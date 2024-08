Tabla de Contenidos

¿Cómo reconozco si alguien se está ahogando?

¿Cómo puedo ayudar como nadador?

¿Qué hacer si la persona ha sido llevada a la orilla?

¿Cómo puedo prevenir accidentes por ahogamiento?

- Cómo ayudar a una persona que se ahoga

En los calurosos días de verano, muchas personas se refrescan en lagos y ríos, pero a menudo los viajes de natación terminan trágicamente. Al menos 378 personas se ahogaron en Alemania en 2023, según la Asociación Alemana de Salvamento (DLRG). La mayoría de las víctimas de ahogamiento son hombres. No solo los no nadadores corren peligro. Sobreestimar sus habilidades, beber alcohol o experimentar mareos repentinos pueden hacer que el agua sea peligrosa. Cuando la gente se ahoga, no se ve como en las películas de Hollywood.

¿Cómo reconozco si alguien se está ahogando?

"El ahogamiento a menudo no se parece al ahogamiento. La gente nada normalmente y luego desaparece de repente", dice Horst Auer de la Asociación Alemana de Salvamento de Baviera (DLRG) a "Radiodifusión de Baviera". Las personas que se ahogan no gritan pidiendo ayuda ni agitan los brazos salvajemente. Les falta fuerza. Las personas que se ahogan solo pueden mantenerse a flote durante 20 a 60 segundos antes de que su fuerza se agote por completo y se hundan, según el grupo local DLRG de Ubstadt-Weiher.

Síntomas de ahogamiento:

La cabeza se sumerge repetidamente bajo el agua

La boca está a nivel del agua y con frecuencia por debajo de ella

Los brazos están extendidos a los lados y reman impotentes

Las piernas no se usan

La respiración es rápida

La persona se mueve en su lugar

El cabello cuelga sobre los ojos y la frente y no se aparta

La mirada es vacía y desenfocada, o los ojos están cerrados

¿Cómo puedo ayudar como nadador?

Si sospecha que alguien está en peligro en el agua, llame al servicio de emergencias inmediatamente al número 112. También informe a los socorristas locales lo antes posible. Note la ubicación en el agua y describa la ubicación lo más detalladamente posible a los rescatistas.

Los nadadores pueden lanzar objetos flotantes como un chaleco salvavidas o un anillo de rescate a la persona que se ahoga. Lanzar una toalla o ropa al agua también puede ser útil, para que los servicios de rescate puedan encontrar a la persona que se ahoga más fácilmente en agua corriente. También puede hablar con la persona que se ahoga y tratar de tranquilizarla.

Solo los nadadores experimentados deben rescatar a personas que se ahogan. Un distintivo de natación no es suficiente. "La regla básica es: Su propio peligro debe estar excluido", dice Horst Auer de DLRG Baviera a "Radiodifusión de Baviera". "Intente tranquilizar a la persona primero y luego llévela a la orilla", continúa Auer. El riesgo de que la persona que se ahoga se agarre al rescatista y la arrastre bajo el agua es grande de lo contrario. Al nadar de regreso a tierra, es importante mantener la cabeza de la persona rescatada por encima del agua.

Los socorristas dominan diversas técnicas para sacar a las personas que se ahogan del agua. Los agarres más simples también pueden ser utilizados por personas no capacitadas: en el agarre de la cabeza, los rescatistas agarran la cabeza de la persona que se ahoga por detrás con ambas manos, sin presionar el cuello. En el agarre de la axila, los rescatistas agarran por debajo de las axilas por detrás. Ambos están en posición de espalda. Esto solo funciona si los rescatistas son buenos nadadores de espalda y la persona que se ahoga está tranquila.

Revisar el estado de conciencia: Golpecito y sacudir suavemente los hombros.Revisar la respiración: Extienda la cabeza, escuche, mire y sienta durante unos 10 segundos.La respiración es normal: Coloque a la persona en posición de recuperación. Monitoree la respiración hasta que llegue el servicio de emergencias. Cubra a la persona con una manta para prevenir hipotermia en temperaturas exteriores frías. Proteja del sol directo en temperaturas cálidas.No hay respiración: Comience la RCP de inmediato, realizando compresiones torácicas y respiraciones de rescate. Repita hasta que llegue el servicio de emergencias o la persona muestre signos de vida.

¿Cómo puedo prevenir accidentes por ahogamiento?

La mayoría de las personas se ahogan en Alemania en ríos, canales y lagos porque se subestima la corriente del agua. "De cara a la temporada de baño próxima, la DLRG aconseja evitar estos aguas y pasar el tiempo libre en zonas de baño supervisadas", advirtió Ute Vogt, Presidenta de la DLRG, al presentar las estadísticas de ahogamientos de 2023.

Los nadadores deben evitar sobreestimar sus habilidades. Aquellos que quieran nadar deben abstenerse de alcohol y otras drogas antes de entrar en el agua. Si se siente incómodo o comienza a sentir frío, salga del agua. No nade distancias largas solo. Y: Los padres no deben dejar a sus hijos fuera de su vista - las alas de natación no protegen contra el ahogamiento.

