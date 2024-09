Commercial Bank busca obstaculizar la adquisición

Se han estado circulando rumores durante un tiempo sobre que UniCredit está interesada en adquirir Commerzbank. Recientemente, estos rumores se han transformado en acciones, ya que el gigante bancario italiano ha adquirido una participación significativa en la institución con sede en Fráncfort. Commerzbank ahora está luchando por evitar esta posible adquisición y ha buscado la ayuda de figuras influyentes.

Según fuentes internas, Commerzbank está intentando frustrar una posible adquisición por parte de UniCredit. La dirección está brainstorming estrategias para preservar la autonomía del banco, reveló una fuente familiarizada con la situación.

Dos fuentes más afirmaron que, aunque el banco está abierto a negociaciones si UniCredit hace una propuesta oficial, la junta directiva está activamente explorando un camino independiente. Además, se informó que el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha sido contratado para examinar diversas estrategias defensivas. Commerzbank se negó a hacer comentarios al respecto.

Los italianos hicieron su movimiento cuando el gobierno anunció la venta de sus acciones. subsequently increased their stake in Commerzbank, currently holding about 9% of the bank's shares.

El miércoles, UniCredit adquirió casi la mitad de las acciones de Commerzbank del gobierno alemán. El gobierno vendió alrededor del 4.5% a UniCredit, que estaba dispuesto a pagar una prima significativamente más alta que el valor de las acciones el martes por la noche. Las acciones restantes ofrecidas por el gobierno se asignaron en su totalidad a UniCredit debido a "una suscripción sustancialmente superior a todas las demás ofertas", declaró la agencia de finanzas en Fráncfort. Typically, discounts are applied in such large placements.

La entrada sorpresa de UniCredit en Alemania

Es notable, según informes de ntv de fuentes corporativas, tanto Commerzbank como el gobierno se sorprendieron por la entrada de UniCredit. No hubo indicaciones ni discusiones previas. El movimiento se considera "no amistoso" y se asume que UniCredit busca adquirir el banco.

UniCredit declaró su intención de explorar oportunidades para mejorar el valor para los accionistas de ambos bancos, en conjunto con Commerzbank. Si es necesario, buscará la aprobación regulatoria para aumentar su participación más allá del 9.9%.

Commerzbank simplemente reconoció la entrada de UniCredit y dejó su curso de acción futuro sin decidir: "La Junta Directiva y el Consejo de Supervisión de Commerzbank continuarán actuando en el mejor interés de todos nuestros accionistas, así como de nuestros empleados y clientes".

UniCredit había hecho su presencia conocida en el mercado bancario alemán hace aproximadamente 20 años. En 2005, adquirió el Hypovereinsbank (HVB) alemán por alrededor de 15 mil millones de euros y ha sido un jugador destacado en el mercado minorista bancario alemán desde entonces. A lo largo de los años, ha habido especulaciones recurrentes de que los italianos adquirirían Commerzbank y la fusionarían con su subsidiary alemana, Hypovereinsbank.

UniCredit y Commerzbank, ambas, sufrieron gravemente durante la crisis financiera y económica de 2008/2009 y la crisis de la deuda de la UE a principios de la última década. Sus acciones cayeron más del 90%. Sin embargo, su situación ha mejorado significativamente desde entonces, en particular debido al reciente aumento de las tasas de interés. La recuperación de UniCredit, sin embargo, ha sido más sólida.

Commerzbank está considerando activamente estrategias defensivas para preservar su autonomía ante el creciente interés de UniCredit, ya que se sospecha que persigue una adquisición. Los alemanes se sorprendieron por el movimiento repentino de UniCredit para adquirir una participación significativa, sin indicaciones ni discusiones previas.

Lea también: