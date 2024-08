¿Cómo dejan de fumar?

El programa anónimo comienza con este mensaje: “¿Listo para dejarlo? Envía la fecha en que quieres dejarlo para recibir consejos diarios unas semanas antes y después de tu fecha de abandono”.

Entre los adolescentes con un historial de vapeo, aquellos que participaron en un programa de mensajes de texto sin precedentes llamado This is Quitting fueron un 35% más propensos a reportar que habían dejado de vapear después de siete meses en comparación con los adolescentes que no participaron en el programa, según un estudio publicado el miércoles en la revista médica JAMA.

This is Quitting fue desarrollado por Truth Initiative, una organización sin fines de lucro centrada en poner fin al uso del tabaco, como un programa gratuito y anónimo de mensajes de texto para ayudar a los jóvenes a dejar de vapear. Antes de este estudio —que financió Truth Initiative— no había datos disponibles sobre cómo ayudar a los adolescentes a dejar de vapear, según los investigadores.

“Este es el primer estudio que demuestra la efectividad de cualquier programa para dejar de vapear para adolescentes. También es un programa que ha sido utilizado por más de 780.000 jóvenes en todo el país desde que Truth Initiative lo lanzó en 2019”, dijo la doctora Amanda Graham, jefa médica de Truth Initiative y principal investigadora del estudio, en un correo electrónico.

“Este estudio es el primero que muestra la efectividad de una intervención digital para ayudar a los jóvenes a liberarse de los cigarrillos electrónicos”, dijo. “La intervención por mensaje de texto les ayudó a construir confianza para superar la adicción al nicotina y aprender habilidades de cambio de comportamiento poderosas que pueden llevar con ellos para toda la vida”.

Los cigarrillos electrónicos son el producto de tabaco más utilizado entre los adolescentes.

El Estudio Nacional de Tabaco entre Jóvenes de 2023, publicado en noviembre por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., encontró que unos 2,1 millones de estudiantes de secundaria y preparatoria eran usuarios de cigarrillos electrónicos.

Cómo funciona el programa

El nuevo estudio incluyó a más de 1.500 adolescentes en Estados Unidos, de 13 a 17 años, que informaron haber vapeado en los últimos 30 días, con muchos de ellos —aproximadamente el 76%— informando que vapean dentro de los primeros 30 minutos después de despertarse, una señal de dependencia de la nicotina.

La mayoría de los participantes del estudio, aproximadamente el 87%, informaron haber intentado dejarlo en el último año, y aproximadamente el 94% informaron sentirse algo o muy adictos al vapeo.

Los participantes del ensayo fueron reclutados a través de anuncios en las redes sociales, incluyendo Instagram, Facebook y Snapchat. De octubre de 2021 a octubre de 2023, aproximadamente la mitad de los participantes fueron asignados al azar al programa de mensajes de texto This is Quitting.

El programa de mensajes de texto incluyó mensajes diseñados para construir confianza y habilidades para dejarlo, incluyendo estrategias cognitivas y conductuales, capacitación en mindfulness, capacitación en respiración, consejos de autocuidado, apoyo social, información sobre medicamentos para dejar de fumar y cómo llegar a la línea de texto de crisis.

Algunos de los mensajes de texto en el programa incluyen: “Beber algo frío - agua, bebida deportiva, té helado, leche - puede ayudar cuando surge un antojo. Puedes responder COPE siempre”. o “¡Tú puedes! Es posible que desees evitar a las personas, lugares o cosas que te hagan querer usar tu vape hoy (si es posible). Envíe COPE o ESTRÉS si lo necesita”. Los mensajes también incluyen consejos de otros jóvenes que también están dejando de vapear.

Se animó a los participantes a establecer una fecha de abandono y se les preguntó sobre su comportamiento de vapeo a través de evaluaciones por mensaje de texto de seguimiento.

Los otros participantes del estudio, que no fueron puestos en el programa, recibieron solo las evaluaciones por mensaje de texto de seguimiento. Esos mensajes de evaluación incluían mensajes como “¿Cómo va el abandono?” o “¿Has reducido cuánto vapeas nicotina en las últimas 2 semanas?”.

También había un grupo de “lista de espera” que no recibió mensajes de texto a través del programa This is Quitting ni los mensajes de evaluación solo de seguimiento.

Los investigadores —de Truth Initiative y la Universidad Brown— encontraron que después de que habían pasado siete meses, aproximadamente el 38% de los participantes en el programa This is Quitting informaron no haber vapeado en los últimos 30 días, en comparación con el 28% del grupo de evaluación solo.

Lo destacable es la diversidad demográfica de los jóvenes que participaron, lo cual es muy representativo de este grupo de edad y de aquellos que utilizan cigarrillos electrónicos. Así lo escribió Krishnan-Sarin, quien no participó en el nuevo estudio pero ha estado siguiendo la investigación publicada por la Iniciativa de la Verdad.

Por ejemplo, aproximadamente el 43% de los participantes del estudio eran adolescentes LGBTQ+, y la investigación sugiere que los jóvenes LGBTQ+ fuman y vapen con una mayor prevalencia que sus pares no LGBTQ+.

“No hay muchas, si es que hay alguna, intervenciones validadas para el cese del vaping en jóvenes. Por lo tanto, programas como este son críticos para apoyar a los jóvenes en sus esfuerzos para dejar de vapear”, dijo Krishnan-Sarin. “Recomendaría este tipo de programa a los jóvenes que quieran dejar de vapear. Muchos colegios utilizan medidas punitivas para abordar el vaping, las cuales se sabe que no son efectivas”.

El nuevo estudio es importante porque hay pocos programas de cesación de cigarrillos electrónicos que sean gratuitos y accesibles para los adolescentes, escribió la Dra. Bonnie Halpern-Felsher, psicóloga del desarrollo en la Universidad de Stanford, en un editorial publicado junto al estudio en JAMA.

Además, señaló que también hay una “falta de estudios” sobre los efectos y la dosificación de la terapia de reemplazo de nicotina, o NRT, para los adolescentes como forma de ayudarlos a dejar de vapear. La terapia de reemplazo de nicotina es la familia de medicamentos utilizados para ayudar a los adultos a dejar de usar nicotina, incluyendo parches, gomas o caramelos sin receta o inhaladores o aerosoles con receta.

“Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. no ha aprobado la NRT para nadie menor de 18 años (aunque muchos profesionales de la salud prescriben NRT para adolescentes, como se recomienda por la Academia Americana de Pediatría). Por lo tanto, es fundamental que se desarrollen, evalúen e implementen programas de cesación de cigarrillos electrónicos enfocados en los adolescentes”, escribió Halpern-Felsher.

“La necesidad de programas de prevención y cesación de cigarrillos electrónicos basados en evidencia que sean accesibles y fáciles para los adolescentes de usar, y que brinden a los adolescentes información y apoyo apropiados para su desarrollo, es grande”, dijo. “This is Quitting es uno de esos programas efectivos, demostrando que los programas de cesación basados en evidencia para los adolescentes pueden y deben implementarse y divulgarse ampliamente para abordar el uso de cigarrillos electrónicos en los adolescentes”.

