Cómo la campaña de Biden espera hacer que 2024 sea menos sobre Biden y más sobre un contraste con Trump

O, como algunos de los ayudantes más jóvenes de la campaña de reelección de Biden han estado bromeando sombríamente, se trata de cuándo ir "a tope con Hitler" - cuando los discursos y acciones del principal candidato republicano van tan lejos que el equipo de Biden llega hasta una comparación directa con el líder nazi en lugar de expresar sus ataques diciendo que Trump "lo repitió como un loro".

En opinión de estos asesores, la campaña hasta ahora ha consistido esencialmente en una carrera de Biden contra sí mismo, y ha perdido, con sus índices de aprobación por debajo del 40%, la ansiedad por su edad y la división demócrata por su gestión de la guerra entre Israel y Hamás. Pero ven las próximas semanas de las primarias republicanas como una oportunidad para persuadir a las personas influyentes y a los medios de comunicación para que piensen en la carrera en sus términos.

"Tienes este momento en el primer trimestre en el que él continúa yendo a todo el extremismo MAGA ahora con el fin de apuntalar el apoyo en su propia base", dijo un alto asesor de campaña a CNN sobre Trump, pidiendo el anonimato para discutir la estrategia interna. "Si bien puede tener éxito en ese esfuerzo, si hacemos nuestro trabajo, señalaremos que todo lo que está diciendo es extremo e impopular".

Los ayudantes de campaña de Biden harán eso mientras los ayudantes de la Casa Blanca ultiman el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente, previsto para principios de febrero, con el objetivo de aprovechar su mayor audiencia nacional del año para exponer una agenda que pueda llevar rápidamente a la campaña electoral, incluyendo la protección del Obamacare, la ampliación de los esfuerzos para aliviar la deuda estudiantil y los costes de la vivienda, y medidas fiscales como un impuesto mínimo del 25% para los multimillonarios y cuadruplicar el impuesto sobre la recompra de acciones.

Y aunque aún faltan meses para que Biden haga campaña oficial más allá de los actos de recaudación de fondos, se están planeando actos para llevar convenientemente al presidente a estados disputados para que pronuncie discursos oficiales sobre sus logros.

Pero los aliados demócratas están ansiosos por oír ahora a Biden defenderse mejor a sí mismo y a su segundo mandato. Si se pregunta a muchos congresistas demócratas cuál es la agenda del segundo mandato de Biden, admiten que se quedan perplejos. Suelen insistir en que los demócratas tienen que hablar mejor de lo que han hecho. Algunos apuestan por "terminar el trabajo", el eslogan de la campaña de Biden que incluso él ha abandonado.

Para el representante Steven Horsford, que preside el Caucus Negro del Congreso y fue uno de los primeros partidarios de Biden en la carrera de 2020, parte del discurso tiene que ser hacer que el argumento anti-Trump parezca inmediato y no académico, pero no cree que eso sea suficiente. El demócrata de Nevada se ha reunido con líderes de la Casa Blanca y de la campaña de reelección -incluida la principal asesora de Biden, Anita Dunn- para presionarles a que dejen de usar "Bidenomics", argumentando que la frase está demasiado centrada en el presidente y no en atraer a los votantes.

Horsford dijo que, aunque Biden no tiene una oposición significativa en las primarias, el hecho de que la votación esté a punto de empezar significa que lleva retraso a la hora de exponer una agenda más clara para su segundo mandato: "Es hora de hablar de ello".

Aunque varias personas implicadas cuentan a la CNN que muchas operaciones de campaña siguen atascadas, en la Casa Blanca y en Wilmington, los ayudantes insisten en que los planes entrelazados llevan meses tomando forma. Se oponen a los principales donantes, que se quejaron a los asistentes reunidos en un costoso hotel de Washington a mediados de diciembre de que la campaña no parece tener una estrategia más allá de esperar para responder a Trump, y que no tiene una estrategia en absoluto si otro candidato se hace con la nominación. Y descartan a los muchos defensores y miembros del Congreso que dicen que no pueden precisar detalles concretos sobre la agenda de Biden para un segundo mandato.

Para empezar el año, Biden pasará en Filadelfia el aniversario del atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio estadounidense. Y la vicepresidenta Kamala Harris iniciará una gira nacional hablando del derecho al aborto en Wisconsin el 22 de enero, aniversario de la sentencia Roe contra Wade, en lo que los demócratas creen que será un tema definitorio de la campaña.

Mientras tanto, los líderes de la campaña para inscribir a Biden en las primarias de New Hampshire el 23 de enero -donde optó por no estar en la papeleta debido a una disputa técnica- dicen a CNN que esperan que una cabalgata de demócratas con futuras ambiciones presidenciales empiecen a aparecer en su nombre allí.

Contrastes con Trump y su partido

Si Trump se convierte en el candidato republicano, los ayudantes de Biden dicen que aprovecharán la situación única de un ex presidente que intenta volver a la Casa Blanca poniendo el foco en partes de su historial que creen que los votantes encuentran repulsivas, así como en las promesas que no cumplió en el cargo. La palabra "recibos" sale mucho a relucir. Y si surge otro de los republicanos, Biden y sus ayudantes argumentarán que ese candidato es indistinguible de Trump en la lealtad a lo que al presidente le gusta llamar extremismo republicano MAGA.

"Hay cero distancia entre estas personas en la visión insana y peligrosa del mundo por la que abogan", dijo el asesor principal de la campaña. "Nuestra capacidad para desarrollar un contraste no cambia en función de quién tenga la nominación en este momento".

La torpe respuesta de la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, sobre la esclavitud como causa de la Guerra Civil, argumentan estos ayudantes, es la última demostración de cómo incluso la supuesta principal alternativa a Trump puede ser englobada como otro republicano MAGA.

Aún así, con las encuestas de las primarias convenciendo a los ayudantes de Biden de que Trump es casi seguro que será el nominado, una de las principales prioridades para ellos será instar a los estadounidenses -y en particular a los principales medios de comunicación- a ver 2024, que ya está repleto de fechas legales de Trump derivadas de 91 cargos criminales, no como un "juicio del siglo" y un circo de Trump. En lugar de eso, quieren que la gente vea lo que Biden ha dado en llamar unas elecciones de "punto de inflexión", con visiones claramente diferentes para la presidencia y el futuro ante el país.

"(Trump) consume mucho oxígeno ahora mismo. Pero la mayor parte de ese oxígeno en este momento es sobre lo que está en juego para él - lo que puede o no puede sucederle a Donald Trump, y muy poco sobre cómo eso va a afectar al pueblo estadounidense", dijo el alto asesor de campaña. "Tenemos que asegurarnos de que se trata del daño que va a infligir al pueblo estadounidense".

Aunque los asesores de Biden esperan dedicar algún tiempo a contrastar los caracteres de los candidatos -por ejemplo, señalan el mensaje navideño de Biden citando las Escrituras y la enumeración de Trump de las personas que deberían "pudrirse en el infierno "-, dicen que su enfoque principal no estará en el comportamiento de Trump, sino en su historial como presidente y en lo que dice que hará si vuelve a ser presidente.

Creen que tienen aún más oportunidades de hacer comparaciones punto por punto con el historial de Biden, que ha logrado cosas que Trump dijo que haría, como aprobar una ley bipartidista de infraestructuras que ha puesto en marcha cientos de nuevos proyectos, reducir los precios de los medicamentos y crear empleo.

O están los recortes fiscales de Trump, de los que la campaña de Biden conmemoró el sexto aniversario justo antes de Navidad. "A los estadounidenses se les presentó y vendió una versión de lo que este proyecto de ley podría lograr, y la economía y las familias de clase media recibieron algo muy diferente", dijo Brian Deese, el primer director del Consejo Económico Nacional de Biden, en una llamada con periodistas, añadiendo más tarde que la promesa de que los recortes de impuestos se pagarían por sí mismos era "poco realista en el momento en que se pronunció, y no ha sido lo que ha llegado a pasar."

El vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Bruce Reed, se refirió a actos recientes en los que Biden ha pedido a los asistentes que levanten la mano si creen que el código tributario es justo. De cara a 2024, dijo Reed, Biden "realmente quiere tener un debate nacional sobre la justicia fiscal."

