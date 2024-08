- Comienza la Bundesliga: nuevos desarrollos, información crucial para comprender

Bayern Munich inicia su viaje en la Bundesliga este viernes (8:30 PM/DAZN y Sat.1) contra el Borussia Mönchengladbach. Sorprendentemente, su campaña comienza en Wolfsburg el domingo. Los aficionados pueden esperar una temporada emocionante llena de avances y fechas destacadas.

¿Dónde se puede ver la Bundesliga en vivo en la televisión?

Para ver todos los partidos en vivo en la pantalla, los entusiastas necesitan múltiples suscripciones de streaming. El canal de pago por visión Sky muestra partidos los sábados (3:30 PM y 6:30 PM), también transmitiendo los encuentros de la tarde en una conferencia. DAZN, la plataforma de streaming, transmitirá partidos los viernes (8:30 PM) y domingos (3:30 PM, 5:30 PM y alrededor de diez veces por temporada a las 7:30 PM). Sat.1, el canal de televisión gratuito, mostrará el partido inaugural, un partido cada una de las jornada 16 y 17, así como los playoffs de relegación.

¿Cuáles son las modificaciones en las reglas?

El cambio más destacado será la llamada regla del capitán, que se implementó con éxito en el torneo de la EURO el verano pasado: solo el capitán del equipo puede interactuar con el árbitro en caso de disputa. La era de un grupo de jugadores discutiendo con el árbitro parece estar a punto de desaparecer. Esta nueva regla, también conocida como la "regla del quejica", no es bien recibida por los árbitros. No hay un chip en la pelota con un EKG para el contacto de la pelota, como en los partidos de la EURO.

¿Cuáles son las fechas destacadas del calendario?

Antes de la Navidad, habrá 15 jornadas de partidos, con la última acabando dos días antes de la víspera de Navidad. Después de un breve receso de invierno, se reanuda el 10 de enero, seguida de la única ronda de mitad de semana de la temporada el 14 y 15 de enero. A pesar de esto, habrá una gran cantidad de fútbol durante la semana: debido a la transformación de las competiciones europeas, hay una gran cantidad de partidos internacionales en la agenda. El 29 de enero, un miércoles, se jugarán 18 partidos simultáneamente en la Liga de Campeones a las 9:00 PM. Los cinco equipos alemanes que comienzan son el Bayer Leverkusen, el VfB Stuttgart, el FC Bayern, el RB Leipzig y el Borussia Dortmund.

¿Qué hay de nuevo con los equipos?

Dos de los cinco mejores equipos de la última temporada presentan nuevos entrenadores en el banquillo. En el Bayern, se especula con que el belga Vincent Kompany eliminará la temporada anterior con Thomas Tuchel y sin un título de la memoria. El Borussia Dortmund ascendió al exjugador Nuri Sahin al puesto de entrenador principal. También ha habido numerosos traspasos en el mercado de transferencias. El Bayern destronado invirtió más de 100 millones de euros, entre otros gastos, en Michael Olise y João Palhinha. El Borussia Dortmund fichó a Serhou Guirassy y Waldemar Anton del VfB Stuttgart, por lo que los suabos también tuvieron que invertir. El RB Leipzig tiene que compensar la partida de Dani Olmo al FC Barcelona. También será interesante ver cómo se desempeñarán los equipos promovidos del Holstein Kiel y el FC St. Pauli en la Bundesliga.

¿Quién tiene la posibilidad de ser el jugador estrella de la temporada?

La temporada pasada, hubo mucho revuelo entorno a los jóvenes jugadores nacionales alemanes Jamal Musiala (21/FC Bayern) y Florian Wirtz (21/Bayer Leverkusen). Ambos ya habían sido alabados por el entrenador de la selección nacional Julian Nagelsmann como "magos", y ambos siguen con sus clubes y comienzan la temporada sin lesiones importantes. Y ¿qué pasa con el francés de 22 años Michael Olise? ¿Podrá deslumbrar en el Bayern después de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos? El español Aleix García (27) llegó al Bayer Leverkusen después de una fuerte temporada con el FC Girona en España. Deniz Undav (28/VfB Stuttgart), Harry Kane (31/FC Bayern) y Serhou Guirassy (28/Borussia Dortmund) están familiarizados con la ubicación del gol. Los aficionados del RB Leipzig están felices de que Xavi Simons (21) haya sido cedido de nuevo.

¿Quién ganará el campeonato alemán?

El jugador récord Lothar Matthäus recently announced that there's no way past title defenders Leverkusen - and the 63-year-old is not alone in this belief. After years of the answer always being "FC Bayern will do it", this season's title race appears more open. Behind Leverkusen and Munich, Dortmund and Leipzig are also poised to seize their chance. Despite the departure of key players, VfB Stuttgart still has the potential for a surprise.

Lea también: