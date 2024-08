Establecimiento Educativo Conocido como Escuela Forest Creek - Comienza otra audiencia para el caso de violencia escolar

Tras un hiato de nueve meses desde la trágica tragedia escolar en Offenburg, otro adolescente enfrentará un juicio el jueves (10:00 AM). El joven de 16 años es acusado de no haber informado sobre actividades criminales potenciales. Para proteger la privacidad de los menores, el tribunal no ha revelado más detalles ni información sobre sus vínculos con el agresor previamente condenado. El juicio tendrá lugar en el sector juvenil, con el público y la prensa excluidos, según anunció el tribunal de distrito de Offenburg. El "Mittelbadische Presse" había informado anteriormente de esto.

El mismo tribunal de distrito había impuesto una condena juvenil de ocho años y nueve meses en julio a otro joven de 16 años por homicidio y tentativa de incendio. El público y la prensa no pudieron asistir al juicio. La sentencia es provisional, ya que se ha informado de que la defensa ha presentado un recurso.

La pérdida de un estudiante en la única escuela pedagógica Waldbach en noviembre del año pasado conmovió a toda la nación, no solo en Baden-Württemberg, con tristeza e incredulidad. El tribunal de menores dictaminó en julio que el acusado había ingresado a la escuela con una pistola, municiones y un dispositivo incendiario casero. Graves lesiones a un compañero de clase de 15 años, quien finalmente falleció en el hospital.

