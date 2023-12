Cómo las nutrias y los castores volvieron a uno de los mejores campos de golf del mundo

Sin embargo, esta no es una historia sobre mejoras tecnológicas y una visión futurista, sino que Royal St George's, en Kent, emprendió un viaje para recuperar su aspecto de hace un siglo: un paraíso de dunas para la flora y la fauna.

Con el asistente de greenkeeper Paul Larsen ascendido a jefe en 2012, el trabajo con Natural England comenzó en serio en 2013 para mejorar la calificación "desfavorable" de Sitio de Especial Interés Científico (SSSI) del campo.

Más fácil de decir que de hacer, teniendo en cuenta que Larsen y sus tropas cuidan de una finca de 500 acres protegida a nivel nacional, de la que el propio campo comprende aproximadamente el 10%.

Pero tras consultar con Phil Williams, de Natural England, y el Dr. Graham Earl, se quemaron las especies invasoras de gramíneas más comunes en los campos de golf del interior, y han vuelto a aparecer gramíneas de festuca más finas y tenues, junto con orquídeas silvestres en abundancia.

"Creo que la gente se va a sorprender en el buen sentido cuando lo vean esta vez en comparación con 2011", dijo Larsen a la CNN.

"La hierba rancia y espesa era una porquería para el golf, porque perdías la bola y tardabas 10 horas en desplazarte, pero también para la vida salvaje. Pájaros como las alondras anidan en la hierba, y cuando empiezas a crear vegetación espesa no pueden hacerlo. Lo que la gente olvida es que somos un dunelands".

El Royal St George's logró alcanzar la categoría de "favorable" en gran parte gracias al empuje de Larsen.

"La mentalidad de 'es más trabajo' no era como él lo veía y el campo ha florecido", dijo Williams a la CNN.

"Paul suele decir que antes lo veía como un club de golf con una duna de arena encima, y ahora lo ve como un sistema de dunas de arena con un campo de golf encima. Cambiar las percepciones es lo que necesitamos".

La SSSI de la bahía de Sandwich -que incorpora los antiguos campos anfitriones del Open, Prince's y Royal Cinque Ports- alberga el 90% de la población de orquídeas lagarto del Reino Unido, una de las plantas más raras de Gran Bretaña, mientras que las nutrias y los castores, antaño extintos, han "regresado subrepticiamente", dijo Williams.

LEER: El cineasta que quiere resolver "el problema de no sentirse bienvenido" en el golf

Devolver la tierra

El propio Larsen está encantado con el cambio: desde las mejoras en su propio oficio hasta la relación de trabajo con Natural England, pasando por la explosión de flora y fauna.

"Algunos árboles habían empezado a caer y encontramos una pequeña familia de castores que había reclamado el terreno para sí. Colocamos una cámara de visión nocturna en un viejo árbol y vimos a tres castores haciendo de las suyas", explica.

"Soy jardinero y he aprendido mucho sobre las flores y la naturaleza: he cambiado. Tenemos plantas silvestres como la paja de los prados o la retama, que nunca habíamos tenido. Y eso es porque lo hemos restaurado a lo que solía ser".

El Open Championship de 2021 se celebrará en Royal St George's después de que el torneo del año pasado se cancelara debido a la pandemia de coronavirus. Una diferencia que notarán los jugadores con respecto a los dos últimos Abiertos de Kent (2003 y 2011) son las salidas desde los tees hacia las calles.

"Ahora es todo salvaje y tienes que golpear 180 yardas como mínimo. Natural England está encantada porque les he devuelto el terreno. Los pájaros pueden ir allí y yo no pierdo el tiempo cortando hierba corta", dijo Larsen.

"No siempre estábamos en sintonía con Natural England. Si queríamos construir un nuevo tee, no nos dejaban. Pero trabajamos juntos para llegar a donde estamos hoy".

Sin embargo, no todo fue fácil: Larsen dijo que se arriesgó a la ira del antiguo secretario cuando Williams y Earl le aconsejaron quemar las hierbas invasoras.

"Me decía: '¡¿Qué demonios has hecho ahora?! He aguantado muchas críticas para llegar a donde he llegado".

En el Nairn Dunbar Golf Club de Escocia -coanfitrión del Campeonato Amateur de este mes de junio-, el director del campo, Richard Johnstone, contó a la CNN que se le encendió una bombilla en la cabeza sobre un futuro sostenible nada más ser ascendido en 2016.

"Parte de mi entrevista fue una propuesta para la restauración del entorno links: el campo había sido regado y fertilizado en exceso y se estaba convirtiendo más en un parkland".

"El rough era tan denso que recibíamos muchos comentarios negativos sobre bolas perdidas y juego lento".

LEA: Qué diferencia hace un año, con 2020 "el mejor de mi carrera hasta ahora" para Tyrrell Hatton

Productos químicos y recortes

Johnstone también se enfrentó a cierta oposición al cambio, pero después de que Nairn Dunbar fuera coronado Campo de Golf Medioambiental del Año 2021 fue una bonita recompensa.

"En el sector, mucha gente cree que todo gira en torno a la fauna y a 'fabricar comederos para pájaros'. Pero estos premios no tratan de eso. Se trata de todo el proceso de gestión, de no utilizar productos químicos, etc.".

Johnstone dijo que Nairn Dunbar pasó a un programa en gran parte libre de productos químicos en 2016, en línea con la prohibición de productos para suprimir gusanos y gusanos y prevenir enfermedades del césped.

Los campos de Europa, en algunos lugares, han ido incluso más lejos que el Reino Unido -algo que Larsen vio de primera mano cuando trabajó en los Países Bajos de 2007 a 2011-, pero Johnstone dijo que el uso de productos químicos es un problema que debe abordarse.

"Si miras en los armarios de productos químicos de algunos campos estadounidenses, son del tamaño de toda mi instalación. Probablemente 20 x 20 metros. Mi armario es de 1 x 1 metro, dos botellas".

Larsen dijo que su uso de 30-50 kg de nitrógeno al año no es nada comparado con un campo de fútbol, que podría poner esa cantidad en su punto de penalti.

"Los campos de links pueden marcar el camino y decir: 'Así se hace de forma sostenible, con menos fertilizantes y fungicidas'.

"Podemos aportar nuestro granito de arena y demostrar que los campos de golf no tienen por qué ser perfectos. Al fin y al cabo, ¿se busca la perfección a costa de la naturaleza?".

Pero aunque la eliminación progresiva de los productos químicos pueda llevar más tiempo, Williams dijo que los greenkeepers de todo el mundo podrían hacer inmediatamente un cambio muy sencillo.

"Cuando cortan los greens desde los tees y las calles, un problema que se ve a menudo es que los recortes se amontonan detrás del green, lo que crea una enorme zona de enriquecimiento de nutrientes. Podrían verterse sobre una parte muy importante de la vegetación.

"Lléveselo, hágalo abono y utilícelo como fertilizante en los greens, tees y calles. Eso sería mucho mejor".

Un pintoresco campo de golf junto al lago escenifica el Winter Classic

Cero plástico

A algunos les molestarán los cambios radicales, pero las empresas sostenibles, como Ocean Tees, se han propuesto acabar con los residuos plásticos en los campos de una forma muy sencilla.

Después de que el club más antiguo de Inglaterra, el Royal North Devon, prohibiera los tees de plástico a partir del 1 de enero del año pasado, Ocean Tees publicó en Twitter un compromiso para poner fin a su uso en los campos de golf, que recibió casi 40.000 respuestas el día de su envío.

"Fuera del Reino Unido, los países de habla inglesa, como Canadá y Australia, son los que más se han comprometido", explica Ed Sandison, fundador de Ocean Tees, a la CNN.

"Y también los greenkeepers de todo el mundo, que tienen una fuerte aversión a los tees de plástico. Acaban en el campo de golf, en los cursos de agua locales o en un contenedor: el vertedero es el mejor escenario posible".

No cabe duda de que la sostenibilidad se extiende. En México, el arquitecto Agustín Pizá destacó los diseños ecológicos del escocés David McLay Kidd, Tom Doak, Bill Coore y Ben Crenshaw, todos ellos vinculados al complejo de golf Bandon Dunes, en Oregón.

Pizá aprendió a diseñar campos de golf en la década de 1990, bajo el mantra de "cuanto más grande, mejor", "búnker por aquí, búnker por allá, no hay problema".

Pero cuando en 2003 se fue a estudiar un máster a Edimburgo, en su primer encargo Pizá empezó a hacer bocetos y a mover cosas para que un hoyo natural de izquierda a derecha se convirtiera en uno de derecha a izquierda.

"Hicieron pedazos mi proyecto en la pizarra", contó Pizá a la CNN.

"Me dijeron: 'Estamos en Edimburgo, donde no hacemos eso. ¿En qué estás pensando? Rápidamente aprendí que bello no significa alteraciones, sino pequeños detalles sensibles".

"Para crear un golf bueno y sostenible es necesario que el promotor, el arquitecto y el jugador escuchen".

Larsen -también admirador de los campos estadounidenses de aspecto natural, como los de Bandon Dunes y Chambers Bay, sede del US Open en 2015- no sólo es un apasionado de la conservación de los campos.

Junto con otras cuatro personas de prestigiosos campos links del Reino Unido, como Carnoustie y Royal Porthcawl, anfitriones del Open Británico Femenino de 2021 y 2025, creó el Links Club para ayudar a los greenkeepers a trabajar juntos en la concienciación medioambiental.

Visite CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos.

"Crear el club fue una forma de educarnos a nosotros mismos. Nos ayudamos unos a otros y creo que es lo mejor que he hecho nunca.

"Estamos intentando que participen muchos cursos de Europa y estoy en contacto con estadounidenses para que vengan. No hay nadie que lo haga como los campos links".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com