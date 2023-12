Cómo hablar como un profesor de guardería puede salvar su reunión navideña

"No, gracias, tía Tracy. En la cena nos ocupamos de nuestro plato", dijo Arielle Fodor en su vídeo de TikTok en su cuenta, Mrs. Frazzled. "Nunca está bien hacer comentarios sobre la apariencia de alguien o sobre lo que está comiendo".

Fodor es una antigua profesora de guardería en Los Ángeles que ahora hace contenidos sobre cómo las estrategias que ha perfeccionado gracias a su formación en desarrollo infantil pueden aplicarse en el ámbito de los adultos, ya sea en un debate presidencial en el que los candidatos necesitan aprender que deben hablar de uno en uno o en una cena familiar en la que alguien se molesta por los diferentes pronombres.

Es una comedia y el tono es irónico, pero los principios que utilizó en su clase se aplican a menudo, dijo Fodor.

"Nuestro objetivo es ser exigentes en el aula", afirma. Y eso significa centrarse en establecer relaciones e intentar que los alumnos cumplan sus altas expectativas. Pero también vas a apoyarles para que cumplan esas altas expectativas. No se les va a dejar tirados.

Puede que sus palabras sean diferentes, pero enfocar estas vacaciones como si fuera un profesor de guardería puede ayudarle a establecer y defender sus límites a la vez que mantiene un ambiente cálido y positivo.

Establecer límites puede parecer el comienzo de una pelea, pero es sólo una forma de comunicar cuáles son tus necesidades y con qué estás de acuerdo, dijo Kami Orange, una entrenadora de límites con sede en el sur de Utah, en un artículo anterior de CNN.

Los adultos no son más que niños mayores

Por supuesto, no utilizarías el mismo tono para comunicar tus límites a un adulto que a un niño, pero se aplican muchas de las mismas filosofías, dice Fodor.

"Cuanto más tiempo he pasado aprendiendo sobre el desarrollo infantil, más me he dado cuenta de que los adultos no son más que niños mayores", afirma.

Eso no significa que tu primo competitivo o tu tío criticón no sean responsables de lo que dicen. Simplemente, puede que te ayude a enmarcar de otro modo algunas de las cosas hirientes que dicen, afirma Fodor.

"Todos somos niños adultos que buscamos lo mismo. Y muchas de las formas en que los adultos se relacionan o dicen las cosas no son muy útiles, y a veces resultan hirientes", añade.

Para hacer frente al dolor, intenta ser amable, utilizando frases en las que aparezca el "yo", como "No puedo hablar de este tema cuando nos reunimos porque me siento incómodo". De este modo, tu respuesta sonará menos acusatoria, según explicaba la doctora Roseann Capanna-Hodge, psicóloga afincada en Connecticut, en un artículo anterior de la CNN.

Y tu enfoque de "profesor de guardería" puede empezar antes de que lo haga la reunión con una conversación sobre los temas con los que te sientes cómodo y aquellos de los que te gustaría mantenerte alejado, añadió.

Conectar antes de corregir

Puede que lo que digas no sea lo más importante, afirma Fodor.

"Se trata menos de cómo hablas y más de cómo escuchas", añadió.

Fodor explicó que los educadores lo llaman "conectar antes de corregir", y consiste en hacer que alguien se sienta comprendido o atendido antes de corregir su comportamiento.

"No es un método de apaciguamiento. No se trata de decir que está bien que hayas dicho eso", explica Fodor. "Es algo así como: 'Entiendo que te hayan educado así o que tengas X perspectiva. Sin embargo, esto no es aceptable", dijo.

Pero eso no significa que pueda hacerlo siempre a la perfección en su propia vida y en sus círculos sociales.

"Me resulta difícil ir más despacio... porque encuentro algo tan atroz que pienso: 'Ahora mismo no puedo relacionarme contigo'. No quiero ni ocuparme de ello", afirma Fodor. "Pero he tenido conversaciones realmente fructíferas cuando soy capaz de mantener un límite y educar en el mismo momento".

Si tienes problemas para mantener ese límite o una interacción va a ser demasiado hiriente, siempre puedes marcharte, dijo Orange.

"A veces, retirarse físicamente de una situación es el mejor límite", afirma.

No tiene por qué ser una explosión; incluso puedes decidir de antemano inventar una excusa que te permita marcharte cuando la situación deje de ser divertida, añade Orange. Tal vez os paséis por casa de un amigo a tomar el postre, los niños tengan que acostarse pronto o haya que dar de cenar al gato antes de que se haga demasiado tarde... Cualquiera de estas cosas ayudaría a establecer las expectativas a la hora de marcharse.

"Las vacaciones tienen que ver con la conexión, y si esa conexión es horrible, no tiene por qué producirse", afirma Capanna-Hodge.

Alejarse para descansar también es algo que funciona en el aula de preescolar, dijo Fodor.

"Si un niño está emocionalmente desregulado o tiene un 'gran sentimiento' de algún tipo, puede ser realmente útil para restablecer y volver a visitar", dijo.

"Incluso como adultos, sabemos que es difícil tener una discusión productiva con otra persona si estamos frustrados o con problemas emocionales".

