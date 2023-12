Cómo minimizar los riesgos para la salud del humo de los incendios forestales

El humo puede causar problemas de salud como dificultad para respirar, ardor en los ojos, mareos, dolor de cabeza o náuseas. Los médicos dicen que las personas cuyos síntomas empeoran deben recibir atención médica.

Esto es lo que quieren que todo el mundo sepa para mantenerse sano y evitar problemas cuando el aire está cargado de humo.

¿Por qué el humo de los incendios forestales dificulta tanto la respiración?

"Se trata de partículas pequeñas, muy diminutas, que penetran profundamente en las vías respiratorias. No es un alérgeno; es un irritante. Un irritante puede afectar a los pulmones de cualquier persona y hacer que empiece a toser y a sentir picor en la garganta", explica la Dra. Shilpa Patel, directora médica de la clínica de asma Children's National IMPACT DC de Washington.

¿Qué es el Índice de Calidad del Aire y qué nos dice?

El Índice de Calidad del Aire es el índice de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. para informar sobre la calidad del aire.

"Es un conglomerado de mediciones. No se trata sólo de partículas, sino que la EPA realiza múltiples mediciones para determinar qué tipo de contaminación hay en el aire en este momento. AirNow.gov es lo mismo que utilizan los meteorólogos cuando hablan de códigos de colores verde, amarillo, naranja, rojo y morado", explicó Patel.

ElDr. Peter DeCarlo, profesor asociado del Departamento de Salud Ambiental e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins, afirma que el sitio web debería ser una parada habitual para todo el mundo.

"Yo conectaría AirNow.gov a tu teléfono u ordenador y lo comprobaría como la gente obtiene las previsiones meteorológicas en sus teléfonos o desde sus altavoces inteligentes", dijo. "Se trata de un sitio gestionado por agencias federales con la información más actualizada, tanto de mediciones como de previsiones, sobre la calidad del aire y lo que cabe esperar. Así que simplemente enchufar eso como una herramienta para que las personas averigüen dónde los lugares están siendo impactados y lo que pueden esperar mañana y al día siguiente funciona realmente bien."

¿Quién es más vulnerable a los problemas de salud cuando la calidad del aire es mala?

La mala calidad del aire, como la que está sufriendo ahora parte del país, "causa problemas a las personas asmáticas o alérgicas casi de inmediato si están al aire libre durante un periodo de tiempo determinado", afirma la Dra. Aida Capo, neumóloga del Hackensack Meridian Palisades Medical Center de Nueva Jersey.

"Este aire es especialmente peligroso para los más jóvenes, los ancianos y las mujeres embarazadas. Por eso se recomienda que no pasen tiempo al aire libre. En definitiva, no jueguen ni hagan ejercicio al aire libre. Si les apetece hacer ejercicio al aire libre en un día como hoy, se recomienda que sea lejos del tráfico, donde no haya más contaminación. Porque ahora mismo es realmente mala", declaró a principios de junio, cuando el humo de los incendios forestales se extendió por el noreste.

Esto también podría ser un problema para las personas con Covid largo que tienen problemas respiratorios.

"Está claro que cualquier tipo de insulto adicional a sus pulmones será perjudicial para su salud. Al igual que con cualquier tipo de enfermedad crónica, tienen que tomar precauciones", dijo el Dr. David Rosenberg, especialista en enfermedades pulmonares en UH Ahuja Medical Center en Cleveland, donde los residentes también están viendo las condiciones de mala calidad del aire debido al humo de los incendios forestales. "Probablemente, sin embargo, con todas estas partículas en estos niveles, incluso si usted está sano, tiene potencial para tener irritación en los pulmones y causar problemas para todos, no hay duda al respecto."

¿Por qué la mala calidad del aire afecta tanto a niños y ancianos?

"Tiene que ver con la capacidad de expectoración", explica Patel. "Es difícil expulsar lo que hay en los pulmones. Cuando eres muy joven o muy viejo, tus músculos son más débiles, así que los mayores y los jóvenes tienen menos fuerza. Con una enfermedad vírica ocurre lo mismo: no puedes eliminar la mucosidad con tanta facilidad. Y las personas mayores tienen muchas más enfermedades crónicas que pueden agravar estos problemas.

"En los niños, además, tienen vías respiratorias más pequeñas, por lo que incluso un poco de inflamación o mucosidad en las vías respiratorias reduce el poco espacio que tienen, y eso puede afectar a su capacidad para respirar".

Según Rosenberg, las pequeñas partículas "pueden ser incluso un problema para los adultos más jóvenes, probablemente porque sus pulmones no se han desarrollado completamente. Los pulmones siguen creciendo y desarrollándose hasta los 20 años, por lo que si tienen este problema añadido para respirar, estas partículas pueden ser especialmente perjudiciales para los niños pequeños y los adultos jóvenes".

¿Hay alguna forma de protegerse al aire libre?

"Tenemos cierta protección natural. Nuestros pelos nasales pueden protegernos de muchas de estas partículas. Pero se trata de partículas muy pequeñas procedentes de los incendios forestales, así que no es suficiente", explica Capo.

