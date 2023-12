Cómo la velocidad de Dustin Johnson puede ayudar al ritmo de juego del golf

Así es como Rory McIlroy describió el proceso que tiene lugar entre las orejas del mago del golf Dustin Johnson, un enfoque muy diferente al del "científico" Bryson DeChambeau.

"Hace que el juego sea tan sencillo, o que a veces lo parezca", dijo McIlroy durante la fascinante victoria de Johnson por cinco golpes en el Masters de Augusta en noviembre.

Esa simplicidad puede venir de la rapidez de Johnson, algo que el jugador de 36 años identificó como positivo y negativo en su temporada de madurez hace una década.

"Siempre fui un jugador rápido [...] sólo pueden pasar dos cosas, que pegues un buen golpe o un mal golpe, así que ¿para qué perder el tiempo haciéndolo?". dijo Johnson en el Tour Championship de 2010, el año en que dilapidó dos veces el liderato en la ronda final de los majors.

Lo que sea que haya asumido en los 10 años transcurridos desde entonces, ha funcionado. Se ha ido a casa con dos majors, ha estado más semanas en el número 1 del mundo (111) que nadie aparte de Tiger Woods (683), Greg Norman (331) y McIlroy (106) y ha ganado eventos del PGA Tour cada temporada durante sus primeros 13 años. En cuanto a este último logro, sólo Jack Nicklaus (17) y Woods (14) lo han hecho mejor.

Su éxito ha dado a Johnson, de voz relativamente suave, una plataforma, y el de Carolina del Sur dijo en 2017 que pensaba que una introducción de relojes de tiro en el PGA Tour sería una buena idea.

"Eso sería bastante divertido, en realidad. Yo tendría tiempo de sobra, pero hay muchos que no. Estarían recibiendo una penalización en cada hoyo".

En 2018, el European Tour introdujo el innovador Shot Clock Masters en Austria -donde los jugadores tenían entre 40 y 50 segundos para golpear sus golpes- y desde entonces ha seguido la experimentación con GolfSixes para otro formato más dinámico.

Sin embargo, estas medidas apenas han frenado el azote del juego lento.

Raras sanciones

En la década de 1950, el cofundador y presidente del Augusta National, Clifford Roberts, exigió que los grupos de dos bolas completaran una vuelta en tres horas, ronda final incluida.

Sin embargo, a pesar de que algunas rondas se acercan a las seis horas en el mundialmente famoso campo, hasta la fecha la única penalización por juego lento en el Masters se produjo en 2013, cuando el debutante chino de 14 años Tianlang Guan tuvo que añadir un golpe a su total al final de su segunda ronda.

Por su parte, el PGA Tour estuvo entre 1995 y 2017 sin imponer penalizaciones por juego lento, que entraron en vigor en 1994.

En el KPMG Women's PGA Championship de septiembre, a la jugadora checa Klara Spilkova se le descontaron dos golpes, lo que le costó un puesto en la tercera ronda. En 2019, hubo varias multas y otra penalización de dos golpes en el LPGA Tour y en 2018, se impusieron seis multas más cuatro penalizaciones de dos golpes, en contraste con las 34 multas de 2016.

"Es difícil jugar rápido, siento, aquí solo por todas las pendientes en los greens y los vientos, y si estás un poco fuera de lugar, te vas a dejar en lugares difíciles", dijo la dos veces campeona de un major Anna Nordqvist en Aronimink después del incidente de Spilkova.

"Creo que estás como en tu burbuja ahí fuera y sólo intentas acelerar todo lo que puedes, pero es difícil hacerlo porque tiendes a estar bastante lejos del hoyo".

Su compañera Stacy Lewis, doble ganadora de un Major, se mostró más crítica -y alabó la política más "agresiva" del Circuito Europeo- tras ganar el Abierto Escocés Femenino en agosto, cuya ronda final duró cinco horas y 16 minutos.

"No debería tardar tanto en jugarse. Sabía que iba a ser así, eso es lo triste. Creo que hay que hacer un esfuerzo en todos los ámbitos para jugar más rápido, porque obviamente yo no lo estaba viendo por la tele, pero estoy segura de que no habría sido divertido verlo por la tele".

"Llevo mucho tiempo abogando por cambiar nuestro ritmo de juego, por hacer que la gente juegue más rápido, y por desgracia seguimos yendo en dirección contraria".

Darle demasiadas vueltas

Los profesionales argumentarán que están haciendo su trabajo, como un constructor al que se contrata para construir una casa y no querría apresurar su trabajo.

Podría decirse que cuanto más se tarda, peor se juega. No siempre, pero tiene precedentes en el mayor escenario del golf.

Por ejemplo, la capitulación del australiano Norman en el Masters de 1996. Jugando un golf exquisito para establecer una ventaja de seis golpes en 54 hoyos con una rutina de pregolpe afilada y precisa, se vino abajo bajo la presión de Nick Faldo y perdió por cinco golpes.

"Su rutina es muy diferente", dijo el entrenador de Faldo, David Leadbetter. "Está de pie sobre la bola una cantidad de tiempo increíble. Diría que pasa seis o siete segundos más por golpe, inquieto, moviéndose de una forma que nunca le había visto hacer".

Faldo añadió: "Normalmente con Greg es barajar, barajar, luego agarrar, agarrar y ¡bang! Él no tiene ningún enganche".

Brooks Koepka, el jugador masculino más en forma en los majors de los últimos años, se toma muy poco tiempo sobre la bola, mientras que DeChambeau, criticado antes por su enfoque deliberado, dice que su rutina previa al tiro se ha acelerado.

Después de que el ganador del Abierto de Estados Unidos fuera objeto de críticas por tardar casi 150 segundos en golpear un putt de dos metros en agosto de 2019, en el Campeonato de Abu Dhabi en enero, expresó opiniones similares a las de Nordqvist, pero también se pronunció a favor de rondas más rápidas.

"Mira, yo no quiero estar ahí fuera seis horas, ni nadie tampoco, cierto. Y hay muchas veces en las que estoy esperando... nuestro grupo está esperando a la gente, así que no quiero estar esperando a los jugadores. Va a perjudicar mi ímpetu. Cada vez que pasa, siento que me enfrío".

Golf de velocidad

Para algunos golfistas, sin embargo, se trata de jugar 18 hoyos en más bien 30 minutos.

Correr o hacer footing no es nada nuevo para los golfistas fuera del campo. Pero dentro es un juego totalmente diferente.

Lo que se necesita: unos cuantos palos (se permite un máximo de siete), una bolsa ligera, zapatillas para correr, bolas amarillas (para mayor visibilidad) y su juego de correr. Ah, y no olvides una linterna frontal, ya que lo más probable es que te encuentres en el campo al amanecer o cuando el sol se está poniendo.

Luke Willett, profesional de la PGA, contó a la CNN que, mientras se preparaba para un recorrido de menos de 30 minutos en el Sunningdale Heath Golf Club, un campo de 3.705 yardas y par 58 situado a las afueras de Londres, el profesional del club le dijo que Robert Rock, dos veces ganador del Circuito Europeo, había hecho cinco golpes por encima del par del campo en su puesta a punto para el torneo.

Unas semanas más tarde, Rock, en plena forma, logró su mejor resultado en el circuito desde hacía siete años al quedar tercero en el Abierto de Escocia.

Willett, por su parte, en una mañana de finales de octubre, recorrió el campo en 26 minutos, con un resultado de ocho sobre par (66). Dos días antes, hizo 68 en un tiempo similar.

Y sólo una semana antes, el jugador de 36 años voló alrededor del Springs Golf Club en Oxfordshire -desde tees especialmente colocados para asegurar que el campo jugara 6.000 yardas- en 37 minutos, necesitando 83 golpes (11-sobre).

"Ha sido un torbellino, una montaña rusa y, sin duda, una emoción. Correr por un campo de golf te hace sentir muy bien y todos necesitamos esas buenas vibraciones ahora mismo", declaró Willett, padre de tres hijos, que se nutre de la "aventura" que supone el golf de velocidad.

El entrenador del campo de golf de Richmond Park, Chris Benians, que jugó varias pruebas del Circuito Europeo entre 1998 y 2003, incluido un 14º puesto en el Abierto de Costa de Marfil de 1999 en el Challenge Tour -ganado por Ian Poulter-, dijo a la CNN que el elemento "reactivo" del golf de velocidad era el que le resultaba más beneficioso.

"Todos los golfistas de torneos saben que pensamos demasiado. Yo era muy bueno con el chip y lo hago más como golfista de velocidad que como golfista de torneos. Lo veo y lo hago".

El ex poseedor del récord mundial del hoyo más rápido Steve Jeffs, cuyo esfuerzo de 1 minuto 50,6 segundos en 2017 en un hoyo de 500 yardas fue superado por el belga Thomas Detry en junio de 2019 con un tiempo de 1:29:62, dijo a CNN que la "inclusividad" del golf de velocidad también era positiva.

"Si hablo con golfistas normales piensan que estoy loco y que todos los que juegan al golf de velocidad están locos. Es el polo opuesto de lo que es el golf normalmente", dijo Jeffs, que ha renovado su confianza en que puede convertirse en un jugador consistente y de bajo handicap.

"Es increíble lo que hace por tu juego".

