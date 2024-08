- Comienza el juicio de un cuerpo desmembrado en Nordhorn

Después del descubrimiento de un cuerpo descuartizado en un canal en Nordhorn, un sospechoso enfrenta un juicio en la Corte Regional de Osnabrück por cargos de homicidio. El hombre de 55 años es acusado de haber causado lesiones fatales a un hombre de 51 años con violencia extrema en febrero. La pareja del acusado, una mujer de 49 años, también enfrenta un juicio. Se le acusa, entre otras cosas, de haber colaborado en el descuartizamiento del cuerpo.

Según la acusación de la Fiscalía, el incidente tuvo lugar el 9 de febrero en el departamento del acusado ucraniano. En un estado de embriaguez, discutió con la víctima posterior, un hombre de 51 años.

Entre otras cosas, golpeó al también ebrio hombre de 51 años múltiples veces con una botella de vodka, causando lesiones graves en la cabeza y el tórax. Se dice que el fondo de la disputa fue la sospecha del acusado de que el hombre de 51 años había acosado a su pareja.

Juntos, supuestamente descuartizaron el cuerpo utilizando una esmeriladora angular y arrojaron los trozos, envueltos en varias bolsas y paños, al canal Ems-Vechte en Nordhorn. Debido al estado del cuerpo, el médico forense no pudo determinar la causa exacta de la muerte, según el fiscal.

En la primera jornada del juicio, los testigos incluyeron a las personas que encontraron los trozos del cuerpo y a los oficiales de policía que fueron los primeros en llegar al lugar. Un hombre de 28 años y su padre de 53 años encontraron las bolsas que contenían los trozos del cuerpo y una pierna inferior el 17 de febrero.

Inicialmente pensaron que eran basura. El hombre de 28 años dijo que había llevado su auto a un taller cercano y, mientras esperaba, habían salido a caminar por el canal. Vio las bolsas en el agua y pensó que alguien había tirado basura en el canal. Como él y su padre son pescadores, querían sacar la supuesta basura del agua.

Cuando el padre abrió un objeto largo y cosido, una pierna inferior con dedos cayó. Luego llamó a la policía.

El padre de 53 años describió cómo quería ver el lugar del canal con su hijo porque iba a pescar carpas pronto y estaba buscando un lugar adecuado. Las bolsas cerca de la orilla ya eran visibles desde la distancia. Su primer pensamiento fue que alguien había desecho su basura allí - lo que happens quite often in waters. Su hijo sacó un objeto que parecía un calcetín de mujer del agua y dijo que parecía raro, pensó que era carne. "Ya podía ver que era una pierna", dijo el hombre de 53 años. Inmediatamente envió a su nuera con los dos pequeños niños y esperó a la policía con su hijo.

La corte ha programado diez días de juicio hasta principios de noviembre. Ambos acusados han declarado a través de sus abogados que desean hacer una declaración durante el juicio principal.