"La recomendación es no estar al aire libre, pero si quieres llevar una mascarilla para ayudar, por supuesto que llévala y asegúrate de que es una N95, no una mascarilla quirúrgica. Una mascarilla quirúrgica no te va a proteger de la entrada de estas partículas en las vías respiratorias, porque no es suficiente. Si tienes que estar al aire libre durante mucho tiempo, una mascarilla N95 reducirá algunas de estas pequeñas partículas en las vías respiratorias, pero hay que llevarla adecuadamente, y es difícil llevar una N95 durante mucho tiempo", afirma.

Patel aconseja "reducir la actividad física extenuante que requiera una respiración profunda. Si tienes que caminar, camina, pero yo no saldría a correr ni a trotar".

"Simplemente sea prudente con su decisión de estar al aire libre", añadió. "Y ten en cuenta que, aunque salgas y no te moleste, podría afectarte más tarde. Porque se trata de partículas pequeñas, por lo que penetran profundamente en las vías respiratorias, y la respuesta podría retrasarse un poco."

Según Rosenberg, "estas partículas son especialmente irritantes para las vías respiratorias superiores, la nariz o la garganta y los ojos, así que si sientes algo de esto, es una señal de alarma. Tenemos sensores neurológicos sensibles que pueden actuar como una alarma que indica que potencialmente estás respirando algo nocivo, por lo que deberías hacer caso a esa advertencia y entrar en casa".

Las personas con mascotas tendrán que salir al exterior, pero los expertos sugieren minimizar el tiempo y los desplazamientos.

"Las mascotas tienen que salir y usar sus instalaciones, pero no salgas a correr con ellas, y minimiza también su tiempo fuera", dijo DeCarlo. "Si puedes, camina un poco más despacio para no respirar tan profundamente. Eso puede ayudar".

¿Qué deben hacer las personas con asma, alergias o problemas cardíacos si tienen que salir al exterior?

"Una de las recomendaciones para las personas que tienen asma es usar su inhalador de rescate 15 minutos antes de salir a este tipo de calidad del aire", dijo Capo. "Si tienes algún tipo de enfermedad -ya sea asma, alergia o cardiovascular-, que estés bajo tratamiento y tengas un médico y si utilizas tus medicamentos, puedes disminuir el riesgo de empeoramiento de la enfermedad en este tipo de calidad del aire".

Patel también aconseja que las personas con asma "se aseguren de que tienen su inhalador de rescate, que suele ser albuterol, y se aseguren de que lo están utilizando correctamente con un AeroChamber", un tubo de plástico con una boquilla que aumenta la eficacia del medicamento y ayuda a controlar la forma en que éste llega a las pequeñas vías respiratorias de los pulmones. "Empezar pronto y no esperar a que empeoren los síntomas, es decir, al primer síntoma de tos o irritación. No hay nada malo en empezar a usar el inhalador. Y si eso no ayuda, póngase en contacto con su médico de cabecera o busque atención adicional si usted o su hijo tienen dificultades para respirar".

¿Qué ayuda a la calidad del aire en interiores?

"La recomendación es cerrar las ventanas, encender los aires acondicionados, poner filtros de aire", dijo Capo.

DeCarlo está de acuerdo. "En los interiores suele haber la mitad o menos de concentración de contaminantes atmosféricos que en el exterior cuando se trata de partículas, que es lo que nos preocupa aquí. Y todo eso desaparece en cuanto abres las ventanas y las puertas y dejas que entre aire a raudales", explica. "Las personas que invirtieron en unidades de filtración de aire HEPA durante Covid, puede que sea el momento de sacarlas de nuevo y hacer funcionar esos espacios interiores en los que estamos para minimizar un poco nuestra exposición a la contaminación del aire exterior".

"Evita pasar la aspiradora por dos motivos: Probablemente vas a revolver las cosas, y eso es un poco más de actividad física si estás lanzando una aspiradora por todas partes, y vas a estar respirando más pesadamente. Así que probablemente sea algo que debas evitar", afirma DeCarlo.

¿Pueden ayudar los antialérgicos?

"No es necesariamente como las alergias. Es un irritante, aunque supongo que algunas personas podrían ser alérgicas y tener un componente alérgico", dijo Patel. "Un antihistamínico ... nos seca, por lo que potencialmente podría ayudar a pesar de que el mecanismo es diferente, lo que significa que la razón por la que usted tiene exceso de producción de moco es diferente. Va a ayudar a secar, por lo que ayudará a limpiar los senos paranasales. No va a ayudar con el anti-picazón tanto, creo. Pero si alguien tiene un componente alérgico al humo de los incendios forestales, entonces debería tomarlo".

¿Pueden ayudar los viejos consejos, como beber mucha agua, comer caramelos de menta o tomar café fuerte para respirar mejor?

"Beber agua siempre es muy beneficioso. Así que no voy a decir que no a eso, pero no va a prevenir los síntomas de estar expuesto a esta mala calidad del aire", dijo Capo.

¿Es el humo de los incendios forestales y la calidad del aire un problema de salud a largo plazo?

"Esperamos que los incendios forestales sean más frecuentes en un clima cálido, que es lo que tenemos", dijo DeCarlo. "Los incendios forestales suelen afectar al oeste de EE.UU. y a la zona montañosa occidental. La costa este suele estar un poco más aislada de este tipo de cosas. Nuestros bosques tienden a ser más húmedos y no arden tanto, pero si miramos hacia el futuro con el cambio climático, aunque esta es una experiencia única que estamos viendo ahora mismo, puede ser mucho menos única y un poco más común en el futuro, lo que sería lamentable".

