

Si cree que usted u otra persona sufre un golpe de calor, descanse a la sombra o en un lugar con aire acondicionado. Beba agua fresca. Si los síntomas no mejoran, busque atención médica.

En ese momento, el tratamiento no es tan agradable. "En urgencias solemos utilizar baños de hielo", explica Dresden. "Hacemos inmersiones en agua fría".

Si eso no está disponible, el hospital puede probar con sábanas mojadas y un ventilador grande.

Cómo mantenerse sano con el calor

Las temperaturas extremadamente altas pueden estar relacionadas con al menos 17 causas de muerte, la mayoría de ellas relacionadas con problemas cardiacos y respiratorios, pero también con el suicidio, el ahogamiento y el homicidio.

Los estudios han demostrado que la exposición al calor extremo puede contribuir a problemas de salud mental, problemas para las mujeres embarazadas y malos resultados en los partos.

Aunque no trabajes ni hagas ejercicio al aire libre, ten cuidado con las temperaturas extremas.

La Dra. Stephanie Lareau, médico de urgencias en Rocky Mount, Virginia, dijo que es importante vigilar no sólo la temperatura, sino el índice de calor. Éste tiene en cuenta la humedad, que puede ser más importante para las enfermedades relacionadas con el calor.

A la hora de planificar actividades, intente mantenerlas alejadas del calor, sobre todo si tiene niños pequeños o ancianos en su círculo social, ya que no soportan tan bien el calor.

"Asegúrate de que todos beben mucho líquido", afirma Lareau. "No es necesario beber grandes cantidades de agua, pero hay que beber un poco antes de tener sed y, sobre todo, cuando se tiene sed. Estas cosas son muy importantes". Las enfermedades por calor son totalmente evitables con el enfoque adecuado".

Fuente: edition.cnn.com