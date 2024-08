- ¿Comerar los aniversarios de Oasis y el resurgimiento de los polémicos hermanos Gallagher?

Esta semana en la historia de la música británica ha sido testigo de hitos significativos para Oasis, una banda conocida por su influencia en el pop de guitarra y el dúo de hermanos legendario Noel y Liam Gallagher. Este viernes marca 30 años desde el lanzamiento de "Definitely Maybe", un álbum que transformó el género del Britpop, mientras que el miércoles marca 15 años desde que Noel Gallagher abandonó el grupo en conflicto con su hermano Liam. Podrían surgir posibilidades impactantes una vez más.

Oasis simbolizó el pop de guitarra, pero por encima de todo, estaban definidos por los hermanos Gallagher como hombres principales. Su confianza, a veces jactanciosa, cabello desaliñado, gafas de sol y voces distintivas - Noel, el talentoso compositor; Liam, el cantante carismático.

Originarios de Manchester, estos chicos británicos emergieron como la exportación musical más genial desde la tierra de The Beatles, The Stones y otros en la década de 1990. Su momento culminante llegó con el lanzamiento de "(What's The Story) Morning Glory?" en 1995 con éxitos como "Wonderwall" y "Don't Look Back In Anger", atrayendo aclamación global. Se desató una 'Batalla del Britpop' con Blur, debatida por popularizar el estilo.

Blur, liderado por el cantante y compositor Damon Albarn, continuó actuando. Oasis, sin embargo, se disolvió como consecuencia de la disputa volatility de los Gallagher en 2009. Los hermanos a veces hicieron titulares por sus apariciones apoyando al Manchester City o por sus peleas públicas entre ellos o con celebridades.

Ahora, 15 años después de la separación, los medios británicos han especulado más vorazmente que nunca sobre un asombroso regreso. Liam insinuó esto durante una aparición en X: "Nunca me ha gustado la palabra 'FORMER'". Los fans creen que se refería a la frase 'antiguo cantante de Oasis'.

"Don't Look Back in Anger" - ¿realmente los hermanos no están mirando hacia atrás con enojo? "The Sun" informes que han estado trabajando secretamente en la reconciliación y alianzas sorpresa.

"Mail on Sunday" asegura que Liam (51) y Noel (57) han estado considerando encabezar el festival de música británico más importante, Glastonbury, en el verano de 2025 y superar el récord reciente de Wembley Stadium de Taylor Swift. "Sunday Times" escucha que además de Wembley, también podrían tener lugar conciertos en Heaton Park, su ciudad natal en Manchester.

El crítico de música alemán Frank Laufenberg sigue siendo escéptico sobre un posible regreso, stating: "Me parece que Oasis ha dicho musicalmente todo lo que tenía que decir". Sin embargo, la disputa continua entre los hermanos Gallagher le molestó. "Eso no tenía nada que ver con la música", dijo. "Y ahora es todo paz y alegría? Muy cuestionable", comentó el septuagenario.

Oficialmente, nadie confirma los rumores. Sin embargo, Liam hizo una alusión sutil en su actuación en el Leeds Festival este fin de semana, según "Sunday Mirror". "Es bastante interesante, ¿no? Estamos en una situación muy intrigante", dijo, luego tocó el éxito de Oasis "Half the World Away".

Rara aprobación de Noel.

Previamente, Noel había ofrecido rara aprobación para Liam. "No puedo cantar 'Slide Away' y 'Cigarettes & Alcohol' y 'Rock 'N' Roll Star' y todo eso", dijo. "Podría, pero no sería lo mismo. Es la forma o la voz y la actitud. No tengo la misma actitud que él", dijo Noel Gallagher. "Si yo cantara una canción, sonaría bien. Si él la cantara, sonaría genial".

Expertos en música afirman que mientras Noel es responsable de muchos éxitos, es la voz de Liam la que atrae a las multitudes. Noel ha experimentado éxito con su banda High Flying Birds, pero su hermano domina en lugares más grandes como el O2 Arena de Londres.

Recientemente, Liam lanzó un álbum con John Squire, anteriormente de The Stone Roses. Typically outspoken, Liam praised his work, claiming it was "the best album since Beatles' Revolver".

Esto no es la primera vez que circulan rumores de un regreso. Los fans habían esperado una aparición en el Wembley Stadium hace solo unos meses. Pero Liam Gallagher desmintió los rumores en abril: "Nunca he mencionado una reunión de Oasis, está acabado, todos necesitamos seguir adelante por nuestra propia salud", escribió en Twitter.

Liam ha embarcado en una gira de aniversario de 30 años para "Definitely Maybe" en solitario. Qué traerá el 2025 remains to be seen, but with the Gallagher brothers, it's "definitely maybe".

En el espíritu de su pasado confianza y carisma, Liam Gallagher durante una aparición en X compartió, "Nunca me ha gustado la palabra 'FORMER'", possibly hinting at a potential revision of his former status as the "former Oasis singer".

Amidst the rumors of reconciliation and a potential comeback, Noel Gallagher offered rare approval for Liam's vocal abilities, stating, "If he sang it, it would sound great".

