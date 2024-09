- Comienza el evento de la industria naval <unk> información sobre los desarrollos actuales de la industria

Antes de la feria marítima SMM en Hamburgo, la asociación alemana de la industria naval emite una advertencia sobre un posible punto de inflexión. Europa ha estado perdiendo su cuota en la construcción naval durante años y ya ha perdido una parte significativa de su industria, según la Asociación de Constructores Navales y Ingenieros Navales de Alemania (VSM). La industria debe mantenerse competitiva para conservar su expertise en Europa.

Se necesita una solución a largo plazo a nivel europeo, según la VSM. Se refieren a una propuesta de 1997 de la Comisión Europea que sugería vincular incentivos fiscales y garantías estatales con los barcos construidos en Europa.

La feria SMM, que se centra en la construcción naval, maquinaria y tecnología maritime, es el evento líder a nivel global para la industria maritime, según los organizadores. Se espera que más de 2.000 expositores y 40.000 visitantes asistan a Hamburgo de martes a viernes.

¿Cómo está el mercado?

A pesar de la advertencia de la VSM, la utilización de la mayoría de las empresas alemanas es actualmente alta. En 2021, el valor de los nuevos pedidos en la construcción naval marítima fue de aproximadamente 2.600 millones de euros, según el informe anual de la asociación. Esto representa un aumento significativo de alrededor del 172% en comparación con el año anterior. Los barcos de crucero, yates y barcos mercantes están incluidos en la construcción naval marítima. El sector de construcción naval interior también experimentó un aumento considerable.

Además, los precios mundiales de los nuevos barcos, que anteriormente eran bajos, han vuelto a aumentar. La VSM espera que esta tendencia continúe porque los armadores necesitan modernizar su flota para cumplir con las regulaciones ambientales. Los precios bajos eran un problema porque los altos costos energéticos no siempre podían ser transferidos a los clientes.

¿Cuál es el estado de ánimo en las empresas?

El sindicato IG Metall Coast realiza encuestas anuales a los consejos de obra de astilleros y proveedores. Los resultados actuales muestran una mejora en comparación con el año pasado: más de una tercera parte de las empresas espera que su situación de pedidos mejore en los próximos dos años. Solo una de cada diez empresas espera una deterioro.

¿Qué papel juega la construcción naval alemana a nivel mundial?

En el importante ámbito de la construcción de barcos mercantes como barcos portacontenedores, Alemania juega un papel mínimo. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la participación de Alemania en la producción el año pasado fue del 0,45%. Otros países europeos están en un nivel similar.

La mayoría de los barcos se construyen en Asia. Según las cifras de la asociación europea de construcción naval Sea Europe, más del 80% de todos los pedidos por valor fueron a China y Corea del Sur el año pasado. Japón también es un lugar importante. Los precios son el factor que más influye en la decisión de los pedidos.

En 2006, la industria nacional recibió muchos pedidos para barcos de carga en el sector civil. Desde entonces, los astilleros se han especializado principalmente en segmentos de alta tecnología. En la construcción de barcos de crucero, Alemania Recently was in second place worldwide - behind Italy. Between 2011 and 2021, la participación de Alemania en la producción de barcos de crucero fue del 29,1%, según un análisis de la OCDE. Los yates también se construyen con éxito en Alemania.

¿Cuán importantes son los astilleros para la economía nacional?

La VSM reporta que alrededor de 60 astilleros emplearon aproximadamente a 16.700 personas y generaron una facturación de 6.700 millones de euros el año pasado. Sin embargo, la industria privada es mucho más importante de lo que sugieren las cifras. Un estudio encargado por el Ministerio Federal de Economía y Tecnología encontró que 100 empleos en la construcción naval aseguran 380 empleos en total. Esto se debe a que los astilleros trabajan con proveedores que, a su vez, encargan a otras empresas.

La industria de proveedores para la construcción naval y offshore emplea a alrededor de 63.000 personas y logró una facturación de alrededor de 11.300 millones de euros el año pasado, según la Federación de Ingeniería Alemana. El lugar más importante es Baden-Württemberg, donde las empresas contabilizaron el 27% de la facturación. Le sigue Baviera (20%) y Renania del Norte-Westfalia (11%). Las cifras muestran que la construcción naval no es importante solo en los estados federales costeros.

¿Quiénes son los mayores empleadores?

Según una encuesta de IG Metall, la mayoría de los empleados trabaja para tres grupos de astilleros. Meyer Neptun, que se especializa en barcos de crucero, tiene alrededor de 4.170 empleados. Este grupo también incluye el struggling Meyer Werft. En segundo lugar está Thyssenkrupp Marine Systems de Kiel con alrededor de 4.030 empleados. El subsidiary de Thyssenkrupp se dedica a la construcción naval naval y afirma ser el líder mundial en la construcción de submarinos convencionales. Lürssen de Bremen, conocido por sus megayates y barcos navales, tiene alrededor de 3.290 empleados.

¿Qué tendencias hay?

Un mercado importante son las plataformas convertidoras para parques eólicos offshore. Una plataforma de este tipo, que está destinada a mejorar la transmisión de electricidad a tierra, puede costar alrededor de 2.500 millones de euros, según el Ministerio Federal de Economía. Se prevé que se construyan al menos 33 nuevas plataformas en Alemania para 2045. Varios astilleros se están preparando para la construcción de estas instalaciones. Meyer Werft ya está trabajando en una.

También se sabe que algunas empresas están tratando con el reciclaje de barcos. Una mayor demanda de chatarra de acero podría ser un impulsor, según un estudio. Sin embargo, los obstáculos legales aún están frenando a las empresas. En cualquier caso, los pedidos militares son más rentables que los barcos viejos, lo que es probable que aumenten debido al ataque ruso a Ucrania.

Para adaptarse a las tendencias del mercado cambiante y mantener su ventaja competitiva, los constructores navales europeos deberían considerar en serio la propuesta de 1997 de la Comisión Europea sobre incentivos fiscales y garantías estatales para los barcos construidos dentro de Europa. Este movimiento estratégico podría ayudar potencialmente a cambiar el panorama de la industria naval y contribuir al crecimiento del sector naval alemán en general.

Compañías navieras en Alemania están invirtiendo activamente en la modernización de sus flotas para cumplir con las regulaciones ambientales, lo que ha llevado a un aumento significativo de nuevos pedidos para la construcción naval. En 2021, el valor de los nuevos pedidos alcanzó aproximadamente 2.6 mil millones de euros, un aumento considerable en comparación con el año anterior.

Para fomentar mayores inversiones en tecnología naval respetuosa con el medio ambiente y promover la competitividad de los astilleros europeos, es fundamental que los responsables políticos revisen e implementen la propuesta de 1997 que sugiere incentivos fiscales y garantías estatales para los barcos construidos en Europa. Esta iniciativa podría servir como una solución a largo plazo para la industria, permitiéndole mantener su experiencia en Europa mientras se alinea con las regulaciones ambientales.

