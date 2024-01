Cómo la IA ayuda a los Baby Boomers a encontrar niños que necesitan un mentor

Una profesora jubilada de 79 años intenta tranquilizar a un niño de 6 años que tiene miedo.

Y apenas unas semanas después de jubilarse tras dirigir su propia empresa, una anciana de 75 años está aprendiendo a utilizar un programa artístico de inteligencia artificial para crear simpáticos dibujos de gatos que espera hagan sonreír a un alumno de primer curso.

Eldera, una plataforma en línea que utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para emparejar a adultos de al menos 60 años con jóvenes de entre 5 y 18 años a través de videoconferencias periódicas, cuenta con un número cada vez mayor de mentores en todo Estados Unidos.

"Así es como deshacemos el 'OK Boomer'", dice la cofundadora y CEO de Eldera, Dana Griffin.

"Cuando reúnes a las personas una a una, descubren cómo cuidarse mutuamente", afirma. "Y eso es lo que hemos visto".

Acabar con los estereotipos generacionales es sólo una parte de la misión de Eldera. Hay un problema aún mayor que Griffin espera que su empresa pueda ayudar a resolver.

La soledad, lamentada desde hace tiempo por los expertos en salud mental y definida recientemente como epidemia por el Cirujano General de EE.UU., está golpeando con especial dureza a las personas mayores y jóvenes.

Y las consecuencias pueden ser nefastas. En un informe de mayo, el Dr. Vivek Murthy, Cirujano General, afirmó que los riesgos para la salud de la soledad y el aislamiento son tan mortales como fumar 15 cigarrillos al día.

Es un panorama desolador, pero Griffin dice que lo que ha visto desde que Eldera empezó en los primeros días de la pandemia le ha dado esperanza.

"Hemos creado algo que tiene enormes beneficios para la salud de jóvenes y mayores", dice, "y no me lo esperaba en absoluto".

Su mentor la ayudó a aumentar su confianza. Consiguió un trabajo

Kathleen Zwart se ilumina en cuanto ve la cara de su tutelada en la pantalla de su ordenador.

Lara Salem está sentada en su cama, con fotos de sus estrellas de K-Pop favoritas colgadas en la pared detrás de ella. La joven de 17 años apoya la cabeza entre las manos y se ríe mientras describe la última semana de su vida: "caos, puro caos".

Ha estado cuidando a familiares enfermos de gripe y esforzándose en la recta final de su temporada de voleibol universitario. Además, está intentando enviar sus primeras solicitudes para la universidad.

"La gente dice que el último año es muy fácil. Pero es mucho peor que el primer año. ... Es la época más estresante de mi vida", dice Salem.

Zwart asiente con simpatía cuando Salem comparte sus dificultades. Tiene casi 70 años y aún recuerda lo duro que fue su último año de instituto.

"Lo que tienes que hacer es respirar hondo, mentalizarte antes de empezar y meditar un poco, hacer un poco de yoga, hacer algo para relajarte, centrarte y dejar a un lado el estrés", dice. "Y una vez que dejas el estrés a un lado, estás en el estado de ánimo adecuado para hacer algo difícil, como rellenar la solicitud".

Es el tipo de orientación amable en la que Salem confía desde que Zwart empezó a tutelarla en enero. Como muchos otros chicos, Salem recibe apoyo de sus padres, profesores y entrenadores. Pero dice que las conversaciones individuales con su mentor le dan una perspectiva diferente.

Antes de presentarse a la selectividad, los consejos de Zwart le ayudaron a mantener la calma y a concentrarse. Y cuando tenía dificultades para encontrar trabajo, Salem dice que fue el ánimo de Zwart lo que le dio la confianza que necesitaba para conseguir su primer empleo.

"Me dijo: 'Tienes que mirarte al espejo. Tienes que decirte a ti misma que lo harás bien y que eres increíble. Eres una buena persona'. Así que me ponía delante del espejo unos cinco minutos cada día y me decía: 'Lo tienes. Lo conseguirás. Conseguirás el trabajo. Eres increíble'", declaró Salem a la CNN en una entrevista reciente. "Al principio era muy incómodo, pero llegó un momento en que lo sentí como algo natural y empecé a creerme a mí misma".

Zwart sabe lo importante que es tener a alguien que te anime en los altibajos de la vida. Piensa en uno de sus hermanos mayores, que le enviaba cartas con palabras de ánimo mientras luchaba en Vietnam. Y recuerda cómo su profesora de tercerola cuidó durante años, incluso cuando ya no era alumna de su clase. Los niños de hoy también necesitan ese tipo de apoyo, dice Zwart, sobre todo teniendo en cuenta la presión a la que están sometidos.

"Lo que he intentado hacer desde que nos emparejamos ha sido animarla un poco, decirle que es suficientemente buena, y probablemente mucho mejor de lo que cree", dijo Zwart a la CNN.

Zwart vive en Jacksonville. Salem vive al otro lado del estado, en Miami. Nunca se habrían conocido si Eldera no los hubiera emparejado. Pero se sorprendieron al descubrir lo mucho que tienen en común. Zwart envió a Salem recomendaciones de libros. Salem envió a Zwart un enlace a su canción favorita de K-Pop.

"Me siento más joven después de hablar con ella", dijo Zwart a la CNN en una entrevista reciente.

Salem también dice que las conversaciones con su mentora la dejan renovada.

"Porque he podido mantener una conversación, como si hablara con mi mejor amiga, y también aprender algunas cosas".

Crear "una aldea virtual con alma humana

Griffin dice que conexiones como estas le han ayudado a ver el potencial de Eldera para crecer mucho más allá de los miles de usuarios activos que hay actualmente en la plataforma.

"Si realmente desbloqueamos a los adultos mayores a escala, cada niño en los Estados Unidos podría tener su propio mentor que aparezca por ellos", dice.

El nombre Eldera describe una realidad que Griffin espera ayudar a traer de vuelta, la "Era de los Mayores".

Griffin cuenta que fue criada por sus abuelos en Transilvania y se sintió afortunada de crecer con la orientación de personas mayores. Cuando llegó a Estados Unidos como estudiante universitaria, siguió buscando mentores mayores.

"Pensaba que todo el mundo dependía de los mayores para desenvolverse en la vida, simplemente porque así es como yo crecí", dice. "Cuanto mayor me hacía, me daba cuenta de que era muy afortunada".

Con demasiada frecuencia, dice Griffin, los adultos mayores son vistos como menos valiosos cuando se jubilan, a pesar de que todavía tienen sabiduría para compartir.

"Se les expulsa de la sociedad, lo que no tiene sentido, porque vivimos mucho más que antes", afirma.

En su página web, Eldera se presenta como una "aldea virtual con alma humana". La empresa inició su andadura en marzo de 2020, en un momento en que muchas personas de todas las edades estaban atrapadas en casa y ansiaban conectarse. Pero Griffin dice que el impacto de la plataforma no ha disminuido incluso cuando gran parte de la sociedad ha vuelto a las reuniones en persona.

Y afirma que su algoritmo de inteligencia artificial, que ayuda a emparejar a las personas utilizando unas 200 variables diferentes basadas en sus respuestas a un cuestionario detallado, ha mejorado aún más con el tiempo. Además de comprobar los antecedentes penales de los posibles mentores, la empresa también utiliza la IA para supervisar las conversaciones de Zoom entre mentores y alumnos, que se graban, para asegurarse de que las interacciones son seguras y respetuosas.

Si se detecta un comportamiento inadecuado o contenido nocivo, el modelo de IA alerta al equipo de Eldera "para que tome medidas inmediatas", afirma Griffin.

Griffin es consciente de la preocupación de algunos por el creciente papel de la IA en la sociedad. Señala que en Eldera siempre son los humanos los que toman las decisiones, y que la IA se limita a aumentar la eficacia y ofrecer sugerencias útiles.

"La IA no es el objetivo principal, sino una herramienta que utilizamos para mejorar y proteger la conexión humana", afirma.

Y afirma que un consejo de mentores que actúan como asesores y un sitio web donde los mentores pueden conectarse entre sí e intercambiar ideas están desempeñando un papel importante en la forma que está tomando la comunidad. Más recientemente, un grupo de alumnos ha empezado a celebrar reuniones intergeneracionales con el consejo de mentores y a debatir temas como la soledad y la salud mental.

Eldera permite a mentores y padres de alumnos inscribirse en su sitio web. Los niños a partir de 13 años pueden inscribirse ellos mismos, pero también deben dar su consentimiento paterno.

La plataforma ofrece acceso gratuito y de pago. Por 10 dólares al mes, explica Griffin, los participantes pueden acceder a recursos comunitarios adicionales, como el foro en línea para mentores. En última instancia, espera que los proveedores de atención sanitaria y las aseguradoras cubran los costes al comprobar las ventajas de Eldera para los pacientes pediátricos y geriátricos.

Según Griffin, las personas mayores se sienten conectadas con la comunidad y tienen un propósito al tratar de ayudar a sus discípulos más jóvenes, mientras que los niños aprenden valiosas habilidades sociales que les ayudan a establecer relaciones y a ser más resistentes.

"Apoyar a los jóvenes para que se conviertan en adultos resilientes y con éxito no es sólo ayudar a la próxima generación", afirma Griffin. "Es enseñar a los adultos mayores lo que es importante para esta generación".

Una profesora jubilada pidió a la niña de 6 años de la que es tutora que compartiera sus objetivos. La respuesta la sorprendió

Constance Morton Belsi, una profesora jubilada de 79 años que vive en el centro de Nueva York, quedó encantada desde el primer momento en que conoció a su mentorizada.

"En cuanto nos conectamos a través de Zoom para cada sesión, sentí alegría", dice.

La niña de 6 años de Texas era inteligente y divertida, con opiniones deliciosamente firmes sobre cualquier cosa que quisiera hacer ese día. A veces le enseñaba a Belsi sus collares y pinzas para el pelo. A veces se declaraba sirena. A veces corría a por su mochila y volvía con un montón de poemas para leer.

Pero una vez, la niña parecía más distante que de costumbre. A Belsi se le ocurrió una pregunta que pensó que suscitaría conversación: "¿Cuáles son tus objetivos?".

"Me miró muy seria", dice Belsi. "Normalmente es todo sonrisas y risitas, y me dijo: 'No quiero morir'".

Belsi se quedó estupefacta al oír unas palabras tan sombrías de su alumna, normalmente burbujeante. Pero al oírlas, no tuvo ninguna duda de por qué las había compartido. Las noticias hablaban de un reciente tiroteo en una escuela. Incluso los colegios que no se habían visto directamente afectados por la violencia armada realizaban simulacros para prepararse.

La madre de la niña de 6 años, que había estado sentada a su lado, intervino con unas palabras tranquilizadoras, que Belsi repitió. Y luego, tan rápido como la niña sacó el tema, siguió adelante.

Pero el momento quedó grabado en la memoria de Belsi.

"Me entristeció mucho que obviamente tuviera miedo de algo que la mayoría de los niños de esa edad en una época diferente nunca tendrían que temer", dice.

La profesora jubilada estaba tan conmocionada que compartió la historia con el consejo de mentores de Eldera. Griffin dice que es un ejemplo elocuente del tipo de temas que los mentores aprenden a través de los ojos de los niños.

"El mentor es un apoyo para ... lo que los niños están enfrentando, que es probablemente lo más que cualquier generación ha enfrentado", dice.

Los mentores leen "Harry Potter", aprenden a jugar a videojuegos y utilizan la IA para hacer arte

Los retos a los que se enfrentan las generaciones más jóvenes no son lo único que los mentores aprenden a través de Eldera.

Algunos mentores han formado un club de lectura para empezar a leer libros de Harry Potter, dice Griffin. Muchos también están adquiriendo nuevas habilidades y encontrando nuevas formas de conectar con la tecnología.

"Mi impresión de los videojuegos era muy negativa. ... Que los niños se pasaban el día sentados frente a la pantalla y aislados del resto del mundo. ... Era un error", dice Andrew Weinrich, un neoyorquino de 69 años que se jubiló hace cinco de un trabajo en publicidad de respuesta directa y lleva varios años como voluntario en Eldera.

Pero cuando uno de sus alumnos empezó a compartir su pantalla durante sus llamadas semanales con Zoom, Weinrich descubrió que había algo más en los juegos que antes había descartado.

"Hay todo un mundo ahí fuera que es supereducativo y divertido", dice Weinrich.

Ha ayudado a su alumno a diseñar patrones de tráfico para ciudades, decidir dónde perforar pozos de petróleo y elaborar estrategias para sobrevivir en un asteroide con recursos limitados. Weinrich dice que le ha ayudado a abrir su mente y a conectar a otro nivel con su alumno de 16 años.

Este mes, apenas unas semanas después de jubilarse de la empresa que dirigió durante décadas, la neoyorquina Karen Korman, de 75 años, dejó a un lado sus temores y se registró en Midjourney tras enterarse de que otra mentora utilizaba el programa de IA para hacer obras de arte con su alumno.

"Me mantenía alejada de él. Me parecía muy intimidante", dice Korman. Pero después de probarlo por su cuenta, dice que ahora está deseando utilizarlo durante su próxima sesión con su alumno de 6 años en Washington, DC.

"Estoy muy contenta por las dos", dice, "estamos aprendiendo juntas".

Piensa pedirle a su alumno que le cuente una historia sobre la obra de arte que creen. Aún están conociéndose, dice, después de haber sido emparejadas hace unos meses.

"Espero que sigamos haciendo esto durante varios años", dice, "y que vaya creciendo".

