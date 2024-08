- Comienzo del proyecto de recuperación de municiones del fondo marino por Lemke

A mediados de septiembre se inicia el primer intento de levantar municiones históricas del Mar Báltico. En una reunión con empresas del sector de gestión de residuos en Berlín, la Ministra Federal de Medio Ambiente Steffi Lemke (Partido Verde) anunció esta noticia. Mencionó que los primeros fragmentos de municiones obsoletas serán recuperados en breve en la Bahía de Lübeck. Según se informó, la primera fase será liderada por Seascape Enterprises.

Más de 1.6 millones de toneladas de municiones antiguas sumergidas en el fondo del mar

Lemke reveló que más de 1.6 millones de toneladas de municiones obsoletas después de la Segunda Guerra Mundial yacen en el lecho marino de los mares Báltico y del Norte de Alemania. A partir de 2026, se comenzará a eliminar sistemáticamente estas municiones. El proceso de licitación para el diseño y construcción de la plataforma de eliminación futura ha comenzado. La ministra de medio ambiente destacó que, a nivel mundial, por primera vez se eliminarán restos de municiones en gran escala en el mar utilizando una plataforma de este tipo. El gobierno federal destinará 100 millones de euros para este fin.

Las recuperaciones de prueba buscan recopilar datos sobre el estado de los explosivos recuperados. Las operaciones preliminares tuvieron lugar en julio de este año. Las conclusiones de las futuras recuperaciones informarán el desarrollo de la instalación de eliminación planeada.

Riesgos para la salud también para los seres humanos

El gobierno alemán había prometido en su acuerdo de coalición lanzar un programa inmediato para facilitar la eliminación de armamentos y armas químicas de los mares Báltico y del Norte. Lemke confirmó este compromiso, destacando su importancia para la salud humana.

Los científicos señalaron en 2019 que el TNT y sus compuestos derivados estaban filtrándose desde las municiones en descomposición, dijo Lemke. "Durante mucho tiempo se supo que las municiones representan peligros para los pescadores, el transporte marítimo y el turismo. Sin embargo, la amenaza para la vida marina y la salud humana significa una nueva dimensión", enfatizó el ministro.

Los restos de municiones constituyen "una carga significativa". Cuanto más tiempo permanezcan sumergidos en el lecho marino, más peligrosos serán para las formas de vida acuáticas, explicó Lemke. El ministro de Medio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, había destacado Recently the urgency of the removal in March. According to his reports, aproximadamente 18,000 dispositivos explosivos significativos se estaban deteriorando en Kolberger Heide, Mar Báltico cerca de Kiel.

Las recuperaciones piloto se centrarán inicialmente en Haffkrug y Pelzerhaken Nord, según el ministerio de Lemke. A mediados de octubre, la empresa contratada recuperará municiones de Pelzerhaken West a título de prueba. Sin embargo, aún no se ha concedido un contrato de recuperación en Großklützhöved, mar costero de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, según Lemke. El ministerio espera que se conceda el contrato el próximo año.