La representante Alexandria Ocasio-Cortez, la principal progresista de Nueva York, dijo que abordar las cuestiones económicas es crucial, pero instó a Biden a no arrinconarse a hablar solo de eso.

"No se trata solo de reducir los costos y abordar la inflación para los estadounidenses de a pie, sino también de tener una visión más amplia sobre el clima, la atención médica", dijo.

Parte de la presión recae sobre Biden, argumentó Ocasio-Cortez, ya que puede señalar acciones que quería pero que el Congreso no ha apoyado para argumentar que los demócratas deberían controlar más escaños en la Cámara de Representantes y el Senado.

"Ahora mismo sigue siendo una gran oportunidad para aclarar, profundizar y también revivir mucho de eso", dijo Ocasio-Cortez a CNN, porque "tenemos que ganar estas elecciones para que suceda."

Joel Benenson -uno de los principales asesores de la campaña de Hillary Clinton en 2016, que no logró que los votantes vieran a Trump como tóxico y fuera de sintonía con los valores estadounidenses- comparó la tarea que tiene por delante la campaña de Biden con escribir una sinfonía que no se desvanezca en el ruido de fondo.

"Desde luego, no quieres soltarlo todo de golpe: quieres crear esta cacofonía de la que él no pueda escapar", dijo Benenson a CNN.

Redactar el Estado de la Unión pensando en la campaña

Las propuestas políticas de cualquier presidente en funciones que se presenta a la reelección tienden a salir de la Casa Blanca. En el caso de Biden, con los mismos asesores principales dirigiendo tanto el Ala Oeste como la campaña, esto es aún más cierto.

Puede que incluso aprueben algunos proyectos de ley, dicen los asesores de Biden, insistiendo en que las inesperadas victorias que obtuvieron en el verano de 2022 podrían servir de modelo para ver cómo la presión de unas elecciones inminentes consigue que el Congreso actúe. Sin embargo, lo más probable es que se dediquen a avergonzar al Congreso por no hacer más, tanto en su agenda más partidista como en la "agenda de unidad" que, según dicen, volverá a estar presente en el Estado de la Unión de este año. Biden pedirá a republicanos y demócratas que actúen por fin en asuntos en los que deberían estar de acuerdo: atajar la crisis del fentanilo, aumentar la ayuda a los veteranos, abordar la salud mental, ampliar la privacidad de los datos y buscar una cura para el cáncer.

Biden también esperará momentos como los del discurso de 2023, cuando consiguió que los republicanos aplaudieran al exigir que no se recortaran Medicare ni la Seguridad Social, o cuando la representante del Partido Republicano de Georgia Marjorie Taylor Greene se levantó con una chaqueta con ribetes blancos de peluche para gritar "¡Mentiroso!". - ambas cosas que, según dijeron después los ayudantes de Biden, no estaban ensayadas, pero que les encantaron por lo mucho que parecían redundar en beneficio del presidente.

Reed, que supervisa gran parte de la agenda de política interior en la Casa Blanca, dijo a CNN que la mentalidad de cara a 2024 es pensar simultáneamente en ejecutar una agenda para el cuarto año y en establecer una agenda para el segundo mandato, a pesar de un mes de enero definido por el estancamiento convergente en el Congreso sobre la provisión de más ayuda a Ucrania e Israel, el tratamiento de la creciente crisis migratoria en la frontera y la prevención de un nuevo cierre del gobierno.

"Tenemos mucho que esperamos conseguir este año, y mucho más que hacer en los años venideros", dijo Reed.

Aunque él y otros miembros de la nómina gubernamental no responderán ni intentarán poner entre paréntesis a Trump directamente, dijo Reed, ciertos acontecimientos y declaraciones de los candidatos republicanos seguirán impulsando las respuestas y propuestas oficiales de Biden.

"El presidente seguirá demostrando que es el presidente para todos los estadounidenses, y seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para unir al país y restaurar el alma del país", dijo Reed. "Eso significa enfrentarse a las políticas extremas divisorias, así como a la retórica divisoria y llena de odio".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com